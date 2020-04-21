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Чемпионат Нидерландов будет завершён досрочно

21 апреля 2020, 22:36

По информации Voetbal International, все массовые мероприятия в Нидерландах приостановлены как минимум до 1 сентября в связи с пандемией коронавируса.

Источник сообщает, что об этом решении объявил премьер-министр Нидерландов Марк Рутте. Игры нельзя проводить даже при пустых трибунах. Таким образом Эредивизие и все остальные дивизионы страны не смогут возобновить матчи в конце мая или летом, как это ожидалось ранее. 

Если сезон завершат досрочно, то, вероятно, чемпионом будет объявлен «Аякс», у которого 56 очков, так же как и у «АЗ Алкмара», но у амстердамцев лучше разница забитых и пропущенных мячей.

Отметим, что сегодня УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон. 

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ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
22 апреля в 10:29
Всем пох на еврокубки и саму европу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 апреля в 08:36
Привет! Насчёт этого я ХЗ, в Европах все решают деньги. Вернее, их количество.
И шобы их освоить они монеткой могут выбрать чемпиона ТОП-5...
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 05:35
Странно что Алкмар согласен, на крайняк можно было провести один золотой матч
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38. (раскрыть)
22 апреля в 04:24
Похоже на то, явный пролет в ЕК.
Youngberg
Youngberg
22 апреля в 03:51
ничего необычного, как у многих
Jazz-
Jazz- ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 апреля в 01:25
Тут еще и грибочки есть в магазинах))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
22 апреля в 00:25
Жаль. Там ещё адвокатовский Фейеноорд хотел влезть, могло быть очень интересно.
Adepta
Adepta
22 апреля в 00:16
Это будет не честно.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ LOpp (раскрыть)
21 апреля в 23:49
Ага, все досрочно завершат чемпионат, и в еврокубках будут одни русские играть.

Прям вижу этот финал лч Уфа - Тамбов.

Может хоть тогда Спартак пройдёт отборочные в л.е.
LOpp
LOpp ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
21 апреля в 23:39
Привет. А если (вдруг) в Италии и Испании досрочно закончат чемпионат, в ЛЧ от России будет 3 команды + 1 в квалификации?))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 23:04
Голландцам пофик, у них травка есть ;)
А если серьёзно, то могут ведь отцепить от еврокубков. А они могли нашим на хвост сесть, теоретически...
Cympak-05
Cympak-05 ответ dimagas2 (раскрыть)
21 апреля в 22:55, ред.
Ещё и АЗ имеет преимущество по личным встречам. Но вроде как АЗ изначально выступал за досрочное завершение и был не против присвоения титула Аяксу
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 22:47
хорош нынче урожай в голандии)))
dimagas2
dimagas2
21 апреля в 22:44
Аякс 56 очек
АЗ 56 очек
Мда..справедливость.
Climent
Climent
21 апреля в 22:37
Это очень хорошо.
Байкал-38.
Байкал-38.
21 апреля в 22:37
Если так, то как же рекомендации УЕФА? Голландии не будет в еврокубках?
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