Аршавин, Павлюченко и Акинфеев: подвиги XXI века

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вчера, 20:53

«Соккер.ру» вспоминает индивидуальные шедевры в годовщину ярчайшего из них.

Одиннадцать лет назад 21 апреля Андрей Аршавин забил четыре гола на «Энфилд Роуд» в ворота «Ливерпуля». Соперник отыгрался – увидели триллер 4:4, но та ничья помешала «красным» добраться до первого места в АПЛ .

А вот Андрея запомнили в Ливерпуле, как и его четыре мяча. Понятно, не всегда индивидуальный вклад одного человека такой заметный и выдающийся, но есть что вспомнить и кого похвалить среди россиян в составах клубов или сборной.

2018 год. Дзюба против «Динамо» Минск

Разгоняемся, начиная с маленького подвига, но уникального. Понятно, что соперник так себе, но когда стоит задача отыграться после 4:0 в гостях, то камбэк 8:1 запоминается надолго. Даже в истории еврокубков считанные случаи, когда четыре мяча сумели не заметить. И хотя матч в Санкт-Петербурге был сложнейшим для «Зенита», между двумя поединками была разница – на поле вернулся Дзюба. Артем забил белорусам дважды в основное время и добавил гол в дополнительное. Причем нападающий включился, именно когда его команда осталась в меньшинстве и побеждала всего 2:0.

2016 год. Смолов против «Урала»

Не так уж часто доводится в 21 веке видеть покеры в РПЛ , особенно от россиян. Жо и Лав забивали по четыре за вечер, но бывшие «армейцы» — бразильцы. Еще у Ерохина был покер против « СКА -Хабаровска», но соперник там был слабее, чем «Урал», и игра оказалась проходной. Конечно, команда Парфенова умеет иногда повеселить соперника и сейчас, но против бывшего форварда Смолова защитники сыграли, как умели, со всех силы. Но Федор очень круто разбирался – будущий форвард «Сельты» провел великолепный поединок, индивидуально выступил идеально.

2007 год. Кержаков против «Барселоны»

В то время «Севилья» и «Барселона» были лидерами чемпионата Испании, более того – за плечами у команд были еврокубковые успехи. Команда Кержакова рано осталась в меньшинстве, но Дани Алвеш отдал пас на Александра, тот четко развернулся, не заметив Маркеса, и сравнял счет, ведь открыл голевой перечень Роналдиньо. Дальше увидели еще одно удачное действие Кержакова, ведь форвард заработал победный штрафной для Алвеша, который тогда еще играл против «Барселоны» за «Севилью». Дальше было два удаления у каталонцев, но это уже на совести арбитра. Кержаков помог забить два гола, обыграл «Барселону» 2:1.

2003 год. Евсеев и Лоськов против «Интера»

Дмитрий открыл счет в самом дебюте после передачи Евсеева – забил знаменитому вратарю Франческо Тольдо. «Локомотив» смело шел вперед, хорошо атаковал, поэтому не удивительно, что фаворит, который имел моменты, свои шансы упустил, а вот «железнодорожники» усилиями Евсеева – прострелил на Ашветию, и Лоськова – навесил на Хохлова, довели дело до разгрома над самим «Интером». Не так много разгромных побед над грандами, особенно ногами и головами именно российских игроков. «Арсенал» или «Реал», например, побеждали усилиями легионеров.

2004 год. Каряка против «Спартака»

В чемпионатах России только три человека делали хет-трики в ворота «Спартака» — Лав, Ари и Каряка. Начал серию Андрей. Играл за «Крылья Советов», обыграл команду Невио Скалы со счетом 4:2, причем третий гол забил лишь на девяностой минуте, а до этого дважды реализовывал штрафные. В команде Каряки были Анюков, Колодин, Короман и Тихонов – хороший состав, но «Спартак» впервые скушал три мяча от одного игрока в чемпионате – уникальное событие. Начали новую историю, голы Павлюченко и Погребняка москвичам не помогли.

2004 год. Семак против ПСЖ

Единственный хет-трик российского футболиста против солидного соперника из Европы в истории. Дзюба, Широков, Кержаков, Кириченко (у Дмитрия был покер), Павлюченко или Лоськов забивали не таким видным соперникам, как ПСЖ . Конечно, в 2004 году парижане не были кандидатами в полуфинал Лиги чемпионов, как раньше, но ЦСКА обыграл известного соперника в гостях 3:1. Молодой Семак сделал хет-трик и в результате уехал в столицу Франции, где открыл новый этап карьеры. Поскольку и в первой игре с ПСЖ у Семака был гол плюс пас, то новый подвиг лишь убедил, что хавбека нужно забирать к себе. Жаль лишь, что так же результативно в Лиге 1 хавбек не заиграл.

2003 год. Булыкин и Корчагин против «Зенита»

Два человека в 21 веке делали хет-трики в ворота «Зенита» в чемпионатах России. Вторым стал Мовсисян, а первым был молодой Эрик (он же — Эдуард) Корчагин. Нападающий московского «Динамо» начал издеваться над Чонтофальски, когда игра уже была сделана, при счете 3:0, но его второй гол – шедевр, как и действия Булыкина в том поединке. Два ассиста и дубль Дмитрия подчеркнули преимущество «Динамо». Принципиальный враг был бит со счетом 7:1. Жаль, что Корчагин не отличался стабильностью, но в историю попал – разбил и унизил «Зенит» хет-триком.

2008 год. Погребняк против «Баварии»

Пример эффективности центрального форварда в удачном для его команды поединке против сильного соперника. Сначала Павел прошил мячом стенку со штрафного – открыл счет против гранда из Германии, забил Кану. Затем форвард наблюдал, как Зырянов и Файзулин доводят дело до разгрома, а вот десерт Павел оставил для себя – идеально выбрал позиции, мягко подставил ногу и Эвребе зафиксировал выход «Зенита» в финал Кубка УЕФА . Победный финал, где лучшим игроком матча признали следующего в этом списке – Андрея Аршавина.

2008 год. Аршавин против Голландии

Поединок против родной сборной Гуса Хиддинка проходил непросто. Если его пересмотреть, то можно увидеть, что Россия была готова хорошо, но и соперник попался непростой. Не удивительно, что судьбу путевки в полуфинал Евро-2008 определили только в дополнительное время. Замечательно для российской команды, что Павлюченко вовремя забил, иначе гол ван Нистелроя мог стать смертельным. А так в овертаймах увидели сенсацию. Сборная России, которая начала турнир ужасным матчем против Испании, усилиями Аршавина вышла вперед – помог отличиться Торбинскому, а потом Андрей забил сам. 3:1 – Россия победила Голландию и вышла в полуфинал.

2007 год. Павлюченко против Англии

Возможно, лучший выход на замену в важном матче против солидного соперника в истории сборной России. Или всего российского футбола. Павлюченко появился на поле на 58-й минуте вместо Кержакова, к тому времени команда Хиддинка уступала Англии после гола Руни в первом тайме. Разница в таблице составляла пять пунктов, поэтому нужна была и последующая помощь лидера Хорватии против англичан, и победа в Москве. И «Лужники» увидели дубль Романа за четыре минуты. Один из самых быстрых дублей в истории российской сборной оставил шансы попасть на Евро-2008, где получили ту самую «бронзу».

2018 год. Акинфеев против Испании

Поединок был изнуряющим, Испания, конечно же, на голову сильнее. Однако решение Переса своровать Лопетеги, а Рубиалеса – отправить тренера в отставку вместо расставания после ЧМ -2018 упростило задачу Черчесову и его команде. Было сложно, но дома и стены помогают – «Лужники» включились, Дзюба сравнял счет с пенальти, а потом и до серии дотерпели. Акинфеев пропустил по ходу матча от Игнашевича, как помните, в перестрелке – от Иньесты, Пике и Рамоса, но удары Коке и Аспаса отразил. С выстрелом Яго справился ногой, и если у аргентинцев есть «рука Бога», то у россиян – «нога». Вся страна радовалась, Игорь отправил сборную России в четвертьфинал ЧМ , и были в шаге от полуфинала.

2009 год. Аршавин против «Ливерпуля»