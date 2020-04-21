Наумов: «Карпина никогда не примут в „Локомотиве“, он — спартаковец»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может сменить в «Локомотиве» Юрия Семина.
Карпин в «Локомотиве» — это невозможно исполнить. Карпин — спартаковец. Его никогда не примут в «Локомотиве». Я думаю, что в клубе никогда на это не пойдут. Мы лучше примем Черевченко, Маминова, Пашинина. Есть много тренеров, которые ни в чем не уступят Карпину.
Мы можем выиграть и без Карпина. Он что панацея? Я вообще не считаю Карпина очень сильным тренером. Что он выиграл? Ну-ка покажите мне. Показать пока нечего. За два прихода в «Спартак» не удалось добыть даже Кубок России. В «Мальорке» и армавирском «Торпедо» Карпин был далек от борьбы за трофеи. Нынешний «Ростов» тоже пока мечтает лишь о медалях.
Хотя у руководства Локо прямо противоположное желание.Но важно чтобы желания совпадали с возможностями и Наумову стоило это хотя бы знать.
Хотя у руководства Локо прямо противоположное желание.Но важно чтобы желания совпадали с возможностями и Наумову стоило это хотя бы знать.
Зовите Бекиевича!). Хотя он никому по-моему ставить ногу на грудь не будет. В данном случае Палычу. Да и озеро высохнет. Берегите природу!).
Зовите Бекиевича!). Хотя он никому по-моему ставить ногу на грудь не будет. В данном случае Палычу. Да и озеро высохнет. Берегите природу!).
преувеличивает проблему, по-моему
преувеличивает проблему, по-моему
Эт точно!)
Эт точно!)
Только так, навскидку: Торбинский, Сычев, Шишкин, Цымбаларь, Павлюченко, Евсеев, Тарасов, Самедов, Миранчуки.....Да и сам Юрий Палыч 3 года за Спартак отыграл!))) Смешной Наумов!)))
Только так, навскидку: Торбинский, Сычев, Шишкин, Цымбаларь, Павлюченко, Евсеев, Тарасов, Самедов, Миранчуки.....Да и сам Юрий Палыч 3 года за Спартак отыграл!))) Смешной Наумов!)))
пожалуй самый сильный российский тренер.
пожалуй самый сильный российский тренер.