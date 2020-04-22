KNVB подтвердил, что чемпионат Нидерландов могут завершить досрочно

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что чемпионат страны может быть завершён досрочно после заявления премьер-министра Марка Рутте о запрете на проведение футбольных матчей до 1 сентября.
Запрет на проведение футбольных мероприятий до 1 сентября, даже при пустых трибунах, вносит ясность в сложившуюся ситуацию.
Таким образом, футбольный департамент не намерен продолжать текущий чемпионат. На основании решения правительства страны KNVB проконсультируется с УЕФА, после чего будет принято окончательное решение.