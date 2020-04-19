Брестское «Динамо» разорвёт контракт с Хачериди после его выходки

По информации источника, брестское «Динамо» намерено разорвать контракт с защитником Евгением Хачериди.
Напомним, что украинский защитник на 85-й минуте матча с «Витебском» грубо нарушил правила против соперника и был удален. После финального свистка Хачериди устроил потасовку в подтрибунном помещении, попытавшись ударить главного арбитра матча Сергея Чистова.
Сообщается, что руководство «Динамо» разорвет контракт с Евгением, также центральному защитнику придется заплатить приличный штраф и отбыть дисквалификацию минимум на 5 матчей.