УЕФА планирует доигрывать еврокубки одноматчевыми противостояниями

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вчера, 23:40

Стало известно мнение УЕФА и Ассоциации европейских клубов касательно возобновления сезона в Европе.

Каждая страна постарается возобновить чемпионат как можно раньше, в силу возможностей. Первым крупным турниром, который будет возобновлен, вероятно, станет Бундеслига. Германия планирует возобновить турнир в мае, остальные лиги – в середине июля. Как и ожидалось, все матчи будут проводиться без зрителей.

Лига Чемпионов и Лига Европы будут доигрываться после завершения чемпионатов, а 1/4 и 1/2 финала должны будут пройти на нейтральных полях одним матчем, чтобы их возможно было доиграть за две недели. Новый сезон же должен начаться в сентябре после трехнедельной паузы.