Роналду не спешит возвращаться в «Ювентус»

Сообщается, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не спешит возвращаться в расположение клуба.
Ранее стало известно, что туринский клуб стал вызывать обратно в расположение команды всех легионеров и приезжих игроков, так как в ближайшее время планирует возобновление тренировок. В течение нескольких дней все футболисты туринского клуба вернутся на базу «Юве», однако Роналду не спешит покидать Португалию. Форвард хочет сперва узнать конкретные даты возобновления тренировок, прежде чем покинет свою семью.
Недавно также стало известно, что нападающий Гонсало Игуаин не хочет возвращаться в расположение «Ювентуса» из-за болезни матери.
Тем более ранее сам Роналду сообщал, что вернётся в Италию только после завершения пандемии, о чём кстати и проинформировал Ювентус.
Тем более ранее сам Роналду сообщал, что вернётся в Италию только после завершения пандемии, о чём кстати и проинформировал Ювентус.
Никаких ошибок в переводе нет.
Никаких ошибок в переводе нет.
и он прав в этом
и он прав в этом
Скорее всего под словами "возобновления мероприятия" имеется ввиду возобновления чемпионата, а не тренировок.
В источнике написано, что "тесты для игроков и персонала запланированы в период с конца апреля до начала мая", вдобавок обязательный 15 дневный карантин для всех приезжих, так, что вряд ли там шла речь о дате начала тренировок.
P.S. Да и самое главное во всей новости говориться о не желании Роналду возвращаться как раз в Италию во время пандемии, а не в Ювентус.
Скорее всего под словами "возобновления мероприятия" имеется ввиду возобновления чемпионата, а не тренировок.
В источнике написано, что "тесты для игроков и персонала запланированы в период с конца апреля до начала мая", вдобавок обязательный 15 дневный карантин для всех приезжих, так, что вряд ли там шла речь о дате начала тренировок.
P.S. Да и самое главное во всей новости говориться о не желании Роналду возвращаться как раз в Италию во время пандемии, а не в Ювентус.
Оригинальный заголовок звучит так: "Юве, не только Игуаин: Роналду темпориджия, вернется в Италию, когда наступят даты выздоровления"
Из-за не точности перевода изменился смысл статьи.
Оригинальный заголовок звучит так: "Юве, не только Игуаин: Роналду темпориджия, вернется в Италию, когда наступят даты выздоровления"
Из-за не точности перевода изменился смысл статьи.
Так можно собрать игроков и возможность заразиться увеличится.
Так можно собрать игроков и возможность заразиться увеличится.