В Испании решили доиграть оставшиеся матчи Ла Лиги

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19 апреля 2020, 17:55

Руководство Ла Лиги, Федерация футбола Испании и Высший спортивный совет договорились о том, что оставшаяся часть сезона в высшем дивизионе чемпионата страны будет доиграна.

Ранее чемпионат Испании, как и большинство других футбольных первенств в Европе, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Согласно сведениям источника, накануне стороны провели переговоры, по итогам которых было решено доиграть оставшиеся матчи Ла Лиги. Отмечается, что переговоры были продолжительными – они заняли около восьми часов.

Напомним, ранее сообщалось, что сезон в итальянской Серии С досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.