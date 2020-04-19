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Шюррле отправил за Тедеско и игроками частный самолёт из Германии

19 апреля 2020, 16:30

По информации Bild, полузащитник «Боруссии» Д Андре Шюррле, выступающий на правах аренды в московском «Спартаке», отправил частный самолет из Германии, где он в данный момент находится на самоизоляции, в Москву за тренерами и игроками.

Источник сообщает, что Андре помог перебраться в Германию главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско, тренеру вратарей Максу Урванчки, а также футболистам Самуэлю Жиго, Гусу Тилю и Алексу Кралу.

Отмечается, что другого способа покинуть страну у игроков и тренеров не было. Все регулярные рейсы были отменены, а бронь аннулирована.

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Все комментарии
Александр Новиков 1
Александр Новиков 1 ответ viv (раскрыть)
19 апреля в 23:42
А Федун то тут причем? Не ставил в обойму его Тедеско, которого он и сам вызволять вызвался)))) Сюр какой-то)))
CPS
CPS
19 апреля в 21:34
Это ему спартак самолет подарил за хорошую игру и большие успехи.
Литейный 4
Литейный 4
19 апреля в 20:15
На спартаковском мазуте может себе позволить частный самолёт. Гыгыгы
makkie
makkie
19 апреля в 20:08
Хороший поступок от Шюррле напоследок.
В конце-концов иностранцы имеют право быть рядом со своими семьями, а не вдали от родины на непонятном карантине. Тем более, в Европе ситуация улучшается потихоньку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 19:44
А шо, у этих ребятишек не было золотого запасу самим нанять самолетик?
Jin-Ho
Jin-Ho
19 апреля в 18:22
неординарное решение проблемы
viv
viv
19 апреля в 18:06
Шюрле отомстил Федуну.....
4RT
4RT
19 апреля в 17:56
Правильно сделали,там хоть в парках гулять можно. А тут в сортир скоро без пропуска не войдешь
Comdiv
Comdiv ответ Russiаnhammer (раскрыть)
19 апреля в 17:52
Это Вы верно сказали.
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 17:50
Богатый, денег не считает.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
19 апреля в 17:34
Вы не можете отвечать на комментарии ANATOLY KANDAUROV, т.к. он добавил Вас в игнор
Черный Толик,ну тогда ты не добрый "диалогер", а обычный злой провокатор.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Russiаnhammer (раскрыть)
19 апреля в 17:23
Хамство и злобу и по жизни не прощаю. А что касается одобрений, то далеко не от всех принимаю.
112910415
112910415
19 апреля в 17:13
чем мог, тем помог
и спасибо ему за это !
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 17:11
Видно решил прощальный банкет организовать.
Faustello
Faustello
19 апреля в 17:07, ред.
Шюурляйтер Тарасовский бежит из России вместе с сородичами, вывозя надоенное богатство.
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 17:07
Шюрлле главный эвакуатор Германии.
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 апреля в 17:04
Черный Толик,ты зачем вчера жалобу нажал? Это тебя не красит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 апреля в 17:02
Остался один, но важный вопрос. Вернутся ? Все, или нет? Если узнают, что Федун будет платить по 50 тыс руб всем, то не вернутся точно
Russiаnhammer
Russiаnhammer
19 апреля в 16:49
авиапобег из тарасовки. продолжение
cska vperiod
cska vperiod
19 апреля в 16:44
Фрицы эвакуируются из тарасовки.
drug01
drug01
19 апреля в 16:37
Вот так Андре!!!! Похвально......
VAN ARM
VAN ARM ответ drug01 (раскрыть)
19 апреля в 16:35
иначе не дано))
13ROS13
13ROS13
19 апреля в 16:32
Андре обогатил спартак некондицией и сам слинял.
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 16:31, ред.
шоб я так жил)))))
Comdiv
Comdiv
19 апреля в 16:30
спартак обогатил Шуррле.
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