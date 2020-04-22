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Карпин дал ответ на вопрос об интересе «Локомотива»

22 апреля 2020, 15:53

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив».

Как реагировал на слухи? Улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берется — всякие новости из ниоткуда. У меня контракт с «Ростовом» на 5 лет, пока Арташес Владимирович [Арутюнянц — президент клуба] здесь, никуда не денусь.

Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти.

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ZaZizu
ZaZizu
вчера в 11:41
Рад за Валеру в Ростове, и уж если куда и уйдёт, то скорее Европу, чем в Спартак
Ravshan878
Ravshan878 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
22 апреля в 23:19
Привет уважаемый. Эмоции без границ. Если честно по химии не очень увлекался. Учительница какие-то элементы рассказывала.
Знал что такой Н2О. (Шутка. ) Как все ненавидел уроки по химии. Без огня дым.Да вспомнил. Шашлыки можно готовить на электрическом духовке. Верно! Вот вам огонь без огня. Господин учитель.
Сп62
Сп62
22 апреля в 20:28
Смотря сколько предложат. Зарекаться не надо.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
22 апреля в 20:11
Не пойдёт он в Локомотив! Скорее, в Торпедо, если оно в РПЛ выйдет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
22 апреля в 19:25
Валера бережет себя для Спартака. Рано или поздо он все равно вернется в родные пенаты...).
Ravshan878
Ravshan878
22 апреля в 19:12
Дамы и господа. Успокоились ну и отлично.Дым без огня бывает.
Binger
Binger ответ ermak6848 (раскрыть)
22 апреля в 18:34
Мечтать не запрещено, это свойственно тарасовским.
ermak6848
ermak6848
22 апреля в 18:30
Валерий Карпин достигнет своих высот в фк " РОСТОВ " , т там можно и в сборную РОССИИ возглавить...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
22 апреля в 18:00, ред.
Иначе и быть не могло.Пора злопыхателям ФК Ростов приутихнуть.Скорей бы эта херь закончилась и началась жизнь и футбол.
Байкал-38.
Байкал-38.
22 апреля в 17:36
Интересная конечно история с приглашением Карпина . Вроде как звали на должность спортивного директора, но зачем это Локо и зачем это Карпину? Кому вообще нужна такая информация в СМИ? Скорее всего сидящии на карантине журналисты просто не знают, что писать.
Не удивлюсь, что завтра появятся такие заголовки:
"ЦСКА ведёт переговоры с Романцевым"
"Газпром ведёт переговоры о покупке "Спартака""
"Газзаев с детства болел за Спартак и в июне подпишет с ним контракт"
"Каррера в ЦСКА, что бы отомстить "Спартаку""
"Зенит ведёт переговоры с Аленичевым"
И т.д.................
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 16:44
так и будет)))
112910415
112910415
22 апреля в 16:40
ух ...
кажется, очень конкретно ответил и вопросы снял !
Паровозов
Паровозов
22 апреля в 16:33
Ну и славненько, отлегло.
Climent
Climent ответ VIPded (раскрыть)
22 апреля в 16:29
Почему, обыденная вещь, сколько угодно.
VIPded
VIPded
22 апреля в 16:16
Спартач в Локо это нонсенс...)))
Башмакоса
Башмакоса
22 апреля в 16:15
Надеюсь, что Валерий Георгиевич на протяжении всей своей карьеры всегда будет последовательным и принципиальным, как сейчас. Только такие люди добиваются успехов в жизни!
Karabal
Karabal
22 апреля в 15:53
Это трудно объяснить.
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