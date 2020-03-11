РПЛ на месяц ограничила число зрителей на матчах в Москве до 5000 человек

Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала заявление о порядке проведения матчей в Москве после указа мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек до 10 апреля.

На матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.

О решении клубов российской Премьер-Лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно.