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Корнаухов: «В Европе российские футболисты не востребованы»

21 апреля 2020, 14:54

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением, почему после ЧМ-2018 российские игроки не так активно переходили в европейские клубы, как после Евро-2008.

Российские футболисты были не так востребованы в европейском футболе, после того как всплеск 2008 года пошел на спад. Не думаю, что футболисты топ-клубов России оценивают варианты с отъездом в иностранные клубы из нижней части таблицы. Все хотят бороться за высшие места, но там бешеная конкуренция.

Ранее Олег Корнаухов прокомментировал игровую форму нападающего армейцев Федора Чалова.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 18:00
Пока федун работает с безбородовыми в России и футбола толком нет откуда же толковым футболистам взяться.
cska1948
cska1948
21 апреля в 17:38
"Российские футболисты были не так востребованы в европейском футболе, после того как всплеск 2008 года пошел на спад..."
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Во время этого "всплеска" в Европе убедились, что российские футболисты поехали не покорять Европу, а красиво пожить в Европе. Поэтому и интерес к российским игрокам пропал.
DanjaG
DanjaG ответ wingback (раскрыть)
21 апреля в 17:21
Особенно тарасовские.
wingback
wingback
21 апреля в 17:05
Потому что кривоногие очень...
Aerobniy
Aerobniy
21 апреля в 16:11
Конечно, если чаловы с миранчуками в Европе постоянно позорят наш футбол.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 15:04
всем понятно что они даже за большие деньги рвать не будут)))
13ROS13
13ROS13
21 апреля в 15:04
Кому нужны дрова.
shlomo
shlomo
21 апреля в 14:55
Да и у нас то не очень...
beefs
beefs
21 апреля в 14:55
понятно ведб ниекто не играет на уровне Европы
Youngberg
Youngberg
21 апреля в 14:55
так было всегда
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