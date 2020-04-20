Победитель Лиги чемпионов и другие россияне в Португалии

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вчера, 13:11

Выступавший за «Порту» Дмитрий Аленичев привез из странствий по чужбинам самые ценные трофеи. «Соккер.ру» — о соотечественниках, которые играли на краю Европы.

В Португалии и сейчас найдутся российские футболисты, а один парень даже защищает цвета «Бенфики» — вратарь Иван Злобин. Пожелаем ему пробиться в основной состав «орлов», а ниже расскажем о тех, кто уже поставил точку в своих выступлениях в Лиге Сагреш.

10 место. Александр Мостовой («Бенфика») — 9 матчей

Мостовой обладал выдающимся талантом: к 23-м годам Александр сыграл за «Спартак» порядка 150 матчей и забил почти 50 голов. Полузащитник уже обо всем договорился с леверкузенским «Байером» и должен был начать свою европейскую карьеру в Бундеслиге, но когда гостил в Лиссабоне у Кулькова, сошелся с руководством «Бенфики» и подписал пятилетний контракт. В итоге, потерял почти два года впустую: сначала его полгода не могли заявить, потом почти не играл. Только перезапустив карьеру во Франции и перебравшись в «Сельту», Мостовой стал «Царем», португальский же отрезок получился разочаровывающим.

9 место. Андрей Каряка («Бенфика») — 12 матчей, 3 гола

В 2005-м Каряка уехал в «Бенфику» в ранге звезды РПЛ и основного игрока сборной России, да и в Португалии стартовал вполне бодро — с голами в чемпионате и Лиге чемпионов. Но идиллия продолжалась недолго: сначала Каряка растерял форму и перестал попадать в основной состав, а потом недальновидно пожаловался журналисту на свое житье-бытье в Португалии. Интервью под заголовком «Достал этот Лиссабон!» было переведено на португальский и стало началом конца европейской карьеры Андрея. Не помогло даже последовавшее опровержение.

7 место. Станислав Крицюк («Брага») — 30 матчей

Крицюк уехал в Португалию из тольяттинской «Академии», некоторое время играл за вторую команду «Браги», ездил в аренду в «Риу Аве», а потом заиграл за главную команду. Принимал участие даже в финале Кубка Португалии против «Спортинга», который докатился до серии пенальти, где партнеры Крицюка били ужасно, а он сам не отразил ни одного удара. У Станислава была хорошая возможность построить солидную европейскую карьеру, стартовую площадку он выбрал верно, но вскоре вратаря призвал на родину «Краснодар», а дальше вы знаете.

6 место. Сергей Щербаков («Спортинг») — 25 матчей, 5 голов

Уроженец Брянска и воспитанник донецкого «Шахтера» сыграл пару матчей за сборную Украины, но имеет российский паспорт и сейчас живет в России. В начале 90-х атакующий полузащитник котировался очень высоко — на уровне Луиша Фигу, с которым отлично взаимодействовал в «Спортинге», но карьеру Щербакова перечеркнула автокатастрофа, которая привела к повреждению позвоночника и параличу обеих ног. Многообещающая карьера завершилась в 22 года.

5 место. Дмитрий Прокопенко («Брага», «Санта-Клара», «Варзим») — 77 матчей, 13 голов

Прокопенко провел в Португалии шесть лет и сыграл больше полутора сотен матчей, поделив их между Примейрой и Сегундой практически поровну. На высшем уровне играл за «Брагу», «Санта-Клару» и «Варзим», причем с двумя последними, как и с «Эштрелой» в своей прощальной португальской кампании, поднимался в высший дивизион из второй лиги.

6 место. Сергей Овчинников («Бенфика», «Порту» и «Алверка») — 86 матчей

В 1997-м перешел в «Бенфику», чтобы стать преемником Мишеля Прюдомма, но бельгиец все играл и играл, оставив Сергея на два года без регулярной игровой практики, а когда закончил Прюдомм, «орлов» возглавил Юпп Хайнкес и поставил в ворота Роберта Энке. Овчинников ушел в скромную «Алверку», где провел полтора года, а потом получил приглашение от «Порту» и выиграл с «драконами» два Кубка Португалии и Суперкубок.

4 место. Сергей Юран («Бенфика» и «Порту») — 86 матчей, 23 гола

Юран приехал в «Бенфику» из киевского «Динамо» и там встретил экс-спартаковца Кулькова, с которым в следующие пять лет путешествовал по клубам. Сергей — дважды чемпион Португалии, выигрывал «золото» и с «Бенфикой», и с «Порту», куда перешел вместе с Кульковым по приглашению Бобби Робсона в 1994-м.

3 место. Василий Кульков («Бенфика» и «Порту») — 96 матчей, 8 голов

Карьера Кулькова в Португалии шла параллельным курсом с карьерой Юрана: три сезона в «Бенфике» (1991 — 1994), а потом еще одна кампанию в «Порту», принесшая россиянам по второму чемпионскому титулу в Лиге Сагреш. Единственное отличие заключается в том, что Василий несколько лет спустя вернулся в Португалию и провел сезон 1999/2000 в составе «Алверки» вместе с Сергеем Овчинниковым.

2 место. Марат Измайлов («Спортинг» и «Порту») — 94 матча, 14 голов

В 2007-м перешел в «Спортинг» на правах аренды, показал хороший футбол, в результате чего «львы» выкупили трансфер россиянина у «Локомотива». Марат выиграл со «Спортингом» Кубок Португалии и два Суперкубка, а в сезоне 2008/09 был назван в тройке лучших легионеров Лиги Сагреш наравне с бразильцами Лидсоном и Халком. А вот потом начался затянувшийся период травм и хандры с непродолжительным всплеском в 2012-м году, увенчанным вызовом в сборную России на Евро-2012 и переходом в «Порту».

Во второй половине сезона 2012/13 Измайлов сыграл за «драконов» 16 матчей и впервые в карьере стал чемпионом Португалии. На этом португальские похождения Измайлова и закончились. Марат ушел из «Порту» по-английски: исчез и больше не появлялся в расположении клуба, чтобы через полгода всплыть в «Габале» у Юрия Семина.

1 место. Дмитрий Аленичев («Порту») — 83 матча, 12 голов