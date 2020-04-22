Карпин дал ответ на вопрос об интересе «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив».

Как реагировал на слухи? Улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берется — всякие новости из ниоткуда. У меня контракт с «Ростовом» на 5 лет, пока Арташес Владимирович [Арутюнянц — президент клуба] здесь, никуда не денусь.

Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти.