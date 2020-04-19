На базе сборной Англии застрелили 60 гусей, которые гадили на поле

Сообщается, что за 2018–2019 годы в тренировочном центре сборной Англии были застрелены около 60 серых гусей.
Федерация футбола Англии таким образом боролась за качество полей. Птицы регулярно испражнялись на полях и оставляли большое количество экскрементов.
Такое поведение гусей повышало риск того, что люди поскользнутся и упадут. Кроме того, увеличивалась вероятность распространения паразитов.
Напомним, что бакланы долгое время терзали крышу стадиона «Зенита».
Испражняться хотите?
Да-да-да !
Испражняться хотите?
Да-да-да !
Что стоит только в данной заметке формулировка: такое поведение гусей...))))
Разве что гадить это по новым исследованиям относится к поведению зыыы́ыыы
Что стоит только в данной заметке формулировка: такое поведение гусей...))))
Разве что гадить это по новым исследованиям относится к поведению зыыы́ыыы
R.I.P.
R.I.P.