Шюррле отправил за Тедеско и игроками частный самолёт из Германии

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19 апреля 2020, 16:30

По информации Bild, полузащитник «Боруссии» Д , выступающий на правах аренды в московском «Спартаке», отправил частный самолет из Германии, где он в данный момент находится на самоизоляции, в Москву за тренерами и игроками.

Источник сообщает, что Андре помог перебраться в Германию главному тренеру красно-белых , тренеру вратарей Максу Урванчки, а также футболистам , и .

Отмечается, что другого способа покинуть страну у игроков и тренеров не было. Все регулярные рейсы были отменены, а бронь аннулирована.