Чемпионат Нидерландов будет завершён досрочно

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21 апреля 2020, 22:36

По информации Voetbal International, все массовые мероприятия в Нидерландах приостановлены как минимум до 1 сентября в связи с пандемией коронавируса.

Источник сообщает, что об этом решении объявил премьер-министр Нидерландов Марк Рутте. Игры нельзя проводить даже при пустых трибунах. Таким образом Эредивизие и все остальные дивизионы страны не смогут возобновить матчи в конце мая или летом, как это ожидалось ранее.

Если сезон завершат досрочно, то, вероятно, чемпионом будет объявлен «Аякс», у которого 56 очков, так же как и у « АЗ Алкмара», но у амстердамцев лучше разница забитых и пропущенных мячей.