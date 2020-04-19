Рейтинг! Топ-10 россиян во Франции

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сегодня, 13:11

«Соккер.ру» добрался до Лиги 1 с миссией исследования заграничных успехов наших соотечественников.

В чемпионате Франции есть российский представитель прямо сейчас, причем Александр Головин не на последних ролях в «Монако», а его прогресс отмечают специалисты. Пока не можем назвать игроком Лиги 1 20-летнего Амира Адуева из «Монпелье», ведь он еще не дебютировал за главную команду, играет только за молодежку. Лишь формальное отношение имеет к чемпионату Франции Алексей Косоногов, который в 1999-м уехал в «Бордо», но за «жирондинцев» сыграл только два матча — в Кубке Лиги и в квалификации Кубка УЕФА , то есть в Лиге 1 так и не дебютировал.

Не попали в топ-10 и два форварда — Руслан Пименов и Александр Панов. Последний известен под прозвищем «Покоритель Франции», но покорил он чемпионов мира на «Стад де Франс», когда забил два мяча в одном из лучших матчей сборной России в истории, а вот карьера в Лиге 1 у юркого форварда не сложилась: 7 матчей и только 1 гол за «Сент-Этьен». Руслан Пименов и вовсе не сумел отличиться в десяти матчах за «Метц», за который выступал на правах аренды. Так и вернулся в «Локомомотив» несолоно хлебавши.

10 место. Александр Рычков («Ланс») — 17 матчей, 1 гол

Этот полузащитник, чья карьера стартовала в «Локомотиве», десять лет выступал за зарубежные клубы, причем заглядывал не только во Францию, но и в Бельгию, Германию, Швейцарию. После четырех сезонов в льежском «Стандарте» Рычков получил приглашение из Франции, сходу завоевал место в стартовом составе «Ланса», даже забил гол в ворота «Марселя», а потом бах — и карьере в Лиге 1 пришел конец. В допинг-пробе Рычкова были найдены следы марихуаны, Александр утверждал, что это следствие неудачной шутки подруги, которая подсыпала вещество в торт, но в это никто не поверил: хавбек получил дисквалификацию на два месяца, а «Ланс» разорвал с ним контракт.

9 место. Вагиз Хидиятуллин («Тулуза») — 15 матчей, 1 гол

Один из лучших защитников в истории «Спартака» и позднего СССР уехал за рубеж уже опытным игроком, причем сделал это еще в конце 80-х, то есть стал одним из первопроходцев среди наших легионов. Хидиятуллин провел два сезона в «Тулузе», крепком середняке Лиги 1, но сам играл нерегулярно, что был травмирован. Свой единственный гол забил в ворота «Марселя», впрочем, Кантона, Папен и Аллофс не позволили «Тулузе» увезти даже одно очко с «Велодрома».

8 место. Дмитрий Ананко («Аяччо») — 18 матчей

Единственный в своем роде девятикратный чемпион страны — рекорд России и СССР , в начале «нулевых» уехал из «Спартака» в «Аяччо», чтобы узнать, каково это сражаться за выживание. «Аяччо» прописку в Лиге 1 сохранил, заняв последнее спасительное место, а Дмитрий, пока здоровье не сбоило, регулярно появлялся в стартовом составе. Увы, на весь сезон Ананко не хватило: последний матч сыграл в январе и выбыл из-за травмы до конца чемпионата.

7 место. Игорь Добровольский («Марсель») — 8 матчей, 1 гол

Добровольский провел в «Марселе» всего несколько месяцев и играл всего ничего, ведь одиозный президент Бернар Тапи подписал с россиянином контракт без ведома главного тренера Раймона Гуталса. Зато Игорь Иванович стал победителем чемпионата Франции (впоследствии титула «Олимпик» лишили) и Лиги чемпионов, хотя в победном розыгрыше принял участие всего лишь в одном матче — против российского ЦСКА .

6 место. Сергей Семак ( ПСЖ ) — 26 матчей, 1 гол

В Лиге чемпионов 2004/05 Семак уничтожал ПСЖ : гол и заработанный пенальти в Москве, а потом хет-трик на «Парк де Пренс». В январе 2005-го Сергей Богданович переехал в Париж, а армейцы отправились в поход за Кубком УЕФА без своего капитана. Сам Семак продержался во Франции ровно год, после чего перешел в ФК «Москва», так и не сумев отвоевать себе твердое место в основе.

5 место. Дмитрий Сычев («Марсель») — 34 матча, 5 голов

После скандального ухода из «Спартака» 19-летний Сычев присоединился к «Марселю» и провел хороший год на берегу Средиземного моря. Дмитрий играл в одной команде с чемпионами мира и Европы Фабьеном Бартезом и Франком Лебефом, а партнером россиянина по линии атаки был Дидье Дрогба. 34 матча и 5 голов для 19-летнего парня в очень непростом для форвардом в ту пору чемпионате Франции — отличный результат. Жаль, Дмитрий не стал развивать европейскую карьеру.

4 место. Александр Головин («Монако») — 55 матчей, 6 голов

Головин проводит второй сезон во Франции, и хотя его приход в «Монако» совпал с кризисом в команде, россиянин получает хорошую прессу, а его шансы построить классную карьеру в Европе по-прежнему высоки. У Александра правильный менталитет спортсмена, которые не дает ему свернуть с линии развития.

3 место. Игорь Яновский ( ПСЖ ) — 68 матчей, 2 гола

Семак не первый и не единственный россиянин в ПСЖ , за несколько лет до него в Париже играл Игорь Яновский, и его парижская карьера получилась более весомой. Опорный полузащитник провел на «Парк де Пренс» три сезона, на протяжении большей части этого срока играл железной основе. Особенно успешным получился чемпионат 1999/2000, в котором ПСЖ занял второе место и завоевал путевку в Лигу чемпионов. В те годы это еще не было для парижан обыденностью.

2 место. («Кан» и «Страсбур») — 67 матчей, 16 голов

Мостовой на вторых местах в топ-10 российских легионеров в Испании и во Франции, хотя кто-то поставит «Царя» и во главу списка. Собственно, приглашение от «Сельты» Александр получил после того, как блеснул мастерством в составах «Кана» и «Страсбура» — команд, которые не хватали звезд с неба в чемпионате Франции. С 16-ю голами Мостовой является самым результативным россиянином в Лиге 1.

1 место. Алексей Смертин («Бордо») — 85 матчей, 2 гола