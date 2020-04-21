Бушманов: «Руденко необходимы опыт, зрелость»

Бывший главный тренер «Спартака-2» рассказал о форварде красно-белых , который в настоящее время на правах аренды выступает за «Торпедо».

Уже в 17 лет Руденко демонстрировал качества, позволяющие играть на уровне ФНЛ , поэтому я и привлёк его. Сашу отличали высокая скорость, голевое чутьё и грамотные действия на последней линии. Он тонко чувствует, когда и в какой зоне открыться. Этому качеству сложно научить: оно либо есть у нападающего, либо нет.

В «Спартаке» всегда присутствует высокая конкуренция. Там любому футболисту заиграть непросто, тем более — молодому. Если игрок находится в системе «Спартака», это автоматически подразумевает определённую квалификацию и перспективы роста. Но от первой команды требуется результат здесь и сейчас, а для его достижения одних футбольных качеств мало. Необходимы опыт, зрелость. Вот этого Руденко пока не хватает.