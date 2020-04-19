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Брестское «Динамо» разорвёт контракт с Хачериди после его выходки

19 апреля 2020, 16:12

По информации источника, брестское «Динамо» намерено разорвать контракт с защитником Евгением Хачериди.

Напомним, что украинский защитник на 85-й минуте матча с «Витебском» грубо нарушил правила против соперника и был удален. После финального свистка Хачериди устроил потасовку в подтрибунном помещении, попытавшись ударить главного арбитра матча Сергея Чистова.

Сообщается, что руководство «Динамо» разорвет контракт с Евгением, также центральному защитнику придется заплатить приличный штраф и отбыть дисквалификацию минимум на 5 матчей. 

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
19 апреля в 21:16
Судя по словам некоторых футболистов сб.Украины , там адекватных и нормальных не осталось. Все сдвинулись из-за Сала Украине.
Aerobniy
Aerobniy
19 апреля в 19:25
Это будет справедливо.
112910415
112910415
19 апреля в 17:51
они в своём праве
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 17:03
Майдан в мозгах неистребим. Пусть теперь в Хохляндии выкобенивается.
ДСА
ДСА
19 апреля в 16:51
Придется ещё и компенсацию выплатить
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 16:47
Всю игру обделал своими выходками, какие идиоты его следующие пригласят
cska vperiod
cska vperiod
19 апреля в 16:46
Ошибся малость, хохол решил, что находится у себя на родине.
AgentART
AgentART
19 апреля в 16:35
Очень правильное решение клуба, пусть во львове себя попробует.
Mangur
Mangur
19 апреля в 16:28
Разумно.И выслать на Майдан.
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 16:28
Это правильно
Zenit_84
Zenit_84
19 апреля в 16:26
Прощай Хачериди
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 16:21
он того и хотел)) по инициативе клуба)))
drug01
drug01
19 апреля в 16:13
Это следовало ожидать
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