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KNVB подтвердил, что чемпионат Нидерландов могут завершить досрочно

22 апреля 2020, 06:06

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что чемпионат страны может быть завершён досрочно после заявления премьер-министра Марка Рутте о запрете на проведение футбольных матчей до 1 сентября.

Запрет на проведение футбольных мероприятий до 1 сентября, даже при пустых трибунах, вносит ясность в сложившуюся ситуацию.

Таким образом, футбольный департамент не намерен продолжать текущий чемпионат. На основании решения правительства страны KNVB проконсультируется с УЕФА, после чего будет принято окончательное решение.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ Cympak-05 (раскрыть)
22 апреля в 09:54
но рычагов у них тоже достаточно)
Cympak-05
Cympak-05 ответ VAN ARM (раскрыть)
22 апреля в 09:35
УЕФА никогда не сможет поставить своё слово выше законодательных структур.
VAN ARM
VAN ARM ответ Cympak-05 (раскрыть)
22 апреля в 09:14
ну хотя бы для книги гиннесса))))))))))
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 09:12
и в итоге будет как скажет уефа)))
Cympak-05
Cympak-05
22 апреля в 08:57
Будет правильно признать двух чемпионов. Так как АЗ выиграл 1:0 в 1 круге. И 2:0 Во втором
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 08:15
Вот так и можно обойти запреты УЕФА.
RUSTY8
RUSTY8
22 апреля в 08:04
Какой смысл отменят, если можно доиграть следующей весной. Как бэ сезон чемпионата 2020-22
beefs
beefs
22 апреля в 07:06
Пандемия затянулась, время принятия решений
ОПС
ОПС
22 апреля в 06:11
Время все расставит по своим местам.
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 06:10
Вроде уже было решение завершить.
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