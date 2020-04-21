Чемпионат Нидерландов будет завершён досрочно

По информации Voetbal International, все массовые мероприятия в Нидерландах приостановлены как минимум до 1 сентября в связи с пандемией коронавируса.
Источник сообщает, что об этом решении объявил премьер-министр Нидерландов Марк Рутте. Игры нельзя проводить даже при пустых трибунах. Таким образом Эредивизие и все остальные дивизионы страны не смогут возобновить матчи в конце мая или летом, как это ожидалось ранее.
Если сезон завершат досрочно, то, вероятно, чемпионом будет объявлен «Аякс», у которого 56 очков, так же как и у «АЗ Алкмара», но у амстердамцев лучше разница забитых и пропущенных мячей.
Отметим, что сегодня УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон.
И шобы их освоить они монеткой могут выбрать чемпиона ТОП-5...
И шобы их освоить они монеткой могут выбрать чемпиона ТОП-5...
Прям вижу этот финал лч Уфа - Тамбов.
Может хоть тогда Спартак пройдёт отборочные в л.е.
Прям вижу этот финал лч Уфа - Тамбов.
Может хоть тогда Спартак пройдёт отборочные в л.е.
А если серьёзно, то могут ведь отцепить от еврокубков. А они могли нашим на хвост сесть, теоретически...
А если серьёзно, то могут ведь отцепить от еврокубков. А они могли нашим на хвост сесть, теоретически...
АЗ 56 очек
Мда..справедливость.
АЗ 56 очек
Мда..справедливость.