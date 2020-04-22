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Агент: «До конца чемпионата истекающие соглашения будут продлены»

22 апреля 2020, 15:25

Футбольный агент Арсен Минасов поделился мнением о ситуации с контрактами футболистов, которые истекают в ближайшее время.

Есть рекомендации ФИФА и УЕФА о продлении контрактов игроков как минимум до окончания сезона. РФС тоже выступила с подобной рекомендацией. Думаю, все клубы так и поступят за редким исключением, только если будет взаимное желание расстаться.

А так, до конца чемпионата истекающие соглашения будут продлены. Это логично, потому что иначе игрок останется без клуба, а клуб — без игрока. Трансферное окно неизвестно когда откроется, и переходов до этого времени не будет.

Летнее трансферное окно будет открыто по окончании сезона и, возможно, где-то плавно перетечет в зимнее. Мы же не знаем, когда начнутся и закончатся чемпионаты в России и других странах. Это решение уже будут принимать ФИФА и национальные федерации. Какие-то варианты уже есть, возможно, скоро их предложат, но четкого понимания, что будет дальше, по-прежнему нет.

Смысла разрывать договоры клубам и игрокам нет. Это все логично. Хотя, может, будут единичные случаи, вызванные упрямством, категоричностью или буквоедством, мол, закончился контракт и мы не продлеваемся.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 18:27
по другому и быть не могло)
CPS
CPS
22 апреля в 16:32
Так и должно быть.
Karabal
Karabal
22 апреля в 15:26
Это очень не плохо.
Youngberg
Youngberg
22 апреля в 15:26
надо продлевать, должен быть порядок во всём
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