ГлавнаяНовости

Роналду не спешит возвращаться в «Ювентус»

19 апреля 2020, 11:57

Сообщается, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не спешит возвращаться в расположение клуба. 

Ранее стало известно, что туринский клуб стал вызывать обратно в расположение команды всех легионеров и приезжих игроков, так как в ближайшее время планирует возобновление тренировок. В течение нескольких дней все футболисты туринского клуба вернутся на базу «Юве», однако Роналду не спешит покидать Португалию. Форвард хочет сперва узнать конкретные даты возобновления тренировок, прежде чем покинет свою семью.

Недавно также стало известно, что нападающий Гонсало Игуаин не хочет возвращаться в расположение «Ювентуса» из-за болезни матери.

Все новости
Экс-игрок «Ливерпуля» поборол рак мозга
Вчера, 17:14 ФотоКомментарии9
Давид Луис отметил день рождения в компании четырех клонов
Вчера, 16:13 ВидеоКомментарии9
Вратарь «Аталанты» повторно заболел коронавирусом
Вчера, 16:08 Комментарии11
Чемпионат Румынии могут доиграть в Турции
Вчера, 15:34 Комментарии8
ОфициальноУЕФА перенес женское Евро-2021 на 2022 год
Вчера, 14:33 Комментарии6
Места в ЛЧ и ЛЕ распределят по спортивному принципу
Вчера, 13:59 Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 15:46
Дома безопаснее, а прилететь он может и за пару часов
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Ekkimukk (раскрыть)
19 апреля в 14:03
Воля Ваша конечно, но в данном случае возобновления тренировок и возобновления чемпионата две разные вещи. Тем более в статье было указанно, что Роналду не хочет возвращаться не из-за тренировок и чего то связанного с футболом, а именно из-за пандемии. По крайней меря я так вижу ситуацию из статьи.
Тем более ранее сам Роналду сообщал, что вернётся в Италию только после завершения пандемии, о чём кстати и проинформировал Ювентус.
cska vperiod
cska vperiod
19 апреля в 13:57
Боятся все, здоровье дороже!
Ekkimukk
Ekkimukk ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
19 апреля в 13:54
Возобновление тренировок и возобновление игр - два взаимосвязанных понятия.
Никаких ошибок в переводе нет.
112910415
112910415
19 апреля в 12:59
Роналду считает, что великих надо беречь !
и он прав в этом
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Ekkimukk (раскрыть)
19 апреля в 12:56, ред.
"....только тогда, когда будут окончательно сообщены даты возобновления мероприятия"
Скорее всего под словами "возобновления мероприятия" имеется ввиду возобновления чемпионата, а не тренировок.
В источнике написано, что "тесты для игроков и персонала запланированы в период с конца апреля до начала мая", вдобавок обязательный 15 дневный карантин для всех приезжих, так, что вряд ли там шла речь о дате начала тренировок.

P.S. Да и самое главное во всей новости говориться о не желании Роналду возвращаться как раз в Италию во время пандемии, а не в Ювентус.
VIPded
VIPded
19 апреля в 12:53
За свой счет дома пусть и сидит...
Ekkimukk
Ekkimukk ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
19 апреля в 12:30
В источнике указано, что Роналду вернется в Италию тогда, когда появятся конкретные даты возобновления тренировок и игр, что и указано в тексте. 15-дневный карантин - обязательное условие для всех приезжих из других стран.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 12:26
В источнике говориться, что Роналду ждёт когда снимут карантин в Италии, а не начала даты тренировок Ювентуса. Так как он не хочет сидеть на обязательном 15 дневном карантине.
Оригинальный заголовок звучит так: "Юве, не только Игуаин: Роналду темпориджия, вернется в Италию, когда наступят даты выздоровления"

Из-за не точности перевода изменился смысл статьи.
13ROS13
13ROS13
19 апреля в 12:26
От любимого не может оторваться.
Levadia
Levadia
19 апреля в 12:10
Спешат итальянцы с продолжением чемпионата.
Так можно собрать игроков и возможность заразиться увеличится.
Jin-Ho
Jin-Ho
19 апреля в 12:09
зачем возвращаться, если конкретной даты тренировок нет. назовут дату, возвратится.
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 12:02
куда ему торопиться то)) успеет)))
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 11:59
Боится оно и понятно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100