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Кутроне рассказал, как вылечился от коронавируса

20 апреля 2020, 20:02

Форвард «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне, выступающий за «Фиорентину» на правах аренды, рассказал, как вылечился от коронавируса.

Многие мои друзья из «Вулверхэмптона» звонили мне, спрашивали о моём здоровье. Я благодарю их за поддержку. В начале марта у меня появились такие симптомы, как высокая температура и боль в горле. Затем я прошёл тест и понял, что заразился коронавирусом.

Сначала я был напуган. Это подлый вирус, о котором мало известно, поэтому я боялся за себя, за своих родственников и партнёров по команде. После пары дней ситуация начала улучшаться. А когда врачи провели повторный тест, результат которого был отрицательным, я почувствовал облегчение.

Сейчас я нахожусь в своём доме во Флоренции со своей девушкой Франческой и нашим псом Арно. Тренируюсь в небольшом зале в своём доме и питаюсь согласно советам диетологов «Фиорентины». 

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Все комментарии
Climent
Climent
21 апреля в 04:54
Похоже на сказку.
13ROS13
13ROS13
20 апреля в 20:35
Это был не короновирус.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 20:26
везунчик! не болей!
beefs
beefs
20 апреля в 20:03
ну и брехун
Q-J-G
Q-J-G
20 апреля в 20:03
больше никогда не болей
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