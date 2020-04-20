Экс-президент «Барселоны»: «В тюрьме мне дали презервативы и вазелин»

Бывший президент «Барселоны» Сандро Розель рассказал о времени, которое провел в тюрьме.

В первый день мне дали четыре презерватива и четыре пакетика вазелина. Меня это немного напугало. Какой из дней в тюрьме был самым трудным? Каждый день, когда приходил мой адвокат и говорил, что нам отказали в досрочном освобождении. Это было 13 раз.

Думаю, в тюрьме я стал сильнее. Ты либо умираешь там изнутри, либо становишься крепче. Моя жена Марта была для меня опорой. Как и мои родители, друзья и братья.