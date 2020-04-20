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Чеферин: «Я оптимист, поэтому верю, что доиграем сезон»

20 апреля 2020, 14:51

Президент УЕФА Александер Чеферин надеется, что текущий сезон будет доигран:

Лучше играть без зрителей, чем вообще не играть. Если будут соблюдены условия безопасности, то клубы скоро смогут возобновить тренировки, но приоритетом остается безопасность игроков, болельщиков и всех работников клубов. Я оптимист, поэтому верю, что будет найден способ доиграть нынешний сезон.

Считаю, что вряд ли в сентябре или октябре будут проведены финальные игры еврокубков, потому что это окажет серьезное влияние на календарь сезона 2020/2021.

Ранее Чеферин не исключил вероятности того, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов не будет доигран. 

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
20 апреля в 18:12
Надежда умирает последней!
shlomo
shlomo
20 апреля в 16:18
Мы все оптимисты и все верим только в положительный исход
Adepta
Adepta
20 апреля в 15:34
Пусть будет так.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 15:04
Оптимизмом эту заразу не вылечить!
beefs
beefs
20 апреля в 14:58
оптимизм хорошее чувство
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 апреля в 14:57
По моему сейчас ни в чём нельзя быть уверенным.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 14:56
посмотрим о чём тут говорить))
Youngberg
Youngberg
20 апреля в 14:51
оптимизм это здорово
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