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«Арсенал» планирует обменять Ляказетта на Партея

19 апреля 2020, 17:26

«Арсенал» намерен предложить «Атлетико» форварда Александра Ляказетта в обмен не хавбека Томаса Партея. Главный тренер «канониров» Микель Артета хочет усилить свою команду Партеем. В связи с этим полузащитник «матрасников» стал одной из главных целей  «Арсенала» на трансферном рынке, сообщает источник со ссылкой на The Sun.

Указывается, что «Атлетико» не планирует отпускать Партея. Мадридцы собираются предложить новый контракт игроку. Вместе с тем «матрасники» заинтересованы в переходе Ляказетта.

Отметим, ранее стало известно, что Ляказетт может перейти в «Реал». Сообщалось, что «Арсенал» предложил «сливочным» подписать игрока.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 16:24
тут главное верить))))
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 17:29
Ё моё! Что ещё напишут))
shlomo
shlomo
19 апреля в 17:27
Не равноценный обмен, как мне кажется
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 17:27
Информационные утки летают огромными стаями.
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