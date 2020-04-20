Леманн: «Почему нельзя пустить на „Альянц-Арену“ 20 тысяч зрителей?»

Бывший голкипер сборной Германии недоумевает, почему матчи должны проходить без зрителей:

Мне никто не может ответить на вопрос: «Почему на „Альянц-Арене“, которая вмещает 70 тысяч человек, нельзя пустить на трибуны 20 тысяч зрителей?» Расстояние между каждым будет 10 метров.

Это ошибка и для спорта, и для других отраслей экономики — держать все закрытым в течение длительного периода. Каждый день стоит миллиарды. Мы точно не узнаем от политиков и вирусологов, как себя поведет вирус в дальнейшем.

Ангела Меркель говорила, если не будет удвоения количества случаев за 10 дней, то это будет хорошим результатом, поэтому можно будет ослабить ограничения. Прошло уже 20 дней. Выясняется, что это результат оказался недостаточно хорошим.