Руководство РПЛ не намерено отказываться от предматчевых рукопожатий

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вчера, 14:41

Руководство российской Премьер-Лиги не намерено отказываться от церемонии рукопожатий перед началом матчей ближайших туров чемпионата. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Отметим, что ранее в ряде европейских чемпионатов участникам поединков запретили пожимать друг другу руки перед началом игр. Такие меры приняты в качестве предосторожности в связи с возможным распространением коронавируса. В частности, предматчевые рукопожатия игроков были отменены в английской Премьер-Лиге.

Коронавирус и футбол