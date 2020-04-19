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В Испании решили доиграть оставшиеся матчи Ла Лиги

19 апреля 2020, 17:55

Руководство Ла Лиги, Федерация футбола Испании и Высший спортивный совет договорились о том, что оставшаяся часть сезона в высшем дивизионе чемпионата страны будет доиграна.

Ранее чемпионат Испании, как и большинство других футбольных первенств в Европе, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Согласно сведениям источника, накануне стороны провели переговоры, по итогам которых было решено доиграть оставшиеся матчи Ла Лиги. Отмечается, что переговоры были продолжительными – они заняли около восьми часов.  

Напомним, ранее сообщалось, что сезон в итальянской Серии С досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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Van Vanovich
Van Vanovich
20 апреля в 08:53
Думаю нужно доигрывать без зрителей. Хоть за счет трансляций средние клубы может не загнутся
Lu4nik
Lu4nik
19 апреля в 22:46
ясен пень, УЕФА дали понять всем, что кто чем не доиграет, тот может о еврокубках забыть.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 22:12
По другому и не может
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 21:33
Правильно решили, но вот когда???
Cap700
Cap700
19 апреля в 21:23
Хорошее решение.
Jin-Ho
Jin-Ho
19 апреля в 20:45
будем ждать завершения чемпионата Ла Лиги
cevin cigan
cevin cigan
19 апреля в 20:35
Да отдайте барсукам в последний раз чемпионство!!!!!!!!!!!!! ОТДАЙТЕ ....ибо их на вершине больше не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VAN ARM
VAN ARM ответ Владиславчик (раскрыть)
19 апреля в 20:05
тогда ладно))
Владиславчик
Владиславчик ответ VAN ARM (раскрыть)
19 апреля в 19:17
Около восьми часов
112910415
112910415
19 апреля в 18:56
ура
Брулин
Брулин
19 апреля в 18:41
Совершенно справедливо, доиграть сезоны нужно во всех лигах, лучше конечно со зрителями
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 18:20
Всё будет хорошо, осталось только выяснить когда
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 18:07
да не может быть)))))) долго думали?)))))))))))
viv
viv
19 апреля в 18:01
Все хотят ....а вот как будет никто не знает...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 17:55
Так и должно быть...
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