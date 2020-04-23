УЕФА назвал крайние сроки завершения национальных чемпионатов

Сегодня УЕФА был озвучен крайний срок, к которому должны быть завершены все национальные чемпионаты.
По данным источника, все внутренние первенства должны быть доиграны до 3 августа.
В качестве альтернативы УЕФА предложил Федерациям провести мини-турниры или доиграть сезон по системе плей-офф. Если это окажется невозможным, то у Федераций сохранится право досрочно завершить сезон.
Ранее стало известно, что УЕФА перенес женское Евро-2021 на 2022 год.
Три недели на подготовку
И месяц играть 2 тура в неделю.
За июль можно закончить чемпионат.
Если это окажется невозможным, то у Федераций сохранится право досрочно завершить сезон.
Три недели на подготовку
И месяц играть 2 тура в неделю.
За июль можно закончить чемпионат.
Если это окажется невозможным, то у Федераций сохранится право досрочно завершить сезон.