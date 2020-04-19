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«Атлетико» может продать Сауля за € 75 млн

19 апреля 2020, 18:35

«Атлетико» может быть вынужден продать полузащитника Сауля Ньигеса, если приостановка турниров из-за пандемии коронавируса окажет существенное влияние на финансовое положение клуба. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы вряд ли заплатят сумму отступных за Сауля (150 миллионов евро), но при этом сумма трансфера хавбека в МЮ может составить около 75 миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на AS.

Стоит отметить, что ранее СМИ опубликовали данные о потенциальной зарплате Сауля в «Ман Юнайтед».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
19 апреля в 19:25
И на горбу при нём отсасуль.
AgentART
AgentART
19 апреля в 19:11
В наше время и за половину этой суммы не продаст.
2j86jz5xb_5a
2j86jz5xb_5a
19 апреля в 19:05
Может, главное, чтоб покупатель нашелся.
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 18:56
кто в армии служил тот в цирке не смеётся))))))
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 18:53
Его и за 50 никто не купит.
drug01
drug01
19 апреля в 18:42
Футбола нет одни разговоры
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 18:36
Хороший игрок ,стоит дорого
beefs
beefs
19 апреля в 18:36
не дороговато будет
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