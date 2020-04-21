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Владелец «Брешии» запретил Балотелли общаться в инстаграме с порнозвездой

21 апреля 2020, 21:13

По информации Corriere dello Sport, владелец «Брешии» Массимо Челлино запретил нападающему своей команды Марио Балотелли общаться в прямом эфире с порнозвездой.

Источник сообщает, что итальянский форвард, в последнее время проводивший прямые эфиры в инстаграме с известными личностями, получил запрет от Челлино на беседу со звездой фильмов для взрослых Рокко Сиффреди. Босс «Брешии» пригрозил Марио санкциями, если тот его ослушается.

Отметим, что в конце марта появлялась информация о желании «Брешии» расстаться с Балотелли.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 апреля в 05:10
жестокий диктатор грубо нарушает неотъемлемые права талантливой личности !
Binger
Binger
21 апреля в 21:33
Балотелли лучше клуб поменяет, чем порнозвезду.
Ice van Reed
Ice van Reed
21 апреля в 21:29
Походу Рокко в лице Марио нашел замену Саши Грэй)
Faustello
Faustello
21 апреля в 21:25, ред.
Как так то?
Скоро наверное дебют в фильмах Рокко ))
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 21:18
зверюга)) не толерантно это))
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 21:13
Не дали парню страдануть.
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