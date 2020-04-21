Корнаухов: «В Европе российские футболисты не востребованы»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением, почему после ЧМ-2018 российские игроки не так активно переходили в европейские клубы, как после Евро-2008.
Российские футболисты были не так востребованы в европейском футболе, после того как всплеск 2008 года пошел на спад. Не думаю, что футболисты топ-клубов России оценивают варианты с отъездом в иностранные клубы из нижней части таблицы. Все хотят бороться за высшие места, но там бешеная конкуренция.
Ранее Олег Корнаухов прокомментировал игровую форму нападающего армейцев Федора Чалова.
--------------------
Во время этого "всплеска" в Европе убедились, что российские футболисты поехали не покорять Европу, а красиво пожить в Европе. Поэтому и интерес к российским игрокам пропал.
--------------------
Во время этого "всплеска" в Европе убедились, что российские футболисты поехали не покорять Европу, а красиво пожить в Европе. Поэтому и интерес к российским игрокам пропал.