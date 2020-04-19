На базе сборной Англии застрелили 60 гусей, которые гадили на поле

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19 апреля 2020, 10:07

Сообщается, что за 2018–2019 годы в тренировочном центре сборной Англии были застрелены около 60 серых гусей.

Федерация футбола Англии таким образом боролась за качество полей. Птицы регулярно испражнялись на полях и оставляли большое количество экскрементов.

Такое поведение гусей повышало риск того, что люди поскользнутся и упадут. Кроме того, увеличивалась вероятность распространения паразитов.

Напомним, что бакланы долгое время терзали крышу стадиона «Зенита».