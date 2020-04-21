Экономист: «Ситуация с нефтью выгодна тем, кто хочет купить „Спартак“»

Профессор Высшей школы экономики и эксперт в области экономики спорта Сергей Алтухов рассказал о том, как падение цен на нефть отразится на будущем «Спартака».

Возможно, нынешняя ситуация с нефтью выгодна тем, кто хочет купить «Спартак». Петру Авену, например. Он два раза (только по официальным сообщениям) был готов рассмотреть этот вопрос. Чем дешевле будет клуб, тем выгоднее его приобретать. То, что Федун заявлял о больших потерях, снижении капитализации «Лукойла», это на рынке все знают.

Но у «Лукойла» много активностей, такая корпорация может содержать небольшое государство с утра и до ночи много лет. Поэтому, вероятно, максимум, что ждет «Спартак» в кризис — снижение стоимости. Серьезных потрясений не будет. Но мы не можем залезть в голову Федуну, что он чувствует в этот момент и что планирует делать.