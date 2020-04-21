Футбольная лазейка от УЕФА

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вчера, 23:13

УЕФА в очередной раз «сверил часы», проведя совещание с представителями входящих в него федераций. «Соккер.ру» — об одном неоднозначном заявлении по его итогам.

Когда в предыдущий раз УЕФА проводил подобное совещание, ситуация в мире с коронавирусом еще не имела всей наполненности. А Союз больше думал о том, как бы сохранить спортивную целостность приостановленных турниров, а также соблюсти все финансовые нюансы. За последнее, кстати, УЕФА уже тогда некоторые клубы жестко критиковали. В основном критике подвергалась негласная позиция Союза, которая заключалась в том, что чемпионаты должны быть доиграны, а если кто-то решит закончить сезон досрочно, то эти клубы или эти страны могут быть даже исключены из еврокубков.

Этот шантаж должен был сдерживать некоторых руководителей. Например, в Бельгии намеревались было покончить с футболом, закрыв сезон, но эта угроза от УЕФА несколько настораживала и тормозила процесс. И вот состоялось новое совещание. По его итогам УЕФА выпустил заявление, где на себя обращает внимание одно из заключений:

Настоятельно рекомендовано завершить национальные первенства в высших дивизионах, а также кубковые турниры. Но некоторые особые случаи будут рассмотрены после выдачи рекомендаций по участию в еврокубковых соревнованиях – в случае отмены турниров.

Формулировка кажется запутанной и неразборчивой, но тем самым УЕФА решил присесть на два стула. С одной стороны, Союз все так же хочет сохранить спортивную целостность, избежать разночтений формальных, а также финансовых потерь, принудив все клубы и лиги доигрывать сезон. С другой стороны, УЕФА оказывается под большим давлением со стороны уже реальных властей ряда стран, а также негативно на репутации сказались эти слушки про шантаж.

Поэтому пришлось в официальном заявлении проговорить все аспекты. И кажется, что главное здесь: настоятельно рекомендуем доиграть сезон. Но для многих – и это уже отметили европейские СМИ – главное заключается в том, что открыта дверь для тех, кто не собирается доигрывать сезон. То есть УЕФА уже допускает такую возможность. Пусть и прячет ее за какую-то выдачу рекомендаций. Там можно рассмотреть при должной паранойе как раз угрозу: рекомендации-то не выданы.

Вдруг в них будет написано в итоге, что допускаются лишь те клубы, которые не были против доигрывания сезона. Ну, тут пока можно фантазировать – ничего конкретного. Тем не менее, допуск есть, и за это точно ухватятся те, кто явно против завершения сезона. Мы уже говорили, что в Бельгии и Германии, например, власти стран запретили массовые мероприятия до 31 августа. При этом в той же Германии может быть сделано исключение для футбола без зрителей.

В то же время правительство Нидерландов тоже запретило все массовые сборища до 1 сентября, но под запрет попадает и футбол. Так что усиливается позиция «Аякса», АЗ и ПСВ , которые были против возобновления чемпионата.

По сути, у Эредивизие и вариантов-то не остается с учетом позиции властей. И тут УЕФА уже не указ. Союз даже себя обезопасил этой расплывчатой формулировкой. Тот же Эредивизие не окажется между молотом и наковальней, когда не доиграет, например, сезон, не окажется в безвыходном положении без еврокубков. Так что этой своей позицией УЕФА создал путь отступления для себя и футбола в Европе в целом как некоего независимого образования.

А что же в России? От нашей страны был генсек РФС Александр Алаев, который так охарактеризовал совещание:

Прежде всего хочу отметить оптимистичный настрой УЕФА . По-прежнему обсуждаются несколько вариантов возобновления национальных чемпионатов, коллеги склоняются к тому, который позволит закончить чемпионаты и еврокубки в августе. При этом УЕФА допускает, что в каких-то странах с этим могут быть сложности. УЕФА считает, что все контрольные матчи, о которых договорились национальные ассоциации, должны быть сыграны. Некоторые из них пройдут уже осенью, другие – в следующем году. Обсуждаются форматы финальных турниров U-21, U-19 (юноши) и U-17 (девушки), а также даты проведения женского ЧЕ . Что касается лицензирования, то его сроки продлены, финансовые критерии будут адаптированы к ситуации. В четверг состоится Исполком УЕФА , на котором могут быть приняты решения по ряду вопросов, обсуждавшихся сегодня. В понедельник пройдет видеоконференция клубов РПЛ , планируем принять в ней участие и вместе с клубами обсудить завершение чемпионата. Также параллельно будем вести консультации с нашими властями.

Конечно, пока сложно прогнозировать как именно будет развиваться ситуация в дальнейшем, но мы должны дать ориентиры нашим клубам, чтобы они смогли подготовиться к возобновлению игр.

Но тут еще важна позиция клубов – это ведь их футболистам рисковать, принимать решение, выходить ли на поле. Эту позицию обозначил в целом гендиректор «Зенита» Александр Медведев:

У нас подход вырабатывается в рамках Ассоциации европейских клубов (ЕСА), где я представляю не только «Зенит», но и российские клубы. После анализа ситуации, причем не только в ведущих лигах, было рекомендовано готовиться к возобновлению чемпионата. Считаю, что это правильно, это позволит сохранить целостность спортивных состязаний. В немецкой Бундеслиге принято решение возобновить чемпионат с 8-10 мая, там начнут играть без зрителей. РФС тоже над этим думает, потому что важно не только начать, но и сделать, чтобы организация матчей давала пример работы с ограниченным количеством людей. Важно прописать, что делать, чтобы каждый знал свой маневр.