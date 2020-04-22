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Брейтуэйт рассказал, как хранил в секрете переход в «Барселону»

22 апреля 2020, 14:58

Форвард «Барселоны» Мартин Брейтуэйт рассказал, что узнал об интересе каталонского клуба к нему в конце января. По словам игрока, он хранил информацию об интересе «сине-гранатовых» в секрете и даже не сказал о происходящем своей жене. Супруга Брейтуэйта впоследствии увидела в СМИ сообщения о предстоящем трансфере игрока из «Леганеса» в «Барсу».

Я просто чувствовал, что подожду и посмотрю, как всё пройдет. Если это станет серьезным на 100%, я сообщу жене, но не было причины, чтобы люди вокруг меня были взволнованы. Я был взволнован, но знал, что если скажу окружающим, они будут говорить об этом каждый день.

Я был в «Леганесе», я должен был выступать [за это команду]. Когда я в каком-то клубе, я отдаю 100%, та что я не хотел думать о чем-то другом.

Обычно я обо всем рассказываю жене, но в этот раз она узнала о переходе всего за три дня до его осуществления, потому что это неожиданно просочилось в СМИ. Это попало в СМИ утром, и я не видел ее до вечера. Вечером я сказал, что нам нужно поговорить. Она знала зачем. Она поняла!

Напомним, что «Барселона» приобрела Брейтуэйта в феврале. «Барса» получила специальное разрешение подписать игрока вне трансферного окна, поскольку форвард «сине-гранатовых» Усман Дембеле выбыл на длительный срок из-за травмы.

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Все комментарии
Valeleo
Valeleo
22 апреля в 18:38
И что дальше?
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 16:57
ну без крепкого кофе не понять))) прям шпионские страсти))
Bom Bom
Bom Bom
22 апреля в 15:48
Могли бы и не тратиться. Все равно остановка футбола позволит ведущим форвардам Барселоны вернуться к возобновлению чемпионата. Но кто ж знал...
shlomo
shlomo
22 апреля в 14:59
Прям детективная история
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