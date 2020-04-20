Чеферин: «Я оптимист, поэтому верю, что доиграем сезон»

Президент УЕФА Александер Чеферин надеется, что текущий сезон будет доигран:

Лучше играть без зрителей, чем вообще не играть. Если будут соблюдены условия безопасности, то клубы скоро смогут возобновить тренировки, но приоритетом остается безопасность игроков, болельщиков и всех работников клубов. Я оптимист, поэтому верю, что будет найден способ доиграть нынешний сезон.

Считаю, что вряд ли в сентябре или октябре будут проведены финальные игры еврокубков, потому что это окажет серьезное влияние на календарь сезона 2020/2021.