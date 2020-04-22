Агент: «До конца чемпионата истекающие соглашения будут продлены»

Футбольный агент Арсен Минасов поделился мнением о ситуации с контрактами футболистов, которые истекают в ближайшее время.

Есть рекомендации ФИФА и УЕФА о продлении контрактов игроков как минимум до окончания сезона. РФС тоже выступила с подобной рекомендацией. Думаю, все клубы так и поступят за редким исключением, только если будет взаимное желание расстаться.

А так, до конца чемпионата истекающие соглашения будут продлены. Это логично, потому что иначе игрок останется без клуба, а клуб — без игрока. Трансферное окно неизвестно когда откроется, и переходов до этого времени не будет.

Летнее трансферное окно будет открыто по окончании сезона и, возможно, где-то плавно перетечет в зимнее. Мы же не знаем, когда начнутся и закончатся чемпионаты в России и других странах. Это решение уже будут принимать ФИФА и национальные федерации. Какие-то варианты уже есть, возможно, скоро их предложат, но четкого понимания, что будет дальше, по-прежнему нет.

Смысла разрывать договоры клубам и игрокам нет. Это все логично. Хотя, может, будут единичные случаи, вызванные упрямством, категоричностью или буквоедством, мол, закончился контракт и мы не продлеваемся.