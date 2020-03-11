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РПЛ на месяц ограничила число зрителей на матчах в Москве до 5000 человек

11 марта 2020, 20:22

Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала заявление о порядке проведения матчей в Москве после указа мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек до 10 апреля.

На матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.

О решении клубов российской Премьер-Лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно.

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Все комментарии
wingback
wingback
12 марта в 16:16
Там всего 5 тыщ и ходило на все команды...
mortid
mortid ответил Командир танка
12 марта в 13:20
такое во всех странах и называется это 1 словом капитализм. а вот именно для того чтобы снижать уровень того о чем ты пишешь и вводятся поправки. читайте господа читайте
Мне тебя жаль, честно, если ты искренне веришь во всю эту чушь. Время покажет кто из нас был прав.
vm777
vm777 ответил Юрий Сенатов 1
12 марта в 09:04
Хотелось бы узнать, как проводились эти исследования. Или, может быть, вы знаете ? Или все же здесь ключевое слово "видимо"?...
Это был сарказм...
ДАША Д
ДАША Д
12 марта в 06:26
И сажать на трибуны надо через одно место друг от друга.
Командир танка
Командир танка ответил mortid
12 марта в 05:42
Да что мне читать? Мне достаточно того, что после изменения все предыдущие срока президента аннулируются, сечёшь что это означает? ;) Может тебе нравится жить при такой власти? при которой старики роются в помойках, больным детям собирают всем миром на операцию почему-то за границей, здоровые мужики пашут на двух работах без выходных и при этом получая 25 максимум 30 тысяч, упыри крадущие миллиарды, а через три года на свободе и при деньгах и ещё много чего.
такое во всех странах и называется это 1 словом капитализм. а вот именно для того чтобы снижать уровень того о чем ты пишешь и вводятся поправки. читайте господа читайте
mortid
mortid ответил Командир танка
12 марта в 05:22, ред.
с Конституцией развод конкретный сделают по любому. Интересно, те идиоты, которые пойдут голосовать в курсе что их разводят как лохов последних? :D Интересно а ты хотябы прочитал ЧТО ИМЕННО меняется?? прежде чем такое писать??)) судя по всему нет раз пишешь херню всякую ( наверное насмотрелся в ютубе АФТАРИТЕТНЫХ блохеров просто) Почитай, имей свою голову на плечах
Да что мне читать? Мне достаточно того, что после изменения все предыдущие срока президента аннулируются, сечёшь что это означает? ;) Может тебе нравится жить при такой власти? при которой старики роются в помойках, больным детям собирают всем миром на операцию почему-то за границей, здоровые мужики пашут на двух работах без выходных и при этом получая 25 максимум 30 тысяч, упыри крадущие миллиарды, а через три года на свободе и при деньгах и ещё много чего.
Командир танка
Командир танка ответил mortid
12 марта в 02:39, ред.
А что толку митинговать? с Конституцией развод конкретный сделают по любому. Интересно, те идиоты, которые пойдут голосовать в курсе что их разводят как лохов последних? :D
с Конституцией развод конкретный сделают по любому. Интересно, те идиоты, которые пойдут голосовать в курсе что их разводят как лохов последних? :D

Интересно а ты хотябы прочитал ЧТО ИМЕННО меняется?? прежде чем такое писать??)) судя по всему нет раз пишешь херню всякую ( наверное насмотрелся в ютубе АФТАРИТЕТНЫХ блохеров просто)

Почитай, имей свою голову на плечах
mortid
mortid ответил Александр Рябов
12 марта в 01:31
Ща "выборы" пройдут, страсти утихнут, и тогда можно отменять этот запрет (по сути это запрет митингов, если кто ещё не в курсе)
А что толку митинговать? с Конституцией развод конкретный сделают по любому. Интересно, те идиоты, которые пойдут голосовать в курсе что их разводят как лохов последних? :D
mortid
mortid
12 марта в 01:26
А в Питере что, всё нормально? там не нужно делать ограничения?
Александр Рябов
Александр Рябов
12 марта в 00:56
Ща "выборы" пройдут, страсти утихнут, и тогда можно отменять этот запрет (по сути это запрет митингов, если кто ещё не в курсе)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил vm777
11 марта в 23:18
Видимо были проведены исследования, которые показали, что вирус распространяется только в условиях толпы от 5001 человека. Если до 5000, то вирус не опасен)))
Хотелось бы узнать, как проводились эти исследования. Или, может быть, вы знаете ? Или все же здесь ключевое слово "видимо"?...
beefs
beefs
11 марта в 22:47
Ха, Ха, Ха глупый плагиат...
stlouis
stlouis ответил Klaksvikar Itrottarselag
11 марта в 22:41
Математически доказано - болезнь поражает каждого пять тысяч первого контактирующего с вирусоносителем, остальным пяти тысячам опасаться нечего.
ахах, в точку! мэру нобелевку за победу над коронавирусом
vm777
vm777 ответил Jeck Denielse
11 марта в 22:40
Наверно метро и крупные предприятия не попадают под запрет из-за опасности коллапса.... Но странность цифры 5000 - очевидна.... Почему не полностью пустые трибуны...???... 5000 - это те кого "не жалко" ???
Видимо были проведены исследования, которые показали, что вирус распространяется только в условиях толпы от 5001 человека. Если до 5000, то вирус не опасен)))
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан ответил Шишанутый
11 марта в 22:37
На домашних матчах Цска не заметят разнецы)
ты сегодня переплюнул самого петросяна так еще и комент твой понравился какому то коту который очень любит футбол так же как и ты)
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан ответил Шишанутый
11 марта в 22:35
На домашних матчах Цска не заметят разнецы)
пенальда то играть не будет тебе какая разница до цска?
Charismatic
Charismatic ответил Jeck Denielse
11 марта в 22:32
Наверно метро и крупные предприятия не попадают под запрет из-за опасности коллапса.... Но странность цифры 5000 - очевидна.... Почему не полностью пустые трибуны...???... 5000 - это те кого "не жалко" ???
Почему не по 5000 на трибуну? Входов то много. Ну, на больших стадионах. На стадиках поменьше можно меньше делить на сторону (можно было бы). Странное решение в общем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Шишанутый
11 марта в 22:26
На домашних матчах Цска не заметят разнецы)
Уважаемый, ты не точен. Во-первых ,на Локо ходят гораздо меньше, чем на ЦСКА, во-вторых, на Динамо еще меньше, а в третьих, Спартак и ЦСКА примерно на одном уровне по проценту заполняемости стадиона, процентов по 60, не более.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил PITER_1
11 марта в 22:23
какая разница))) там больше и не ходит))))
Погоди в Питере установят предел 3000, вот тогда поюморишь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
11 марта в 22:20
Наверно метро и крупные предприятия не попадают под запрет из-за опасности коллапса.... Но странность цифры 5000 - очевидна.... Почему не полностью пустые трибуны...???... 5000 - это те кого "не жалко" ???
Правильно, а если на игры продано 8-10 тыс абонементов. Как выбирать кого пустить? Или совсем без зрителей, или .....Я думаю это нежелание проведения демонстраций в Москве другого характера. Футбол и политики соприкоснулись....
Шишанутый
Шишанутый
11 марта в 21:34
На домашних матчах Цска не заметят разнецы)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
11 марта в 21:30, ред.
Короче митинги против внесения изменений в конституцию проводить нельзя
Почему ???
Можно...но организованными группами ...по 4999 человек....))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 марта в 21:29, ред.
Математически доказано - болезнь поражает каждого пять тысяч первого контактирующего с вирусоносителем, остальным пяти тысячам опасаться нечего.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ANATOLY KANDAUROV
11 марта в 21:29
наверное судей, кого же еще. Более глупое решение найти было трудно. Во первых, почему 5000?, во-вторых метро в Москве перевозит до 5 млн человек ежедневно. Скученность там повыше стадионной. Одним словом, мрак.
Наверно метро и крупные предприятия не попадают под запрет из-за опасности коллапса....
Но странность цифры 5000 - очевидна....
Почему не полностью пустые трибуны...???...
5000 - это те кого "не жалко" ???
За адекватность
За адекватность
11 марта в 21:27
Не зря же есть поговорка, что в России две беды. Одна из них дороги.
LOpp
LOpp
11 марта в 21:26
Короче митинги против внесения изменений в конституцию проводить нельзя
Footbolista
Footbolista ответил МапС
11 марта в 21:07
ОМОН в масках...они не в счет...
PITER_1
PITER_1
11 марта в 21:06
какая разница))) там больше и не ходит))))
BP
BP
11 марта в 21:04
Простите, это как? В порядке живой очереди?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
11 марта в 21:02
Глупее не придумать!
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