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Юрист — о Смолове: «ФИФА дала понять, что аренды должны продлиться»

вчера, 15:23

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал положение нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, выступающего на правах аренды за «Сельту».

Смолов? ФИФА на этот счёт дала понять: ребята, аренды тоже должны продлиться до последнего дня сезона. Это нужно сделать, чтобы всё не рассыпалось.

Что касается бонусов игроков в чемпионатах, которые закончатся досрочно, неслучайно сейчас все хотят именно доиграть сезон. И не только потому что футбол несёт радость людям, как говорят Чеферин и Инфантино. Если не будут доиграны чемпионаты, то многие клубы окажутся на грани банкротства. Мы как раз об этом говорили в нашем подкасте «Sila права». Там юристы из разных стран рассказывали о ситуации в их чемпионате. Йоахим Рейн (юрист Максимилиана Филиппа и Романа Нойштедтера) как раз объяснял, что немецкие клубы сильно завязаны на спонсорских поступлениях и ТВ-отчислениях. А они не будут выплачены, если сезон не закончат. Будет волна банкротств, если чемпионат не доиграть.

Ранее стало известно, что УЕФА назвал крайние сроки завершения национальных чемпионатов.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:33
Придется клубу ждать Федю обратно.
112910415
112910415
вчера в 17:19
сложноватая штука
Climent
Climent
вчера в 16:28
Аренда аренде рознь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:07
Вряд ли в контракте было понятие "до конца сезона"...
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:04
Да, непоятная ситуация, думаю вс это должно обговариваться и прописываться в контракте, как форс-мажор.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:00
Опять же всё зависит, что было прописано в арендном соглашении. Если было прописано, что до конца сезона, то да игрок обязан доиграть, а вот если были прописаны точные даты и скорее всего по 24.05.2020 (последний тур Ла лиги), то тут уж извините аренда закончилась.
УЕФА может только рекомендовать в данном случае, но никак не решать.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:47
с каких пор фифа выше закона и контракта? там всё прописано ))))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:38
А Феде пофиг.
Karabal
Karabal
вчера в 15:25
На лавку его посадить, пусть там все нарушает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:24
Значит будут прожлевать...
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