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УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон

21 апреля 2020, 18:42

Пресс-служба УЕФА сообщает, что сегодня, 21 апреля, руководство организации встретилось с 55 футбольными ассоциациями в режиме видеоконференции и представило обновленную информацию о вариантах, рассматриваемых двумя рабочими группами, которые были созданы в середине марта.
 
Были представлены различные варианты игрового календаря, охватывающие как матчи национальных команд, так и клубные соревнования.
  
Сообщается, что лигам была дана настоятельная рекомендация закончить внутренние соревнования высших дивизионов и Кубка, при этом учитывая особые случаи, при которых доигровка невозможна. С учетом этого УЕФА в настоящее время разрабатывает некоторые руководящие принципы для стран, у которых не получится доиграть сезон, и создаст для них план действий относительно участия в европейских соревнованиях.
 
Любые изменения по вышеуказанным темам будут объявлены после заседания исполкома УЕФА в четверг.

Тем временем в Италии, похоже, поддерживают идею УЕФА.

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Vadik
Vadik
22 апреля в 08:32
Доигрывать нужно. Весь вопрос в сроках.... И всё зависит от властей.
ОПС
ОПС
22 апреля в 05:12
Остается только ждать и надеяться на лучшее.
Q-J-G
Q-J-G
22 апреля в 01:33
рекомендовать легко,выполнять рекомендации тяжело
Wolf77785
Wolf77785 ответ oFANATo (раскрыть)
21 апреля в 23:41
не переживай, цска не нарисуют очки, как в их чемпионские годы, и не будут красть золото у Ростов и Зенита!
oFANATo
oFANATo
21 апреля в 22:08
Рекомендовать можно сколько угодно.

Но раньше июня разговаривать об этом нет смысла.

Как скажут власти по ситуации с эпидемией так и будет.

От РПЛ ничего не зависит.

Раньше середины лета футбола можно и не ждать.

А лучше всего доиграть осенью

А потом перейти на весна-осень.

А то питерский Дюков в РФС кабинетных уже готов объявить чемпионами.
Сп62
Сп62 ответ нечитайло (раскрыть)
21 апреля в 21:44
Все, это мы. Но есть и перестраховщики.
ermak6848
ermak6848
21 апреля в 21:41
доиграют - как спадёт эпидемия..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 20:51
Надо доиграть, шобы не было нытья про кабинеты, шобы определились кубковые бойцы и вылетевшие тоже...
Dima salev
Dima salev
21 апреля в 20:44
Не надо торопиться, успеете доиграт
pomor 445
pomor 445
21 апреля в 20:40
Ковид твою мать 19.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 апреля в 20:15
Естественное решение. Если с людьми еще понятно, то почему не могут доиграть сезон миллионеры, которых проверяют на каждом шагу, это совершенно непонятно. Тем более, еслти они не доиграют, они себе создают проблемы на следующий сезон с финансами в том числе.
Литейный 4
Литейный 4
21 апреля в 20:14
    q__e2nrh2fzz
    q__e2nrh2fzz
    21 апреля в 20:12
    Что то мутное всё и непонятное с этим вирусом.скорее всего начнут доигрывать в Европе,а через пару тройку недель у нас
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    21 апреля в 20:01
    Один игрок заболеет вдруг иииии? Две команды на карантин?
    Climent
    Climent
    21 апреля в 19:24
    Доиграть нужно.
    112910415
    112910415
    21 апреля в 18:58
    быть по сему
    нечитайло
    нечитайло
    21 апреля в 18:51
    Все только за
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 апреля в 18:44
    скоро начнут требовать а потом угрожать))))) деньги правят))
    Youngberg
    Youngberg
    21 апреля в 18:42
    рекомендовать можно. но как?
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