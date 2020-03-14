РПЛ 17 марта проведет заседание по возможному приостановлению сезона

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вчера, 18:40

РПЛ в своем твиттере заявила, что 17 марта состоится собрание по проведению следующих матчей чемпионата России:

Решение о порядке проведения матчей следующих туров Тинькофф РПЛ сезона 2019/20 будет принято во вторник по результатам Общего собрания клубов РПЛ и консультации с РФС с учётом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей.

Решение о порядке проведения матчей следующих туров Тинькофф РПЛ сезона 2019/20 будет принято во вторник по результатам Общего собрания клубов РПЛ и консультации с РФС с учётом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей.#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/58aKvF03eY — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 14, 2020