УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон

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21 апреля 2020, 18:42

Пресс-служба УЕФА сообщает, что сегодня, 21 апреля, руководство организации встретилось с 55 футбольными ассоциациями в режиме видеоконференции и представило обновленную информацию о вариантах, рассматриваемых двумя рабочими группами, которые были созданы в середине марта.



Были представлены различные варианты игрового календаря, охватывающие как матчи национальных команд, так и клубные соревнования.



Сообщается, что лигам была дана настоятельная рекомендация закончить внутренние соревнования высших дивизионов и Кубка, при этом учитывая особые случаи, при которых доигровка невозможна. С учетом этого УЕФА в настоящее время разрабатывает некоторые руководящие принципы для стран, у которых не получится доиграть сезон, и создаст для них план действий относительно участия в европейских соревнованиях.



Любые изменения по вышеуказанным темам будут объявлены после заседания исполкома УЕФА в четверг.