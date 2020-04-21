Гершкович: «Если Тедеско и Божович уедут, то никто не расстроится»

Глава Объединения российских тренеров Михаил Гершкович уверен, что уход некоторых специалистов и футболистов из российского футбола не скажется на его качестве.

Кризис сейчас во всех странах, все футболисты идут на понижение зарплат. Но давайте подумаем — по кому из иностранных игроков и тренеров мы будем очень скучать, если из-за кризиса они захотят уехать? Таких футболистов можно по пальцам пересчитать, жалко будет человек семь-восемь.