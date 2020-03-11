РПЛ на месяц ограничила число зрителей на матчах в Москве до 5000 человек

Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала заявление о порядке проведения матчей в Москве после указа мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек до 10 апреля.
На матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.
О решении клубов российской Премьер-Лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно.
Интересно а ты хотябы прочитал ЧТО ИМЕННО меняется?? прежде чем такое писать??)) судя по всему нет раз пишешь херню всякую ( наверное насмотрелся в ютубе АФТАРИТЕТНЫХ блохеров просто)
Почитай, имей свою голову на плечах
Интересно а ты хотябы прочитал ЧТО ИМЕННО меняется?? прежде чем такое писать??)) судя по всему нет раз пишешь херню всякую ( наверное насмотрелся в ютубе АФТАРИТЕТНЫХ блохеров просто)
Почитай, имей свою голову на плечах
Можно...но организованными группами ...по 4999 человек....))
Можно...но организованными группами ...по 4999 человек....))
Но странность цифры 5000 - очевидна....
Почему не полностью пустые трибуны...???...
5000 - это те кого "не жалко" ???
Но странность цифры 5000 - очевидна....
Почему не полностью пустые трибуны...???...
5000 - это те кого "не жалко" ???