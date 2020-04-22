ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

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22 апреля 2020, 01:44

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отложить проведение всех международных футбольных соревнований до конца 2021 года.

Как утверждает источник, такой вариант развития событий был предложен ВОЗ в ходе конференц-звонка с чиновниками УЕФА и представителями ведущих клубов Европы. В ВОЗ убеждены, что такие меры помогут минимизировать риск возникновения второй волны распространения коронавирусной инфекции.