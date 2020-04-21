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Наумов: «Карпина никогда не примут в „Локомотиве“, он — спартаковец»

21 апреля 2020, 17:44

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может сменить в «Локомотиве» Юрия Семина.

Карпин в «Локомотиве» — это невозможно исполнить. Карпин — спартаковец. Его никогда не примут в «Локомотиве». Я думаю, что в клубе никогда на это не пойдут. Мы лучше примем Черевченко, Маминова, Пашинина. Есть много тренеров, которые ни в чем не уступят Карпину.

Мы можем выиграть и без Карпина. Он что панацея? Я вообще не считаю Карпина очень сильным тренером. Что он выиграл? Ну-ка покажите мне. Показать пока нечего. За два прихода в «Спартак» не удалось добыть даже Кубок России. В «Мальорке» и армавирском «Торпедо» Карпин был далек от борьбы за трофеи. Нынешний «Ростов» тоже пока мечтает лишь о медалях.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
21 апреля в 23:12
Наумову лавры Ностардамуса жить видимо мешают.
Хотя у руководства Локо прямо противоположное желание.Но важно чтобы желания совпадали с возможностями и Наумову стоило это хотя бы знать.
Заполярный
Заполярный
21 апреля в 21:20
наумов не пеши глупости. Раньше в локо все Спартаковцы шли доигрывать, прям как Спартак - 2 был.
Заполярный
Заполярный ответ wingback (раскрыть)
21 апреля в 21:14
А что это тогда бомжи четвертый год на свинью молятся, даже на карандаше не отпускают.
ошалевший
ошалевший
21 апреля в 20:41
если перечислять всех спартаковцев в локо побывавших,думаю пару часов не хватит для писанины
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 апреля в 20:07
Раздул меха б/у). Ничего страшного. Локо без Карпина проживет и Карпин без Локо тоже).
Зовите Бекиевича!). Хотя он никому по-моему ставить ногу на грудь не будет. В данном случае Палычу. Да и озеро высохнет. Берегите природу!).
Иван Тасминский
Иван Тасминский
21 апреля в 20:01
Хорошо, что бывший
Морро
Морро
21 апреля в 19:58
С таким анализом понятно почему бывший.
tuman960
tuman960
21 апреля в 19:44
Локо совершенно нейтральный клуб и никакого противостояние между ним и другими клубами НЕТ!!!!!Зачем выдумывать какую то вражду ,наверно в целях самовозвеличивания,что плохой вариант!!!
ermak6848
ermak6848
21 апреля в 19:02
Это просто пиар Интрига Карпин - фк ЛОКОМОТИВ...
andreika20133
andreika20133
21 апреля в 18:53
Ну хоть какие то человеческие понятия в Локо остались.
shlomo
shlomo
21 апреля в 18:53
Ну не думаю, что Карпушу чем то соблазнит Локо....
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 18:50
Платите деньги, и примут.
112910415
112910415
21 апреля в 18:43
странная категоричность
преувеличивает проблему, по-моему
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ ziborock (раскрыть)
21 апреля в 18:34
Смешной Наумов!)))

Эт точно!)
ziborock
ziborock ответ wingback (раскрыть)
21 апреля в 18:32, ред.
А Дзюбу лобызаем, да, бомж?!)))
drug01
drug01
21 апреля в 18:31
Это всем известно. Только кому то скучно без футбола вот пишут в новостные строки а нам.надо больше новостей, чтобы набирать очки совсем скоро пойдут ставки..... С нетерпением ждём!
ziborock
ziborock ответ Литейный 4 (раскрыть)
21 апреля в 18:31
И только в четвертом клубе он стал ДИНХом!)))
ziborock
ziborock
21 апреля в 18:30, ред.
Перечислите Наумову всех Спартаковцев в Локомотиве!)))
Только так, навскидку: Торбинский, Сычев, Шишкин, Цымбаларь, Павлюченко, Евсеев, Тарасов, Самедов, Миранчуки.....Да и сам Юрий Палыч 3 года за Спартак отыграл!))) Смешной Наумов!)))
makkie
makkie
21 апреля в 18:29
Валера у Наумова жену что ли увёл?)
Литейный 4
Литейный 4
21 апреля в 18:20
Трудно Валере отмыться от спартаковского клейма. Вон Дзюбе на это понадобилось 4 клуба, чтобы стать человеком. Гыгыгы
Binger
Binger
21 апреля в 18:19
Юбилейный юбилейного всегда поймет.
13ROS13
13ROS13
21 апреля в 18:12
Ерунду говорит товарищ, шныряют туда-сюда постоянно.
Legend 6
Legend 6
21 апреля в 18:08
Ну Юрий Палыч тоже Спартаковец)
За адекватность
За адекватность
21 апреля в 18:07
Как-то странно прокомментировал СЛУХИ. Карпину было сделано официальное предложение? Так зачем, комментируя слухи, рассказывать условно что Карпин никто и зовут его никак? Я понимаю, что задали вопрос и высказано личное мнение. Но на мой субъективный взгляд подобный ответ господина Наумова не красит.
Дима Головашич
Дима Головашич
21 апреля в 17:54
Сёмин играл в Спартаке. Даже в двух)
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 17:52
не мечтай))) пока что палыч а там не известно кого примут)))
wingback
wingback
21 апреля в 17:51
Свина отовсюду погонят чтоб не зашквариться...
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 17:51
Примут еще как примут!!! Неумное мнение - определенно! Карпин на данный момент -
пожалуй самый сильный российский тренер.
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 17:49
Очень много слов а ведь можно одним словом - хрюща.
beefs
beefs
21 апреля в 17:44
вот это да
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