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Тренер «Зенита» по физподготовке рассказал о тренировках игроков

22 апреля 2020, 15:46

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино рассказал о том, как футболисты поддерживают свою форму во время самоизоляции.

Тренировки? Каждый день работаем в режиме онлайн, встречаясь на видеоконференции.

Мотивация? Для них это отличный повод провести время всем вместе. Да и для нас, если честно, тоже. Пускай и удаленно. Можно поделиться друг с другом эмоциями, обсудить какие-то новости, помечтать о том моменте, когда мы выйдем из онлайн-режима и увидимся уже наконец-то на футбольном поле. Каждый из нас очень хочет как можно быстрее вернуться к тренировкам на свежем воздухе, увидеть друг друга. Нам очень нужны «Газпром Арена», объятия после гола, победы. Но пока необходимо держаться на расстоянии.

Что самое важное? Не представляю, если бы им целый год пришлось тренироваться в таком режиме — это просто невозможно для футболиста. С другой стороны, сейчас не отпуск, не каникулы, когда ты можешь поиграть в теннис или побегать на пляже. Нынешняя ситуация — совсем иное. Мы находимся дома и должны использовать все возможные средства, чтобы постоянно заниматься и держать в тонусе свое тело. В наши дни очень важно, чтобы футболисты каждый день двигались, нормально питались, получали нагрузку, которая поддерживает сердечно-сосудистую систему. У всех игроков «Зенита» есть велотренажеры. Благодаря этому на двух-трех занятиях в неделю обязательно устраиваем «подъем в гору», добавляя еще и аэробные упражнения. Или, например, устраиваем сессии на силу-выносливость, укрепляя при этом всё тело с головы до ног. Но, скажу еще раз, это, конечно, совсем другое по сравнению с тренировками с мячом на поле.

Ранее гендиректор «Зенита» рассказал, когда команда может возобновить тренировки.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 20:10
всё хорошо переживать не надо)))
DanjaG
DanjaG ответ oFANATo (раскрыть)
22 апреля в 18:47
Не дождетесь.
oFANATo
oFANATo
22 апреля в 18:18
Зря тренируются.

А если обнулят чемпионат?
Aerobniy
Aerobniy ответ ermak6848 (раскрыть)
22 апреля в 16:29
Главное, не в лыжах, как кони.
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 16:01
В общем надо соблюдать режим,что самоё сложное.
ermak6848
ermak6848
22 апреля в 15:50
бакланы тренируются кто - ка хочет...
beefs
beefs
22 апреля в 15:47
тренировки, тренировки, когда играть будете
Binger
Binger
22 апреля в 15:46
Не понятно только зачем столько.
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