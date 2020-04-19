«Арсенал» планирует обменять Ляказетта на Партея

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19 апреля 2020, 17:26

«Арсенал» намерен предложить «Атлетико» форварда в обмен не хавбека . Главный тренер «канониров» хочет усилить свою команду Партеем. В связи с этим полузащитник «матрасников» стал одной из главных целей «Арсенала» на трансферном рынке, сообщает источник со ссылкой на The Sun.

Указывается, что «Атлетико» не планирует отпускать Партея. Мадридцы собираются предложить новый контракт игроку. Вместе с тем «матрасники» заинтересованы в переходе Ляказетта.

Отметим, ранее стало известно, что Ляказетт может перейти в «Реал». Сообщалось, что «Арсенал» предложил «сливочным» подписать игрока.