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Леманн: «Почему нельзя пустить на „Альянц-Арену“ 20 тысяч зрителей?»

20 апреля 2020, 14:32

Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн недоумевает, почему матчи должны проходить без зрителей:

Мне никто не может ответить на вопрос: «Почему на „Альянц-Арене“, которая вмещает 70 тысяч человек, нельзя пустить на трибуны 20 тысяч зрителей?» Расстояние между каждым будет 10 метров.

Это ошибка и для спорта, и для других отраслей экономики — держать все закрытым в течение длительного периода. Каждый день стоит миллиарды. Мы точно не узнаем от политиков и вирусологов, как себя поведет вирус в дальнейшем.

Ангела Меркель говорила, если не будет удвоения количества случаев за 10 дней, то это будет хорошим результатом, поэтому можно будет ослабить ограничения. Прошло уже 20 дней. Выясняется, что это результат оказался недостаточно хорошим.

Ранее сообщалось, что Бундеслига может возобновиться в мае. 

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Все комментарии
Climent
Climent
20 апреля в 18:34
Какую ерунду несет.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 14:44
можно но только в теории))) на практике не выполнимо))
Clavан
Clavан
20 апреля в 14:35
Это невозможно.
SSPZ
SSPZ
20 апреля в 14:33
Глупый вопрос задал
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