УЕФА назвал крайние сроки завершения национальных чемпионатов

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вчера, 15:06

Сегодня УЕФА был озвучен крайний срок, к которому должны быть завершены все национальные чемпионаты.

По данным источника, все внутренние первенства должны быть доиграны до 3 августа.

В качестве альтернативы УЕФА предложил Федерациям провести мини-турниры или доиграть сезон по системе плей-офф. Если это окажется невозможным, то у Федераций сохранится право досрочно завершить сезон.