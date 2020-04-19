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«Челси» не хочет платить 70 млн фунтов за Коутиньо

19 апреля 2020, 19:44

«Челси» продолжает претендовать на  полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего за «Баварию» на правах аренды. При этом «синие» не намерены выкупать контракт игрока у «Барсы». Они считают слишком высокой цену в 70 миллионов фунтов стерлингов, которую, предположительно, установили каталонцы. «Челси» устраивает только вариант с арендой Коутиньо, сообщает источник со ссылкой на Daily Mail. 

По слухам, на Коутиньо претендуют несколько английских клубов. Помимо «Челси», называются «Тоттенхэм» и «Лестер». Кроме того, сообщалось, что «Барса» предложила «Эвертону» приобрести игрока.

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Все комментарии
Jin-Ho
Jin-Ho
19 апреля в 21:54
за 40 можно покупать
13ROS13
13ROS13
19 апреля в 21:15
Цены упали, раньше нужно было продавать.
VIPded
VIPded
19 апреля в 20:46
Торг продолжается... Будем поглядеть...
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 20:22
Не то время такие бабосы отваливать)
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 20:09
вот какие))) всё им не по чём))) кушать нужно меньше)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska vperiod (раскрыть)
19 апреля в 19:58
Ну, не на 10 конечно, но раза в полтора - два точно можно скостить будет.
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 19:55
Цену вполне можно сбить.
dimagas2
dimagas2 ответ cska vperiod (раскрыть)
19 апреля в 19:54
Ну не на 10,а скорее уже на 2-3.Возможно будет много обменов и тд.
cska vperiod
cska vperiod
19 апреля в 19:52
Все ценники в итоге разделятся как минимум на десять, нужно подождать.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
19 апреля в 19:47
Коутиньо в Чукотку сам не пойдет.
Утка.
dimagas2
dimagas2
19 апреля в 19:46
Никто не хочет.Это и так понятно.
shlomo
shlomo
19 апреля в 19:45
Не хочет, значит и не получит его
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