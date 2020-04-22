Брейтуэйт рассказал, как хранил в секрете переход в «Барселону»

Форвард «Барселоны» рассказал, что узнал об интересе каталонского клуба к нему в конце января. По словам игрока, он хранил информацию об интересе «сине-гранатовых» в секрете и даже не сказал о происходящем своей жене. Супруга Брейтуэйта впоследствии увидела в СМИ сообщения о предстоящем трансфере игрока из «Леганеса» в «Барсу».

Я просто чувствовал, что подожду и посмотрю, как всё пройдет. Если это станет серьезным на 100%, я сообщу жене, но не было причины, чтобы люди вокруг меня были взволнованы. Я был взволнован, но знал, что если скажу окружающим, они будут говорить об этом каждый день.

Я был в «Леганесе», я должен был выступать [за это команду]. Когда я в каком-то клубе, я отдаю 100%, та что я не хотел думать о чем-то другом.