«Атлетико» может продать Сауля за € 75 млн

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19 апреля 2020, 18:35

«Атлетико» может быть вынужден продать полузащитника , если приостановка турниров из-за пандемии коронавируса окажет существенное влияние на финансовое положение клуба. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы вряд ли заплатят сумму отступных за Сауля (150 миллионов евро), но при этом сумма трансфера хавбека в МЮ может составить около 75 миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на AS.