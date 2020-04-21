Владелец «Брешии» запретил Балотелли общаться в инстаграме с порнозвездой

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21 апреля 2020, 21:13

По информации Corriere dello Sport, владелец «Брешии» Массимо Челлино запретил нападающему своей команды общаться в прямом эфире с порнозвездой.

Источник сообщает, что итальянский форвард, в последнее время проводивший прямые эфиры в инстаграме с известными личностями, получил запрет от Челлино на беседу со звездой фильмов для взрослых Рокко Сиффреди. Босс «Брешии» пригрозил Марио санкциями, если тот его ослушается.

Отметим, что в конце марта появлялась информация о желании «Брешии» расстаться с Балотелли.