ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отложить проведение всех международных футбольных соревнований до конца 2021 года.
Как утверждает источник, такой вариант развития событий был предложен ВОЗ в ходе конференц-звонка с чиновниками УЕФА и представителями ведущих клубов Европы. В ВОЗ убеждены, что такие меры помогут минимизировать риск возникновения второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, 21 апреля УЕФА опубликовал заявление, в котором настоятельно рекомендовал лигам доиграть нынешний сезон.