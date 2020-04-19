Брестское «Динамо» разорвёт контракт с Хачериди после его выходки

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19 апреля 2020, 16:12

По информации источника, брестское «Динамо» намерено разорвать контракт с защитником .

Напомним, что украинский защитник на 85-й минуте матча с «Витебском» грубо нарушил правила против соперника и был удален. После финального свистка Хачериди устроил потасовку в подтрибунном помещении, попытавшись ударить главного арбитра матча Сергея Чистова.

Сообщается, что руководство «Динамо» разорвет контракт с Евгением, также центральному защитнику придется заплатить приличный штраф и отбыть дисквалификацию минимум на 5 матчей.