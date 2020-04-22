Каннаваро: «Асприлья однажды съел листок бумаги со списком своих штрафов»

Бывший капитан сборной Италии, а ныне главный тренер китайского «Гуанчжоу Эвергранд» рассказал, что колумбийский нападающий , с которым они вместе выступали за «Парму» в конце 90-х годов, однажды съел листок бумаги со списком штрафов.

Я присоединился к «Парме», когда был очень молод, и команда тогда действительно выигрывала много матчей. Я помню, что Лоренцо Минотти, как капитан, записывал все штрафы, которые игроки должны были заплатить за свои нарушения.

Когда настала очередь Асприльи расплачиваться, он встал и съел листок бумаги со списком штрафов.