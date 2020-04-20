Кутроне рассказал, как вылечился от коронавируса

Форвард «Вулверхэмптона» , выступающий за «Фиорентину» на правах аренды, рассказал, как вылечился от коронавируса.

Многие мои друзья из «Вулверхэмптона» звонили мне, спрашивали о моём здоровье. Я благодарю их за поддержку. В начале марта у меня появились такие симптомы, как высокая температура и боль в горле. Затем я прошёл тест и понял, что заразился коронавирусом.

Сначала я был напуган. Это подлый вирус, о котором мало известно, поэтому я боялся за себя, за своих родственников и партнёров по команде. После пары дней ситуация начала улучшаться. А когда врачи провели повторный тест, результат которого был отрицательным, я почувствовал облегчение.

Сейчас я нахожусь в своём доме во Флоренции со своей девушкой Франческой и нашим псом Арно. Тренируюсь в небольшом зале в своём доме и питаюсь согласно советам диетологов «Фиорентины».