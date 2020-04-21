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Бывший тренер Самохвалова: «Жалко парня»

21 апреля 2020, 15:42

Бывший тренер «Казанки» Денис Клюев прокомментировал гибель Иннокентия Самохвалова.

Жалко парня. Хочу выразить искренние соболезнования семье. У него остались жена и ребенок. То, что случилось, ужасно. Он был спокойным, добродушным парнем. Все это просто ужасно.

У него действительно были проблемы с сердцем. Футболистов все время тщательно проверяют на медосмотрах. В академии никаких проблем не было. В молодежке же после одного из медосмотров он не получил допуск. Потом начали с ним более усиленно заниматься и лечить его. И он вылечился. Никаких приступов или чего-то подобного не было. Он постоянно был на контроле у докторов. Жалоб больше никаких не было.

Говорили ли ему закончить с футболом? Не могу точно сказать. Может быть, такие разговоры ходили. Но, я думаю, если бы проблема была серьезной, ему бы сразу же запретили играть в футбол. Я знаю одного парня, который был в точно такой же ситуации. В итоге он прошел курс лечения, сейчас играет в ФНЛ, и даже пытался в РПЛ заиграть. Уверен, что наши врачи все серьезные и хорошо знали, что ему можно, а что нельзя.

Почему он сам не ушел из спорта? Понимаете, сердце и мозг настоящего спортсмена совсем другие. Когда ты с детства отдаешь себя спорту, у тебя есть мечта. Возможно, стремление стать настоящим спортсменом переходит границы. Настоящие спортсмены, они такие. Не останавливаются перед трудностями, даже перед теми, которые могут повлечь серьезные последствия.

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Все комментарии
mat73
mat73
22 апреля в 06:16
Жаль парня, человека. Футбол дело десятое. Надо было, зная свои проблемы, беречься..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 апреля в 20:14
Ему уже не помочь, хоть семье помогите, сынишке.
Соболезнования родным...
zsb1961
zsb1961
21 апреля в 18:52
Светлая память Денису!
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 16:23
Ужас и кошмар, если были проблемы с сердце надо было предложить парню расстаться с футболом, здесь ошибки целой группы людей врачей, тренеров и т.д. Соболезнования родителям, родным и близким.
Q-J-G
Q-J-G
21 апреля в 16:20
что ещё скажешь, жаль парня, очень жаль.
Binger
Binger
21 апреля в 16:06
Рано ушел.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 15:48
это у нас общее. жаль всем
shlomo
shlomo
21 апреля в 15:43
Конечно жаль.....но каждый смертный
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