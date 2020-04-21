ГлавнаяНовости

Юрист: «Джентльменское соглашение клубов РПЛ — эффективное решение»

21 апреля 2020, 08:14

Спортивный юрист Дмитрий Васильев рассказал о джентльменском соглашении, которое заключили между собой клубы РПЛ.

Наши клубы придумали, казалось бы, сомнительное с точки зрения закона, но очень эффективное решение. Игроки нашей лиги, которые будут использовать этот казус с пандемией, чтобы разорвать свои контракты, просто не смогут найти место для трудоустройства в РПЛ. К сожалению, не всё в нашей жизни можно решить абсолютно правовыми путями, так что считаю это решение правильным.

Все новости
Слухи«Интер» готов повысить зарплату Брозовичу
Вчера, 11:32 Комментарии7
СлухиПСЖ может продлить контракт с Кавани
Вчера, 10:56 Комментарии5
Слухи«Бавария» и Нойер пришли к компромиссу по новому контракту
22 апреля Комментарии9
«Милан» обсудит с Ибрагимовичем продление контракта после возвращения
22 апреля Комментарии5
Буффон продлит контракт с «Ювентусом» по просьбе Аньелли
22 апреля Комментарии3
«Порту» планирует продлить контракт с Тикиньо
22 апреля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod ответ andre_can (раскрыть)
21 апреля в 17:09
Гинер как Гинер, уважаемый человек.
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 10:21
Хорошего футболиста и так возьмут.
holms918
holms918
21 апреля в 10:05
В какой-то степени справедливое соглашение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 10:05
Судя по всему, договорились не брать расторгнувших контракт из-за пандемии.
Хитроопых нужно учить...
112910415
112910415
21 апреля в 09:46
отличное не обязательное соглашение
andre_can
andre_can ответ cska vperiod (раскрыть)
21 апреля в 09:23
ты про гинера вспомни!!!
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 09:17
Скоро окажется, что это соглашение просто пшик.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 09:08
полнейший бред! кто будет это решать!
STVA 1
STVA 1
21 апреля в 09:01
Посмотрим
VIPded
VIPded
21 апреля в 08:54
Шантажистов надо обламывать. Вопрос, все ли у нас джентльмены?...)))
SHMEL
SHMEL
21 апреля в 08:27
Наверное если судить с человеческой точки зрения, то правильно.
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 08:27
Понятно, да действительно джентльменское решение но будет ли Зенит придерживаться этого соглашения.
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 08:25
О каком решении идёт речь?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100