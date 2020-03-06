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Руководство РПЛ не намерено отказываться от предматчевых рукопожатий

вчера, 14:41

Руководство российской Премьер-Лиги не намерено отказываться от церемонии рукопожатий перед началом матчей ближайших туров чемпионата. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Отметим, что ранее в ряде европейских чемпионатов участникам поединков запретили пожимать друг другу руки перед началом игр. Такие меры приняты в качестве предосторожности в связи с возможным распространением коронавируса. В частности, предматчевые рукопожатия игроков были отменены в английской Премьер-Лиге.

Коронавирус и футбол

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Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
вчера в 20:31
Хоть у нас с ума не сходят
ошалевший
ошалевший ответил Еноты за Арсенал
вчера в 19:01
Это понятно. Ведь у нас официальная позиция - весь мир болеет (и у нас контакты со всем миром), а мы нет. Вот он, дух русский, почище чеснока простуду отгоняет. Уже в маленькой Исландии 34 случая, в Алжире и Омане по 18 (а там, между прочим гораздо теплее, и вирулентность вируса гораздо больше), а мы наравне с Эстонией. Это с учетом того, что количество больниц сократилось в 4 раза с 1990 года, и деньги на здравоохранение выделяются смешные. Только вот реальность, скорее всего, совсем другая. 1) В России банально нет нормальных тестов на коронавирус (это факт). 2) Коронавирус по своему развитию, в общем-то, неотличим от других ОРВИ, да и смертность от него пусть в 10 раз больше гриппа, но не ужасна. Поэтому в отсутствии тестов его как бы нет, что идеально.
даже если начнут тысячи умирать,то диагноз будет другой,всё верно
Медив
Медив ответил Еноты за Арсенал
вчера в 16:38
Это понятно. Ведь у нас официальная позиция - весь мир болеет (и у нас контакты со всем миром), а мы нет. Вот он, дух русский, почище чеснока простуду отгоняет. Уже в маленькой Исландии 34 случая, в Алжире и Омане по 18 (а там, между прочим гораздо теплее, и вирулентность вируса гораздо больше), а мы наравне с Эстонией. Это с учетом того, что количество больниц сократилось в 4 раза с 1990 года, и деньги на здравоохранение выделяются смешные. Только вот реальность, скорее всего, совсем другая. 1) В России банально нет нормальных тестов на коронавирус (это факт). 2) Коронавирус по своему развитию, в общем-то, неотличим от других ОРВИ, да и смертность от него пусть в 10 раз больше гриппа, но не ужасна. Поэтому в отсутствии тестов его как бы нет, что идеально.
Ну в Иране правительство тоже так делало, пока не начали падать министры и прочие их элиты. После этого выделываться им резко перехотелось
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил VIPded
вчера в 16:03
Играть в костюмах биохимзащиты - лучшая прояилактика!)))
Есть еще лучше способ, пусть в ФИФУ или ПЕС сыграют
VIPded
VIPded
вчера в 15:52
Играть в костюмах биохимзащиты - лучшая прояилактика!)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:48
Тупой и ещё тупее. А в игре они, что никогда не касаются друг друга?
Ну тупые европейцы.....
Footbolista
Footbolista
вчера в 15:38
Предматчевое пожатие рук судей это денежный терминал...
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:36
Ну теперь Суарес точно будет в наморднике играть...
beefs
beefs
вчера в 15:33
Это ещё не прижало...
ДСА
ДСА
вчера в 15:20
Надо ввести положение о мытьё рук с мылом перед выходом на поле и арбитры должны проверять чистоту рук.
Jantu
Jantu
вчера в 15:15
Неужели им друг друга не жалко?
Ablom
Ablom
вчера в 15:04
Зараза к заразе не пристанет.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 15:01
Это понятно. Ведь у нас официальная позиция - весь мир болеет (и у нас контакты со всем миром), а мы нет.

Вот он, дух русский, почище чеснока простуду отгоняет. Уже в маленькой Исландии 34 случая, в Алжире и Омане по 18 (а там, между прочим гораздо теплее, и вирулентность вируса гораздо больше), а мы наравне с Эстонией.

Это с учетом того, что количество больниц сократилось в 4 раза с 1990 года, и деньги на здравоохранение выделяются смешные.

Только вот реальность, скорее всего, совсем другая.

1) В России банально нет нормальных тестов на коронавирус (это факт).
2) Коронавирус по своему развитию, в общем-то, неотличим от других ОРВИ, да и смертность от него пусть в 10 раз больше гриппа, но не ужасна. Поэтому в отсутствии тестов его как бы нет, что идеально.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 15:00
Волков бояться, в лес не ходить!
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