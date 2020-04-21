Экономист: «В нашем футболе нет экономики»

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21 апреля 2020, 15:07

Профессор Высшей школы экономики и эксперт в области экономики спорта Сергей Алтухов поделился мнением о том, что будущее российского футбола не связано с экономическими факторами.

Позитивный сценарий для российского футбола не связан с нефтью. Он связан с тем, что в России останется футбол. Звучит не слишком оптимистично, но это правдоподобно. Видели, как «Локомотив» торговался по зарплате с игроками? Футболисты, которые не понимают, что они этих денег не зарабатывают, считают себя профессионалами. Мы же знаем, сколько стоит ТВ-контракт, сколько стоит билет на футбол. Поэтому в нашем футболе нет экономики.

Ранее Алтухов рассказал о том, как падение цен на нефть отразится на будущем «Спартака».