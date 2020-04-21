Юрист: «Джентльменское соглашение клубов РПЛ — эффективное решение»

Спортивный юрист Дмитрий Васильев рассказал о джентльменском соглашении, которое заключили между собой клубы РПЛ .

Наши клубы придумали, казалось бы, сомнительное с точки зрения закона, но очень эффективное решение. Игроки нашей лиги, которые будут использовать этот казус с пандемией, чтобы разорвать свои контракты, просто не смогут найти место для трудоустройства в РПЛ . К сожалению, не всё в нашей жизни можно решить абсолютно правовыми путями, так что считаю это решение правильным.