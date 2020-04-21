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Экономист: «Ситуация с нефтью выгодна тем, кто хочет купить „Спартак“»

21 апреля 2020, 14:57

Профессор Высшей школы экономики и эксперт в области экономики спорта Сергей Алтухов рассказал о том, как падение цен на нефть отразится на будущем «Спартака».

Возможно, нынешняя ситуация с нефтью выгодна тем, кто хочет купить «Спартак». Петру Авену, например. Он два раза (только по официальным сообщениям) был готов рассмотреть этот вопрос. Чем дешевле будет клуб, тем выгоднее его приобретать. То, что Федун заявлял о больших потерях, снижении капитализации «Лукойла», это на рынке все знают.

Но у «Лукойла» много активностей, такая корпорация может содержать небольшое государство с утра и до ночи много лет. Поэтому, вероятно, максимум, что ждет «Спартак» в кризис — снижение стоимости. Серьезных потрясений не будет. Но мы не можем залезть в голову Федуну, что он чувствует в этот момент и что планирует делать.

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Все комментарии
311
311
21 апреля в 17:37
Спартак - дело неблагодарное! Купишь, потом матерные кричалки слушать про себя! При этом тебя же оштрафуют после!)
cska vperiod
cska vperiod ответ makkie (раскрыть)
21 апреля в 17:05
    makkie
    makkie
    21 апреля в 17:01
    Литейный опять проотвечался?)
    Legend 6
    Legend 6 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    21 апреля в 17:01
    А как же поддержка родного клуба?
    makkie
    makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
    21 апреля в 16:55
    Написал конь, чей клуб в долгах как в шелках.
    Не смеши!
    Литейный 4
    Литейный 4
    21 апреля в 16:32
    Пора свиньям в Пердив на осмысление. А фердун Открывашку будет в аренду сдавать какому нибудь Торпедо. Всяко больше народа будет ходить. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4 ответ Legend 6 (раскрыть)
    21 апреля в 16:29
    Не, газ это в прошлом. Электричество ныне в почёте. Гыгыгы
    cska vperiod
    cska vperiod
    21 апреля в 16:27
    Пришло время спартаку самоликвидироваться.
    cska vperiod
    cska vperiod
    21 апреля в 16:27
    Федуну сейчас спартак нахрен и не нужен ему скоро жить негде будет.
    drug01
    drug01
    21 апреля в 16:26
    Теперь желающих будет много!
    cska vperiod
    cska vperiod
    21 апреля в 16:25
    Червь постарается купить.
    cska vperiod
    cska vperiod
    21 апреля в 16:25
    Сейчас спартак по рукам пойдёт.
    Footbolista
    Footbolista
    21 апреля в 16:05, ред.
    зенита это тоже касается...цена на российский газ в Европе в том числе привязана к ценам на нефть...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    21 апреля в 16:03
    А оно нужно бизнесменам? Купить Спартак это значит наверняка остаться в минусе)
    Legend 6
    Legend 6 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    21 апреля в 15:47
    Самокат газом заправляешь?
    порт
    порт
    21 апреля в 15:45, ред.
    Так Федун не будет продавать спартак, он же его отдаст бесплатно болельщикам.Они и будут веселиться.
    ЯНикПоменял
    ЯНикПоменял
    21 апреля в 15:41
    Нынешний Спартак никто не купит.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответ LOpp (раскрыть)
    21 апреля в 15:35, ред.
    Может и есть. А Шо? У меня есть самокат. А что нынче железяка на 4 колёсах разве есть престижно? Мне смешно становится как водятлы кредитных реношек, солярисов и прочей лабуды типа Поло друг перед дружкой обновками меряются. Для меня автомобиль только комфортное средство передвижения, которая с радостью меняется каждые 3 года. Гыгыгы
    LOpp
    LOpp ответ Литейный 4 (раскрыть)
    21 апреля в 15:28
    У тебя хоть автомобиль есть, чтобы на Лукойле не заправляться?
    makkie
    makkie
    21 апреля в 15:27
    Авен? Он скорее всего хочет укрепить бренд Альфа Банка, нежели реально заниматься Спартаком.
    Aerobniy
    Aerobniy
    21 апреля в 15:09
    Спартак и без нефти дешевый клуб.
    Karabal
    Karabal
    21 апреля в 15:07
    Покупать головную бестрофейную боль никто не захочет.
    Литейный 4
    Литейный 4
    21 апреля в 15:06
    Литейный 4
    Литейный 4
    21 апреля в 15:04
    - Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.
    - Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо.
    Гыгыгы
    Comdiv
    Comdiv
    21 апреля в 15:03
    Кому нужен этот пердивный клуб?
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 апреля в 15:02
    вроде болелам подарить обещали)))))))))
    STVA 1
    STVA 1
    21 апреля в 14:58
    Теперь понятно для чего это)))
    Q-J-G
    Q-J-G
    21 апреля в 14:58
    ситуация с нефтью выгодна многим
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