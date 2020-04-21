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Бушманов: «Руденко необходимы опыт, зрелость»

21 апреля 2020, 14:11

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал о форварде красно-белых Александре Руденко, который в настоящее время на правах аренды выступает за «Торпедо».

Уже в 17 лет Руденко демонстрировал качества, позволяющие играть на уровне ФНЛ, поэтому я и привлёк его. Сашу отличали высокая скорость, голевое чутьё и грамотные действия на последней линии. Он тонко чувствует, когда и в какой зоне открыться. Этому качеству сложно научить: оно либо есть у нападающего, либо нет.

В «Спартаке» всегда присутствует высокая конкуренция. Там любому футболисту заиграть непросто, тем более — молодому. Если игрок находится в системе «Спартака», это автоматически подразумевает определённую квалификацию и перспективы роста. Но от первой команды требуется результат здесь и сейчас, а для его достижения одних футбольных качеств мало. Необходимы опыт, зрелость. Вот этого Руденко пока не хватает.

С другой стороны, он уже зарекомендовал себя в ФНЛ. Забивает много и стабильно, что свидетельствует о профессиональном прогрессе. Но теперь нужно двигаться дальше. В 21 год пора выходить на более высокий уровень. Парень он серьёзный, целеустремлённый. Чтобы продолжать расти, важно попасть в свою команду.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 15:22
посмотрим )) уже скоро. года через два)))
swift stream
swift stream
21 апреля в 14:12
Этого в спартаке не добьешься.
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