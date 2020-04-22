Карпин дал ответ на вопрос об интересе «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив».
Как реагировал на слухи? Улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берется — всякие новости из ниоткуда. У меня контракт с «Ростовом» на 5 лет, пока Арташес Владимирович [Арутюнянц — президент клуба] здесь, никуда не денусь.
Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти.
Знал что такой Н2О. (Шутка. ) Как все ненавидел уроки по химии. Без огня дым.Да вспомнил. Шашлыки можно готовить на электрическом духовке. Верно! Вот вам огонь без огня. Господин учитель.
Знал что такой Н2О. (Шутка. ) Как все ненавидел уроки по химии. Без огня дым.Да вспомнил. Шашлыки можно готовить на электрическом духовке. Верно! Вот вам огонь без огня. Господин учитель.
Не удивлюсь, что завтра появятся такие заголовки:
"ЦСКА ведёт переговоры с Романцевым"
"Газпром ведёт переговоры о покупке "Спартака""
"Газзаев с детства болел за Спартак и в июне подпишет с ним контракт"
"Каррера в ЦСКА, что бы отомстить "Спартаку""
"Зенит ведёт переговоры с Аленичевым"
И т.д.................
Не удивлюсь, что завтра появятся такие заголовки:
"ЦСКА ведёт переговоры с Романцевым"
"Газпром ведёт переговоры о покупке "Спартака""
"Газзаев с детства болел за Спартак и в июне подпишет с ним контракт"
"Каррера в ЦСКА, что бы отомстить "Спартаку""
"Зенит ведёт переговоры с Аленичевым"
И т.д.................
кажется, очень конкретно ответил и вопросы снял !
кажется, очень конкретно ответил и вопросы снял !