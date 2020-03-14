РПЛ 17 марта проведет заседание по возможному приостановлению сезона

РПЛ в своем твиттере заявила, что 17 марта состоится собрание по проведению следующих матчей чемпионата России:
Решение о порядке проведения матчей следующих туров Тинькофф РПЛ сезона 2019/20 будет принято во вторник по результатам Общего собрания клубов РПЛ и консультации с РФС с учётом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей.
Решение о порядке проведения матчей следующих туров Тинькофф РПЛ сезона 2019/20 будет принято во вторник по результатам Общего собрания клубов РПЛ и консультации с РФС с учётом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей.#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/58aKvF03eY— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 14, 2020
Большинство лиг в Европе уже приостановило сезон. Например, вчера такое решение приняла АПЛ.
Ростов (за него) очень сыроват,вместе с Краснодаром непонятным
Остается политика.
Ростов (за него) очень сыроват,вместе с Краснодаром непонятным
Остается политика.
Вот дюков с миллером и продавят приостановление чемпионата.
И присудят кабинетное чемпионство зениту.)))))
Вот дюков с миллером и продавят приостановление чемпионата.
И присудят кабинетное чемпионство зениту.)))))
Не знаю, но что то делать надо иначе может произойти как в Италии сейчас. ( Пустые улицы и полки в магазинах).
Не знаю, но что то делать надо иначе может произойти как в Италии сейчас. ( Пустые улицы и полки в магазинах).
решение предопределено ((
решение предопределено ((
Хотя, оставшиеся 8 туров, могут доиграть капитаны команд в формате настольного футбола..:))
Хотя, оставшиеся 8 туров, могут доиграть капитаны команд в формате настольного футбола..:))