«Челси» не хочет платить 70 млн фунтов за Коутиньо

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19 апреля 2020, 19:44

«Челси» продолжает претендовать на полузащитника «Барселоны» , выступающего за «Баварию» на правах аренды. При этом «синие» не намерены выкупать контракт игрока у «Барсы». Они считают слишком высокой цену в 70 миллионов фунтов стерлингов, которую, предположительно, установили каталонцы. «Челси» устраивает только вариант с арендой Коутиньо, сообщает источник со ссылкой на Daily Mail.

По слухам, на Коутиньо претендуют несколько английских клубов. Помимо «Челси», называются «Тоттенхэм» и «Лестер». Кроме того, сообщалось, что «Барса» предложила «Эвертону» приобрести игрока.