Роналду не спешит возвращаться в «Ювентус»

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19 апреля 2020, 11:57

Сообщается, что нападающий «Ювентуса» не спешит возвращаться в расположение клуба.

Ранее стало известно, что туринский клуб стал вызывать обратно в расположение команды всех легионеров и приезжих игроков, так как в ближайшее время планирует возобновление тренировок. В течение нескольких дней все футболисты туринского клуба вернутся на базу «Юве», однако Роналду не спешит покидать Португалию. Форвард хочет сперва узнать конкретные даты возобновления тренировок, прежде чем покинет свою семью.

Недавно также стало известно, что нападающий Гонсало Игуаин не хочет возвращаться в расположение «Ювентуса» из-за болезни матери.