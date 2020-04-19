Шюррле отправил за Тедеско и игроками частный самолёт из Германии

По информации Bild, полузащитник «Боруссии» Д Андре Шюррле, выступающий на правах аренды в московском «Спартаке», отправил частный самолет из Германии, где он в данный момент находится на самоизоляции, в Москву за тренерами и игроками.
Источник сообщает, что Андре помог перебраться в Германию главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско, тренеру вратарей Максу Урванчки, а также футболистам Самуэлю Жиго, Гусу Тилю и Алексу Кралу.
Отмечается, что другого способа покинуть страну у игроков и тренеров не было. Все регулярные рейсы были отменены, а бронь аннулирована.
В конце-концов иностранцы имеют право быть рядом со своими семьями, а не вдали от родины на непонятном карантине. Тем более, в Европе ситуация улучшается потихоньку.
В конце-концов иностранцы имеют право быть рядом со своими семьями, а не вдали от родины на непонятном карантине. Тем более, в Европе ситуация улучшается потихоньку.
Черный Толик,ну тогда ты не добрый "диалогер", а обычный злой провокатор.
Черный Толик,ну тогда ты не добрый "диалогер", а обычный злой провокатор.
и спасибо ему за это !
и спасибо ему за это !