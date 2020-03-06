Руководство РПЛ не намерено отказываться от предматчевых рукопожатий

Руководство российской Премьер-Лиги не намерено отказываться от церемонии рукопожатий перед началом матчей ближайших туров чемпионата. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.
Отметим, что ранее в ряде европейских чемпионатов участникам поединков запретили пожимать друг другу руки перед началом игр. Такие меры приняты в качестве предосторожности в связи с возможным распространением коронавируса. В частности, предматчевые рукопожатия игроков были отменены в английской Премьер-Лиге.
Ну тупые европейцы.....
Ну тупые европейцы.....
Вот он, дух русский, почище чеснока простуду отгоняет. Уже в маленькой Исландии 34 случая, в Алжире и Омане по 18 (а там, между прочим гораздо теплее, и вирулентность вируса гораздо больше), а мы наравне с Эстонией.
Это с учетом того, что количество больниц сократилось в 4 раза с 1990 года, и деньги на здравоохранение выделяются смешные.
Только вот реальность, скорее всего, совсем другая.
1) В России банально нет нормальных тестов на коронавирус (это факт).
2) Коронавирус по своему развитию, в общем-то, неотличим от других ОРВИ, да и смертность от него пусть в 10 раз больше гриппа, но не ужасна. Поэтому в отсутствии тестов его как бы нет, что идеально.
Вот он, дух русский, почище чеснока простуду отгоняет. Уже в маленькой Исландии 34 случая, в Алжире и Омане по 18 (а там, между прочим гораздо теплее, и вирулентность вируса гораздо больше), а мы наравне с Эстонией.
Это с учетом того, что количество больниц сократилось в 4 раза с 1990 года, и деньги на здравоохранение выделяются смешные.
Только вот реальность, скорее всего, совсем другая.
1) В России банально нет нормальных тестов на коронавирус (это факт).
2) Коронавирус по своему развитию, в общем-то, неотличим от других ОРВИ, да и смертность от него пусть в 10 раз больше гриппа, но не ужасна. Поэтому в отсутствии тестов его как бы нет, что идеально.