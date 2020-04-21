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Гершкович: «Если Тедеско и Божович уедут, то никто не расстроится»

21 апреля 2020, 16:47

Глава Объединения российских тренеров Михаил Гершкович уверен, что уход некоторых специалистов и футболистов из российского футбола не скажется на его качестве.

Кризис сейчас во всех странах, все футболисты идут на понижение зарплат. Но давайте подумаем — по кому из иностранных игроков и тренеров мы будем очень скучать, если из-за кризиса они захотят уехать? Таких футболистов можно по пальцам пересчитать, жалко будет человек семь-восемь.

Такие есть в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА. А если посмотреть на вторую часть таблицы, то там вообще есть легионеры, которые наш футбол тянут назад. Если же из РПЛ уедут иностранные тренеры — Доменико Тедеско и Миодраг Божович, то никто не расстроится. От их отъезда мы ничего не потеряем.

Ранее Михаил Гершкович прокомментировал джентльменское соглашение, которое заключили между собой клубы РПЛ.

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Альфамен
Альфамен ответ makkie (раскрыть)
22 апреля в 18:40
Вы если за Локо не следите,то может и не стоит ничего писать???Иначе выходит и смешно и грустно....
Вот Вы пишите,что с 2005 по 2014 в Локо большую часть времени тренером был Семин...по факту даже сезон 2005 Семин не доработал,потом ещё был сезон 09/10 и опять вернулся в 2016 ....из этих 9 сезонов,Семин был тренером только в полутора из них...серьезное большинство....
Со всем остальным согласен.
makkie
makkie ответ Альфамен (раскрыть)
22 апреля в 14:50, ред.
Хорошо, пусть будет Сёмин.
Но если взять период с 2004 по 2018 год - у Локо не было никаких серьезных достижений (максимум - бронза).
Большую часть времени Сёмин как раз работал в клубе. Потом уходил в Динамо, Мордовию, Анжи, Габалу и даже успел потренировать сборную России - ничем это не запомнилось. Разве что с Киевом стал чемпионом Украины.

Сёмин для Локо - глыба, именно. Тут не поспоришь. Но речь шла о настоящих резервах в отечественном полку тренеров. Сёмин, Романцев, Газзаев - закладывали фундамент в своё время. И КУЕФА брали, и топ-легионеры приезжали, и Реал гоняли... Сейчас время другое. Тот же Сёмин уже на грани увольнения из Локо, если верить инсайдерам.

Вот и интересно, кого Гершкович считает перспективными тренерами, если так отзывается о Божовиче и Тедеско? Ну ладно Семак, хотя рулить в Зените при таком админресурсе - проще некуда. Хохлов уволен. Тихонов с Аленичевым уволены. Рахимов только из Ахмата уволен дважды. Новиков - это несерьезно. Мусаев пока молод и ничего не добился. А больше и вспомнить некого...

Вот и получается, что "если же из РПЛ уедут отечественные тренеры — Новиков, Рахимов, Парфёнов и иже с ними, то никто не расстроится. Понимаете, к чему весь этот разговор! Я именно это и хотел сказать. Ни в коем случае не умаляя достижений ЮрПалыча.
Альфамен
Альфамен ответ makkie (раскрыть)
22 апреля в 14:31
Причем тут Спартак,разговор за Локо и Семина.То Вы пишите,что его успехи локальны,то потом,что он глыба.Вы уж определитесь....Для Локо,те успехи,которые принес Семин колоссальные,никто подобного не добивался в Локо.
makkie
makkie ответ Альфамен (раскрыть)
22 апреля в 11:37
А Спартак чемпионом стал за год до Локо + взял Суперкубок. Ну и?
До этого из серьезных достижений только 1/4 Лиги Европы. Локо тоже ничем серьезным не запомнился, ну разве что Кубки в последнее время стал чаще брать.

Сёмин - глыба, никто не спорит.
Заполярный
Заполярный ответ Valeleo (раскрыть)
21 апреля в 21:36
Потому что это место уже занято симаком и гончаром
Заполярный
Заполярный ответ Т34 (раскрыть)
21 апреля в 21:31
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    21 апреля в 20:37
    На счёт Тедеско сомнительно. Давно никто не тянул свиней в пердив , как этот попрыгунчик. Жаль если уберут.
    Т34
    Т34 ответ cska vperiod (раскрыть)
    21 апреля в 18:36, ред.
    Как вы глотки дерете, что цска всегда будет первОЕ, то и расформируется ОНО вперед всех.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    21 апреля в 18:24
    Почему не тренер вообще (Гершкович никогда им не был, а Рабинер вообще пишет, что он специалист по вылизыванию задниц всех вышестоящих чиновников) может критиковать нормальных тренеров?
    Karabal
    Karabal ответ Литейный 4 (раскрыть)
    21 апреля в 18:20
    Нужно подождать пердива.
    Альфамен
    Альфамен ответ makkie (раскрыть)
    21 апреля в 18:19
    Какого ещё того времени,Локо в позапрошлом сезоне чемпионом стал,в прошлом кубок выиграл,в этом суперкубок.В прошлом чемпионате и на момент приостановки этого,занимает второе место.Так у кого тут локальные успехи???
    vm777
    vm777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    21 апреля в 17:54
    Румын был в Зените. Больше плакал, чем тренировал, но все же. Попрошу не путать.
    Литейный 4
    Литейный 4
    21 апреля в 17:53
    Тедеску не трогайте. Оставьте его, хоть посмеёмся ещё. Гыгыгы
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    21 апреля в 17:51
    Конечно ни кто не расстроился когда рубль обвалился и нефть в цене упала.Видимо от большой радости и крепости скреп Сечин на переговоры к саудитам мотался.И вообще на каждую военную хитрость буржуинов, мы завсегда ударим нашей непревзойдённой глупостью.И пока вражеские стратеги будут строить планы вторжения на местности, мы ландшафт этой местности изменим в ручную.Дважды.Ударим скрепами по их энтузиазму.
    makkie
    makkie ответ Альфамен (раскрыть)
    21 апреля в 17:48
    Сёмин - человек старой закалки и зажигал с Локо еще до Газзаева и КУЕФА.
    Но если взглянуть на успехи, то по факту это локальные успехи того времени.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    21 апреля в 17:47
    Тренеры-легионеры, это лучики света в темном царстве. Про Божевича можно сказать, что тренер стал "в доску свой", со всеми подводными течениями, приспособившийся к системе).
    Jin-Ho
    Jin-Ho
    21 апреля в 17:46
    может кто и расстроиться)
    За адекватность
    За адекватность
    21 апреля в 17:43
    "От их отъезда мы ничего не потеряем." Я даже больше скажу. Когда их места займут наши корифеи тренерского искусства, курсирующие по маршруту тренер-эксперт Матч ТВ-тренер, и другие желающие тренировать, коих валом, то мы с вероятностью 99,9% ничего и не приобретем. Разве что Вам, как главе ОРТ будет льстить, что в РФПЛ работают только тренеры россияне.
    mihaluch
    mihaluch
    21 апреля в 17:41
    Да по кому расстраиваться не было у нас хороших специалистов.
    ermak6848
    ermak6848
    21 апреля в 17:41
    пора своих - доморощенных выставлять и поддерживать
    порт
    порт
    21 апреля в 17:31
    По Божевичу согласен, а вот про Тедеско рановато такие заявления делать.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 апреля в 17:22
    Про румына особенно правильно.
    Божович хоть плодотворно работает...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    21 апреля в 17:20
    Если Гершкович уйдет с поста ОРТ, никто тоже не расстроится.
    Альфамен
    Альфамен ответ makkie (раскрыть)
    21 апреля в 17:19
    Ответ очевиден,Семин!!!
    Valeleo
    Valeleo
    21 апреля в 17:15
    Тедеско даже физруком трудно назвать.
    makkie
    makkie
    21 апреля в 17:14
    Интересно, а кто из российских тренеров по мнению Гершковича добился успехов?
    Не считаем Романцева и Газзаева - это было давно.
    AgentART
    AgentART
    21 апреля в 17:06
    Это он верно сказал, не тренеры, а физруки.
    cska vperiod
    cska vperiod
    21 апреля в 17:03
    Если даже спартак расформируется то РПЛ уйдёт на десятилетия вперёд.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    21 апреля в 17:00
    Слишком категоричен Михай. Сам то чего добился как тренер??? И как стал главой ОРТ - просто непонятно???
    beefs
    beefs
    21 апреля в 16:56
    он прав никто
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