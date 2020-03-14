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РПЛ 17 марта проведет заседание по возможному приостановлению сезона

вчера, 18:40

РПЛ в своем твиттере заявила, что 17 марта состоится собрание по проведению следующих матчей чемпионата России:

Решение о порядке проведения матчей следующих туров Тинькофф РПЛ сезона 2019/20 будет принято во вторник по результатам Общего собрания клубов РПЛ и консультации с РФС с учётом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей.

Большинство лиг в Европе уже приостановило сезон. Например, вчера такое решение приняла АПЛ

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dok66
dok66
сегодня в 12:20
Остановят, мама не горюй ! И чемпиона не будет . Переживем
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:37
Нас рать на все вирусы! Нельзя останавливать РПЛ!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:17
Наши футболеры итак по полгода на Мальдивах загорают, а потом табуретками кидаются в порядочных людей, пусть работают без выходных теперь и по 3 матча в неделю с перелетами гоняют дармоеды !
beefs
beefs
сегодня в 07:03
Они примут правильное решение...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:10
Че-нить придумают и замутят...
47wkt95z2j_g
47wkt95z2j_g
сегодня в 01:33
Спорный вопрос
волгодон 2
волгодон 2 ответил oFANATo
вчера в 21:51
Зато Краснодар, Локомотив, Ростов рядом стоят. Вот дюков с миллером и продавят приостановление чемпионата. И присудят кабинетное чемпионство зениту.)))))
Если пристально присмотреться-то нет номинантов очень хотящих.
Ростов (за него) очень сыроват,вместе с Краснодаром непонятным
Остается политика.
oFANATo
oFANATo ответил волгодон 2
вчера в 21:46
Кабинетное-не кабинетное.. ЦСКА даже близко не стоит.
Зато Краснодар, Локомотив, Ростов рядом стоят.
Вот дюков с миллером и продавят приостановление чемпионата.
И присудят кабинетное чемпионство зениту.)))))
волгодон 2
волгодон 2 ответил oFANATo
вчера в 21:37
Сейчас чемпионат приостановят и кабинетное чемпионство у зенита в кармане. К гадалке не ходи.
Кабинетное-не кабинетное.. ЦСКА даже близко не стоит.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:32, ред.
Сейчас чемпионат приостановят и кабинетное чемпионство у зенита в кармане. К гадалке не ходи.
kastites
kastites
вчера в 21:00
Надо остановить. ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил andrefino13
вчера в 20:49
Правильно, и думаю не стоит возобновлять, спрятаться по норам, только все эти массы, каждый день едут в метро, идут в магниты, пятерочки, на работу,, массы соприкпсаются с массами, и помимо этого прячешься от короновируса, а где гарантия, что не умрёшь от рака, или в аварии...
Я думаю, что сработает проверенное ПРАВИЛО -- лучше перебздеть, чем не добдить)))).
andrefino13
andrefino13
вчера в 20:48
Вспомнил анекдот из детства, чисто русский... :Василий Иванович и Петька, окружены, патроны кончились, Петька предлагает замаскироваться, как, выпили по одной, Василий Иванович ты меня видишь? Да. Выпили по второй. Видишь? Да. Выпили по третьей. Видишь? Нет... Вот и замаскировались...)))))
andrefino13
andrefino13 ответил Дед за ЦСКА
вчера в 20:38
Правильно, и думаю не стоит возобновлять, спрятаться по норам, только все эти массы, каждый день едут в метро, идут в магниты, пятерочки, на работу,, массы соприкпсаются с массами, и помимо этого прячешься от короновируса, а где гарантия, что не умрёшь от рака, или в аварии...
Сп62
Сп62
вчера в 20:04
Необходимо дотянуть до 22 апреля. Все ограничения будут сняты. У нас же не Европа.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:55
Давно пора.
andrefino13
andrefino13 ответил Дед за ЦСКА
вчера в 19:52
У нас и без эпидемий такое было ещё недавно, про ВОВ думаю не стоит напоминать. Болезнь не страшнее гриппа, это главное, да нужно не расслабляться, но паникеров наказывать.
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 19:43
Да принципиально остановят, из стадного чувства с остальными, к лучшему ли...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил МапС
вчера в 19:35
Осенью. С весны новый сезон весна-осень.
Привет Сергей.
Не знаю, но что то делать надо иначе может произойти как в Италии сейчас. ( Пустые улицы и полки в магазинах).
Сп62
Сп62 ответил Ген Геныч
вчера в 19:34
Главное, показать, что есть забота о здоровье людей, хотя на само здоровье можно и наплевать.
МапС
МапС ответил Дед за ЦСКА
вчера в 19:24
Если игры приостановят, то это будет правильным решением. Когда доигрывать? Время покажет. Здоровье людей ( как игроков, так и зрителей, а при пустых трибунах будут одни убытки для клубов) превыше всего.
Осенью. С весны новый сезон весна-осень.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил ABir
вчера в 19:23
Весь народ каждый день будет ходить на работу, ездить в битком набитом метро, электричках и другом общественном транспорте в часы пик, а в футбол играть нельзя - борьба с короновирусом
Ну так это во всем мире так-Идиотизм с большой буквы!!!!!!!!!!!Отменять футбольные матчи и спортивыные мероприятия,но оставлять открытыми другие массовые сбориища(ТЦ,метро и тд)!!!!!И ведь парадокс в том,что этот корановирус,вовсе не массовый,а так скажем штучный товар,ведь по всему миру заразилось всего то 150 тыс человек и это с населением земли почти в 8млрд человек!!!!!!!Это ни какой то там адский вирус под типа чумы,который косит всех на право и налево,это б...ь обыкновенное вирусное заболевание на подобие пневмонии!!!!!Кто то на этом скоро ооочень много денег поднимет,либо политическую карьеру!!!!!!!!!!56изм б...ь!!!!!!!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил ABir
вчера в 19:12
Ну это по развитию событий, хорошо если будем работать и ездить в общественном транспорте.
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 19:12
Хорошо что сегодня матч без ограничения .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:08
Если игры приостановят, то это будет правильным решением. Когда доигрывать? Время покажет. Здоровье людей ( как игроков, так и зрителей, а при пустых трибунах будут одни убытки для клубов) превыше всего.
ABir
ABir
вчера в 19:04
Весь народ каждый день будет ходить на работу, ездить в битком набитом метро, электричках и другом общественном транспорте в часы пик, а в футбол играть нельзя - борьба с короновирусом
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:58
Надеюсь не остановят Рпл а то совсем не чего смотреть будет. Пусть лучше играют без зрителей. Среди футболистов зараженых же нет значит и повода отменять матчи нет.
112910415
112910415
вчера в 18:57
никаких сомнений не осталось
решение предопределено ((
particular
particular
вчера в 18:52
Приостановить турнир - не проблема... А вот, когда доигрывать 8 матчей, неужели, летом, через 2 дня - на 3-ий?.. Без отдыха, да вместо летних отпусков?!.:))
Хотя, оставшиеся 8 туров, могут доиграть капитаны команд в формате настольного футбола..:))
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:50
Не сомневаюсь что чемпионат приостановят. Профилактика здоровья превыше всего
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