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ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

22 апреля 2020, 01:44

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отложить проведение всех международных футбольных соревнований до конца 2021 года.

Как утверждает источник, такой вариант развития событий был предложен ВОЗ в ходе конференц-звонка с чиновниками УЕФА и представителями ведущих клубов Европы. В ВОЗ убеждены, что такие меры помогут минимизировать риск возникновения второй волны распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, 21 апреля УЕФА опубликовал заявление, в котором настоятельно рекомендовал лигам доиграть нынешний сезон.

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Все комментарии
Z. Kramer
Z. Kramer
22 апреля в 17:49
Почти 2 года без футбола
oFANATo
oFANATo
22 апреля в 13:51
Это и следовало ожидать.
SuperGobb
SuperGobb ответ Agamaga (раскрыть)
22 апреля в 13:37
Манипулируют сознанием, а стадо ведётся.
XL-965
XL-965
22 апреля в 12:53
Не дай Господи кто плюет на рекомендации ВОЗ оказаться под ИВЛ
Agamaga
Agamaga
22 апреля в 11:41
Всё, забудьте про спорт вообще. Изменили мир, как прежде уже не будет. Вторая волна, третья волна и так до бесконечности.
Шишанутый
Шишанутый
22 апреля в 08:05, ред.
УЕФа надо взять пример с Беларуси и послать этот Воз куда подальше. Воз уже несколько раз рекомендовал белорусам остановить их чемпеонат но плевать они хотели и играют дальше. Уже 5 туров сыграли во время пандемии и не один футболист не заболел. Белорусы идут вперед а Воз и ныне там!
SuperGobb
SuperGobb
22 апреля в 07:24
Плевать на этот наВОЗ. Аха-ха)
Twisted
Twisted
22 апреля в 07:14
Я не пойму они бесконечно что ли будут рекомендовать продлить этот тюремный режим?Последствия будут катастрофические
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 06:51
воз сам не знает что делать и как будет )) а после того как и американских денег лишился совсем плох стал)))
112910415
112910415
22 апреля в 04:50
рекомендация не будет исполнена
ДСА
ДСА
22 апреля в 04:47
В ВОЗ убытков не считают.
beefs
beefs
22 апреля в 03:48
Вот это да!!!
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 03:34
ВОЗ пугающюю ситуацию описывает.
Q-J-G
Q-J-G
22 апреля в 02:36
время покажет, пока это только рекомендации.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 01:55
Это уже серьезно.
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 01:48
Здравохранение отменяет .все турниры.
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