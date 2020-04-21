УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон

Пресс-служба УЕФА сообщает, что сегодня, 21 апреля, руководство организации встретилось с 55 футбольными ассоциациями в режиме видеоконференции и представило обновленную информацию о вариантах, рассматриваемых двумя рабочими группами, которые были созданы в середине марта.
Были представлены различные варианты игрового календаря, охватывающие как матчи национальных команд, так и клубные соревнования.
Сообщается, что лигам была дана настоятельная рекомендация закончить внутренние соревнования высших дивизионов и Кубка, при этом учитывая особые случаи, при которых доигровка невозможна. С учетом этого УЕФА в настоящее время разрабатывает некоторые руководящие принципы для стран, у которых не получится доиграть сезон, и создаст для них план действий относительно участия в европейских соревнованиях.
Любые изменения по вышеуказанным темам будут объявлены после заседания исполкома УЕФА в четверг.
Тем временем в Италии, похоже, поддерживают идею УЕФА.
Но раньше июня разговаривать об этом нет смысла.
Как скажут власти по ситуации с эпидемией так и будет.
От РПЛ ничего не зависит.
Раньше середины лета футбола можно и не ждать.
А лучше всего доиграть осенью
А потом перейти на весна-осень.
А то питерский Дюков в РФС кабинетных уже готов объявить чемпионами.
Но раньше июня разговаривать об этом нет смысла.
Как скажут власти по ситуации с эпидемией так и будет.
От РПЛ ничего не зависит.
Раньше середины лета футбола можно и не ждать.
А лучше всего доиграть осенью
А потом перейти на весна-осень.
А то питерский Дюков в РФС кабинетных уже готов объявить чемпионами.