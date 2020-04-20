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Экс-президент «Барселоны»: «В тюрьме мне дали презервативы и вазелин»

20 апреля 2020, 17:26

Бывший президент «Барселоны» Сандро Розель рассказал о времени, которое провел в тюрьме.

В первый день мне дали четыре презерватива и четыре пакетика вазелина. Меня это немного напугало. Какой из дней в тюрьме был самым трудным? Каждый день, когда приходил мой адвокат и говорил, что нам отказали в досрочном освобождении. Это было 13 раз.

Думаю, в тюрьме я стал сильнее. Ты либо умираешь там изнутри, либо становишься крепче. Моя жена Марта была для меня опорой. Как и мои родители, друзья и братья.

Розель был обвинен в отмывании 15 млн евро через офшоры и провел в тюрьме 643 дня (с мая 2017 по февраль 2019).

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Все комментарии
морозз
морозз
20 апреля в 23:07
Вот и Мутко надо побольше презиков и пакетиком с вазелином из Ашана...давно ему пора посетить эти заведения!
Legend 6
Legend 6 ответ Twisted (раскрыть)
20 апреля в 21:18
Ну это понятно что закалились, в наших тюрьмах вазелин небось не выдают.
112910415
112910415
20 апреля в 20:36
это реальная забота )
swift stream
swift stream
20 апреля в 19:47
Обычный набор бразильского тюремщика.
wingback
wingback
20 апреля в 19:46
Отработал дядя жёпой пятнашку...
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 19:12
Наверное регулярно применял вазелин иначе про презервативы врядли вспомнил.
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 18:29
А могли бы вообще ничего не дать.
valt134
valt134
20 апреля в 18:05
У нас бы дали кусок хозяйственного мыла...
Twisted
Twisted ответ Legend 6 (раскрыть)
20 апреля в 17:56
Они вроде говорили что типа закалились характером и тому подобное
Faustello
Faustello
20 апреля в 17:55
От тюрьмы да сумы не зарекайся, страшные вещи, тьфу тьфу тьфу
Legend 6
Legend 6 ответ Twisted (раскрыть)
20 апреля в 17:49
Не переживай, когда-нибудь главное нам расскажут Кокорин с Мамаевым.
Twisted
Twisted
20 апреля в 17:47
Ээ ну самое главное то он не рассказал
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 17:42
ТБ и в тюрьме соблюдается!!!
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 17:39
проявили заботу о тебе))чтобы не залетел))))
Zenit_84
Zenit_84
20 апреля в 17:38
Интересная новость
Climent
Climent
20 апреля в 17:33
Почти как у нас, за миллионы украденные и двух лет не получишь.
Binger
Binger
20 апреля в 17:26
Очень там пригодятся.
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