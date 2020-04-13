УЕФА планирует доигрывать еврокубки одноматчевыми противостояниями

Стало известно мнение УЕФА и Ассоциации европейских клубов касательно возобновления сезона в Европе.
Каждая страна постарается возобновить чемпионат как можно раньше, в силу возможностей. Первым крупным турниром, который будет возобновлен, вероятно, станет Бундеслига. Германия планирует возобновить турнир в мае, остальные лиги – в середине июля. Как и ожидалось, все матчи будут проводиться без зрителей.
Лига Чемпионов и Лига Европы будут доигрываться после завершения чемпионатов, а 1/4 и 1/2 финала должны будут пройти на нейтральных полях одним матчем, чтобы их возможно было доиграть за две недели. Новый сезон же должен начаться в сентябре после трехнедельной паузы.
Ранее УЕФА опроверг слухи о том, что еврокубки должны завершиться до 3 августа.
Зрителям у экранов по 150....
Зрителям у экранов по 150....
барселона, считай, вылетела :)
барселона, считай, вылетела :)