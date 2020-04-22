KNVB подтвердил, что чемпионат Нидерландов могут завершить досрочно

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22 апреля 2020, 06:06

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что чемпионат страны может быть завершён досрочно после заявления премьер-министра Марка Рутте о запрете на проведение футбольных матчей до 1 сентября.