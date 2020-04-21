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Экономист: «В нашем футболе нет экономики»

21 апреля 2020, 15:07

Профессор Высшей школы экономики и эксперт в области экономики спорта Сергей Алтухов поделился мнением о том, что будущее российского футбола не связано с экономическими факторами.

Позитивный сценарий для российского футбола не связан с нефтью. Он связан с тем, что в России останется футбол. Звучит не слишком оптимистично, но это правдоподобно. Видели, как «Локомотив» торговался по зарплате с игроками? Футболисты, которые не понимают, что они этих денег не зарабатывают, считают себя профессионалами. Мы же знаем, сколько стоит ТВ-контракт, сколько стоит билет на футбол. Поэтому в нашем футболе нет экономики.

Ранее Алтухов рассказал о том, как падение цен на нефть отразится на будущем «Спартака».

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cska1948
cska1948 ответ Climent (раскрыть)
21 апреля в 17:32
Именно поэтому в так называемом российском футболе и НЕТ экономики! Если футболистам РФПЛ платить З/П из денег, которые они реально зарабатывают своей игрой, то у них З/П будет ниже прожиточного минимума.
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 17:24
Экономика непричём но спартаку пришёл пипец.
Храневец
Храневец
21 апреля в 17:06
А ЗАЧЕМ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАТЬ ? ЕСЛИ И ТАК ПРИНЕСУТ НА БЛЮДЕЧКЕ !ЗА ЭТОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОНАНИЗМ ИМЕНУЕМЫМ ФУТБОЛОМ .
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 16:39
А не зачем им столько платить.
Cap700
Cap700
21 апреля в 16:20
Экономика не экономная, много воров.
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 15:31
У нас футбол это большая кормушка.
Legend 6
Legend 6
21 апреля в 15:25
Мне удивительно читать рассуждения вот таких профессоров. Вместо того чтобы наладить экономику в нашем футболе, поделиться опытом, он сидит на диване и рассуждает, а также преподаёт экономику наверное для таких же экспертов.
Критикуешь - предлагай.
Да тут любой Литейный скажет что в нашем футболе нет экономики...тоже мне открытие...
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 15:15
у нас это понты)))))))))
Adepta
Adepta
21 апреля в 15:11
спартак и без нефти скоро сам себя сожрет.
Climent
Climent
21 апреля в 15:08
У нас и футбола нет.
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