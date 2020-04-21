Гершкович: «Если Тедеско и Божович уедут, то никто не расстроится»

Глава Объединения российских тренеров Михаил Гершкович уверен, что уход некоторых специалистов и футболистов из российского футбола не скажется на его качестве.
Кризис сейчас во всех странах, все футболисты идут на понижение зарплат. Но давайте подумаем — по кому из иностранных игроков и тренеров мы будем очень скучать, если из-за кризиса они захотят уехать? Таких футболистов можно по пальцам пересчитать, жалко будет человек семь-восемь.
Такие есть в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА. А если посмотреть на вторую часть таблицы, то там вообще есть легионеры, которые наш футбол тянут назад. Если же из РПЛ уедут иностранные тренеры — Доменико Тедеско и Миодраг Божович, то никто не расстроится. От их отъезда мы ничего не потеряем.
Ранее Михаил Гершкович прокомментировал джентльменское соглашение, которое заключили между собой клубы РПЛ.
Вот Вы пишите,что с 2005 по 2014 в Локо большую часть времени тренером был Семин...по факту даже сезон 2005 Семин не доработал,потом ещё был сезон 09/10 и опять вернулся в 2016 ....из этих 9 сезонов,Семин был тренером только в полутора из них...серьезное большинство....
Со всем остальным согласен.
Вот Вы пишите,что с 2005 по 2014 в Локо большую часть времени тренером был Семин...по факту даже сезон 2005 Семин не доработал,потом ещё был сезон 09/10 и опять вернулся в 2016 ....из этих 9 сезонов,Семин был тренером только в полутора из них...серьезное большинство....
Со всем остальным согласен.
Но если взять период с 2004 по 2018 год - у Локо не было никаких серьезных достижений (максимум - бронза).
Большую часть времени Сёмин как раз работал в клубе. Потом уходил в Динамо, Мордовию, Анжи, Габалу и даже успел потренировать сборную России - ничем это не запомнилось. Разве что с Киевом стал чемпионом Украины.
Сёмин для Локо - глыба, именно. Тут не поспоришь. Но речь шла о настоящих резервах в отечественном полку тренеров. Сёмин, Романцев, Газзаев - закладывали фундамент в своё время. И КУЕФА брали, и топ-легионеры приезжали, и Реал гоняли... Сейчас время другое. Тот же Сёмин уже на грани увольнения из Локо, если верить инсайдерам.
Вот и интересно, кого Гершкович считает перспективными тренерами, если так отзывается о Божовиче и Тедеско? Ну ладно Семак, хотя рулить в Зените при таком админресурсе - проще некуда. Хохлов уволен. Тихонов с Аленичевым уволены. Рахимов только из Ахмата уволен дважды. Новиков - это несерьезно. Мусаев пока молод и ничего не добился. А больше и вспомнить некого...
Вот и получается, что "если же из РПЛ уедут отечественные тренеры — Новиков, Рахимов, Парфёнов и иже с ними, то никто не расстроится. Понимаете, к чему весь этот разговор! Я именно это и хотел сказать. Ни в коем случае не умаляя достижений ЮрПалыча.
Но если взять период с 2004 по 2018 год - у Локо не было никаких серьезных достижений (максимум - бронза).
Большую часть времени Сёмин как раз работал в клубе. Потом уходил в Динамо, Мордовию, Анжи, Габалу и даже успел потренировать сборную России - ничем это не запомнилось. Разве что с Киевом стал чемпионом Украины.
Сёмин для Локо - глыба, именно. Тут не поспоришь. Но речь шла о настоящих резервах в отечественном полку тренеров. Сёмин, Романцев, Газзаев - закладывали фундамент в своё время. И КУЕФА брали, и топ-легионеры приезжали, и Реал гоняли... Сейчас время другое. Тот же Сёмин уже на грани увольнения из Локо, если верить инсайдерам.
Вот и интересно, кого Гершкович считает перспективными тренерами, если так отзывается о Божовиче и Тедеско? Ну ладно Семак, хотя рулить в Зените при таком админресурсе - проще некуда. Хохлов уволен. Тихонов с Аленичевым уволены. Рахимов только из Ахмата уволен дважды. Новиков - это несерьезно. Мусаев пока молод и ничего не добился. А больше и вспомнить некого...
Вот и получается, что "если же из РПЛ уедут отечественные тренеры — Новиков, Рахимов, Парфёнов и иже с ними, то никто не расстроится. Понимаете, к чему весь этот разговор! Я именно это и хотел сказать. Ни в коем случае не умаляя достижений ЮрПалыча.
До этого из серьезных достижений только 1/4 Лиги Европы. Локо тоже ничем серьезным не запомнился, ну разве что Кубки в последнее время стал чаще брать.
Сёмин - глыба, никто не спорит.
До этого из серьезных достижений только 1/4 Лиги Европы. Локо тоже ничем серьезным не запомнился, ну разве что Кубки в последнее время стал чаще брать.
Сёмин - глыба, никто не спорит.
Но если взглянуть на успехи, то по факту это локальные успехи того времени.
Но если взглянуть на успехи, то по факту это локальные успехи того времени.
Божович хоть плодотворно работает...
Божович хоть плодотворно работает...
Не считаем Романцева и Газзаева - это было давно.
Не считаем Романцева и Газзаева - это было давно.