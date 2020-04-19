«Атлетико» может продать Сауля за € 75 млн

«Атлетико» может быть вынужден продать полузащитника Сауля Ньигеса, если приостановка турниров из-за пандемии коронавируса окажет существенное влияние на финансовое положение клуба. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы вряд ли заплатят сумму отступных за Сауля (150 миллионов евро), но при этом сумма трансфера хавбека в МЮ может составить около 75 миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на AS.
Стоит отметить, что ранее СМИ опубликовали данные о потенциальной зарплате Сауля в «Ман Юнайтед».