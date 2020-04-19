«Милан» отказался от идеи приобретения Матича

«Милан» отказался от идеи приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича. Вопросом перехода Матича в «Милан» занимался экс-директор клуба Звонимир Бобан. После того как Бобана уволили из клуба, «красно-черные» потеряли интерес к игроку МЮ, сообщает источник со ссылкой на Calciomercаto.
В «Милане» считают, что Матич предъявляет завышенные требования по зарплате. Кроме того, руководство клуба нацелено на подписание более молодых игроков.
Любите Селюка, он милый))
Любите Селюка, он милый))