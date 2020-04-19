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«Милан» отказался от идеи приобретения Матича

19 апреля 2020, 20:48

«Милан» отказался от идеи приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича. Вопросом перехода Матича в «Милан» занимался экс-директор клуба Звонимир Бобан. После того как Бобана уволили из клуба, «красно-черные» потеряли интерес к игроку МЮ, сообщает источник со ссылкой на Calciomercаto.

В «Милане» считают, что Матич предъявляет завышенные требования по зарплате. Кроме того, руководство клуба нацелено на подписание более молодых игроков.

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Все комментарии
BBK33
BBK33
19 апреля в 21:06
Таких новостей ближайшее время будет дох... Не стоит обращать на них внимание.
Любите Селюка, он милый))
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 21:02
Милан отказывается от всего.
beefs
beefs
19 апреля в 20:49
ну что же бывает
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 20:49
Зачем им старпер
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