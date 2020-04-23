ГлавнаяНовости

УЕФА назвал крайние сроки завершения национальных чемпионатов

вчера, 15:06

Сегодня УЕФА был озвучен крайний срок, к которому должны быть завершены все национальные чемпионаты.

По данным источника, все внутренние первенства должны быть доиграны до 3 августа. 

В качестве альтернативы УЕФА предложил Федерациям провести мини-турниры или доиграть сезон по системе плей-офф. Если это окажется невозможным, то у Федераций сохранится право досрочно завершить сезон.

Ранее стало известно, что УЕФА перенес женское Евро-2021 на 2022 год.

Все новости
ОфициальноЕвро-2020, которое пройдет в 2021 году, сохранило свое название
Вчера, 17:37 Комментарии18
ОфициальноУЕФА заранее произведет выплаты клубам, чьи игроки играли за сборные
Вчера, 16:18 Комментарии9
УЕФА опроверг информацию о рекомендации ВОЗ
22 апреля Комментарии4
Футбольная лазейка от УЕФА
21 апреляСергей Иванов в блоге За и противКомментарии6
УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон
21 апреля Комментарии19
ОфициальноИсполком УЕФА 23 апреля обсудит ситуацию с коронавирусом
16 апреля Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:05, ред.
Блиц пять на пять без вратарей два тайма по 20 минут по минуте на атаку через день
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:39, ред.
Значит тренировки должны начаться не позднее 7 июня.
Три недели на подготовку

И месяц играть 2 тура в неделю.

За июль можно закончить чемпионат.

Если это окажется невозможным, то у Федераций сохранится право досрочно завершить сезон.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:29
Скорей бы уже начали доигрывать
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 17:31
Сроки можно ставить хоть каие, все равно изменятся.
112910415
112910415
вчера в 17:16
у многих получится
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:23
так и будет))))
13ROS13
13ROS13
вчера в 15:21
Совершенно не реальные сроки.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:10
Было бы неплохо но решают не в УЕФА а медики.
Adepta
Adepta
вчера в 15:07
Этого не будет.
beefs
beefs
вчера в 15:06
вряд ли успеют доиграть
Karabal
Karabal
вчера в 15:06
Это интересный случай.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100