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УЕФА планирует доигрывать еврокубки одноматчевыми противостояниями

вчера, 23:40

Стало известно мнение УЕФА и Ассоциации европейских клубов касательно возобновления сезона в Европе.

Каждая страна постарается возобновить чемпионат как можно раньше, в силу возможностей. Первым крупным турниром, который будет возобновлен, вероятно, станет Бундеслига. Германия планирует возобновить турнир в мае, остальные лиги – в середине июля. Как и ожидалось, все матчи будут проводиться без зрителей.

Лига Чемпионов и Лига Европы будут доигрываться после завершения чемпионатов, а 1/4 и 1/2 финала должны будут пройти на нейтральных полях одним матчем, чтобы их возможно было доиграть за две недели. Новый сезон же должен начаться в сентябре после трехнедельной паузы.

Ранее УЕФА опроверг слухи о том, что еврокубки должны завершиться до 3 августа.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:24
Самое спокойное для нас переход на формат весна-осень
Izmar
Izmar
сегодня в 00:19
Хотя бы так.
beefs
beefs
сегодня в 00:15
Это тоже выход
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:12
тогда уж пусть в фифу разыграют))))) глупость!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:12
Это все же выход из сложнейшей ситуации.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:01, ред.
Два по пятнадцать...и расходимся...
Зрителям у экранов по 150....
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 23:47
"на нейтральных полях"

барселона, считай, вылетела :)
drug01
drug01
вчера в 23:42
Меньше игра верно
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