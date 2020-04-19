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На базе сборной Англии застрелили 60 гусей, которые гадили на поле

19 апреля 2020, 10:07

Сообщается, что за 2018–2019 годы в тренировочном центре сборной Англии были застрелены около 60 серых гусей.

Федерация футбола Англии таким образом боролась за качество полей. Птицы регулярно испражнялись на полях и оставляли большое количество экскрементов.

Такое поведение гусей повышало риск того, что люди поскользнутся и упадут. Кроме того, увеличивалась вероятность распространения паразитов.

Напомним, что бакланы долгое время терзали крышу стадиона «Зенита»

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4RT
4RT
19 апреля в 17:59
Бакланы помогали и помогают списывать бабки на зенит-арене
Храневец
Храневец
19 апреля в 13:54
НЕТ НА ВАС ГРЕТЫ ТУНБЕРГ !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
19 апреля в 11:49
Удобряли бесплатно.
112910415
112910415
19 апреля в 11:48
если враг не прекращает гадить, его уничтожают !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 апреля в 11:48
Гуси-гуси, га-га-га!
Испражняться хотите?
Да-да-да !
Valeleo
Valeleo
19 апреля в 11:31
Хорошо, хоть свиней оставили гадить.
Faustello
Faustello
19 апреля в 11:08
Вообще конечно уровень журналистики в футболе это эпик)))
Что стоит только в данной заметке формулировка: такое поведение гусей...))))
Разве что гадить это по новым исследованиям относится к поведению зыыы́ыыы
Faustello
Faustello
19 апреля в 11:05
Бакланы в Питере напряглись)))
MopkoBHuk
MopkoBHuk
19 апреля в 10:56
    VIPded
    VIPded
    19 апреля в 10:47
    Гринпис, фас!!!)))
    Тага Дага
    Тага Дага
    19 апреля в 10:47
    Так написано :ЗАСТРЕЛЕНЫ....тут 60 гусей.А сколько застрелены в Питере бакланов.😂😂😂😂😂неужели больше. ...
    КЭТиК
    КЭТиК
    19 апреля в 10:28
    Это не повод что бы уничтожать живность.
    shlomo
    shlomo
    19 апреля в 10:27
    Повезло охотничкам...на халяву постреляли
    VAN ARM
    VAN ARM
    19 апреля в 10:15
    просто не пускать нет возможности)))) или все охотники пострелять))))
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