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Каннаваро: «Асприлья однажды съел листок бумаги со списком своих штрафов»

22 апреля 2020, 00:37

Бывший капитан сборной Италии, а ныне главный тренер китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро рассказал, что колумбийский нападающий Фаустино Асприлья, с которым они вместе выступали за «Парму» в конце 90-х годов, однажды съел листок бумаги со списком штрафов.

Я присоединился к «Парме», когда был очень молод, и команда тогда действительно выигрывала много матчей. Я помню, что Лоренцо Минотти, как капитан, записывал все штрафы, которые игроки должны были заплатить за свои нарушения.

Когда настала очередь Асприльи расплачиваться, он встал и съел листок бумаги со списком штрафов.

Недавно Каннаваро признался, что мечтает тренировать «Наполи». 

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Все комментарии
112910415
112910415
22 апреля в 08:31
разорился на штрафах,
нечего было есть
SuperGobb
SuperGobb
22 апреля в 07:25
А интерасты ели использованную туалетную бумагу. Аха-ха)
Об этом он умолчал)
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 03:37
Ахахах! Поступил прикольно но и мудро.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
22 апреля в 01:56
Решил проблему как смог.
SSPZ
SSPZ
22 апреля в 01:29
вот это жадность) съесть, чтобы не платить.
AgentART
AgentART
22 апреля в 01:12
Кони чуть мяч не съели после позора с Лудогорцем и что?
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 00:43
это просто красивый обычай для выражения не согласия))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 00:41
Запора не было и ладно!!!
Bordend
Bordend
22 апреля в 00:38
Это он сгоряча
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