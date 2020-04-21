Похождения россиян в Амстердаме и окрестностях

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вчера, 18:27

Сколько там той Голландии, а российских футболистов в Ере хватало!

«Соккер.ру» продолжает ужинать ностальгией. Вспоминаем российских футболистов, которые играли за рубежом. Узнайте, кто пытался заиграть на родине современного тотального футбола – в Голландии.

Ари по понятным причинам в бытность форвардом АЗ не был российским легионером – еще не получил паспорт и вызов в сборную. Но и без бразильца хватает игроков, что пробовали себя на уровне даже чемпионских ПСВ или «Аякса».

8. Дмитрий Хохлов ( ПСВ )

В Голландии у Хохлова не получилось задержаться. Когда в ПСВ пришел Геретс, то сразу сказал российскому хавбеку – ты в моей команде не нужен. Так одним россиянином в том составе стало меньше. Бельгийский наставник хотел разбить «соцблок», ведь русскоговорящих было семь человек, а Эрик считал литовцев, поляков и особенно русских хмурыми и закрытыми. Шутил, что остается только пить с такими футболистами водку, чтобы разговорить. На деле просто выстраивал другую команду, поэтому Хохлов, как человек с авторитетом в названной группе, был отправлен в «Реал Сосьедад». Получилось идеально для всех, ведь Дмитрий заиграл в Испании, а голландское приключение подарило более тесную дружбу с Никифоровым, с которым они недавно вместе в «Динамо» работали. Кроме того, в карьере Хохлова не так много трофеев, Суперкубок Нидерландов – один из них, да и в первой части чемпионского сезона 1999/2000 хавбек еще играл за ПСВ .

7. Вячеслав Караваев («Витесс»)

Как и Хохлов, уехал из Голландии на повышение – после середняка «Витесса» пытается заиграть в «Зените», но сама карьера в Ере у Вячеслава сложилась намного успешнее, чем у Хохлова в ПСВ . Караваев – воспитанник ЦСКА , но попал на время, когда в составе был Фернандес, поэтому правильно сделал, что уехал в Чехию. Поиграл за три разных клуба, в том числе – за «Спарту», стал лучшим игроком сезоне в Праге и отправился в западноевропейский атакующий чемпионат, где его таланты пригодились «Витессу». Работал со Слуцким, как знаете, а теперь в «Зените». И в сборной России дебютировал, хотя там тот же конкурент, что был в родном клубе – Марио. О Вячеславе в Голландии хорошо отзывались, иначе быть не могло, ведь не просто так заинтересовал «Зенит».

6. Ансар Аюпов («Твенте»)

Центрального хавбека из Москвы могут помнить фанаты со стажем. Например, те, кто видел игры «Асмарала» — был такой клуб на карте российского футбола, или помнит молодого Аюпова в составе «Локомотива». Это уже потом, после «Твенте», Ансар вернулся в родной город. Играл за «Динамо», позже – за «Кубань» и «Рубин». Также Аюпов пятый в списке россиян по количеству матчей в Ере – 83 поединка, больше поединков, чем у Булыкина или Караваева, немножко не хватило до сотого матча за «Твенте» в целом, но заскучал по родине, поэтому вернулся домой. Но в Голландии неплохо получалось, в первом сезоне фанаты клуба даже признали его игроком года.

5. Юрий Петров («Валвейк», «Твенте», « АДО Ден Хааг», «Волендам», АСВХ)

В чемпионате СССР дебютировал в 16 лет, считался в своей профессии куда более талантливым, чем его однофамилец актер. Форвард из Кривого Рога в девяностых получил вызовы в молодежную сборную России, играл после «Днепра» за «Спартак» и «Локомотив». Вернее, пытался заиграть – не получилось. Зато в Нидерландах остался на годы. Отбор в «Аякс» не прошел – ван Гал выбрал Финиди Джорджа, зато Петров выступал за «Валвейк», был в команде дважды с перерывом на «Твенте», где финишировал третьим в Ере. Юрий, конечно же, не был игроком для первой сборной России или Украины, и результативность у него была скромная, зато в пяти голландских клубах поиграл и карьеру закончил именно в Нидерландах, где обзавелся местным паспортом и остался жить.

4. Дмитрий Шуков («Витесс», «НАК Бреда», «Виллем II», «Твенте»)

Большинство участников списка – хорошо известные в России футболисты, а вот хавбека Шукова мало кто вспомнит. Дмитрий рано уехал в Нидерланды – в 1995 году после парочки сезонов в ЦСКА , и почти вся карьера самарского хавбека связана именно с голландскими клубами. Он рекордсмен по матчам россиян в Ере – 250 поединков, очень солидное количество, рекордсмен по голам – 41 мяч, неплохо, и понятно дело, что и по ассистам первый – 23. Однако достойная карьера в голландских середняках не говорит о Шукове, как о футболисте первой сборной России, например, или как об игроке высокого международного класса. Отмечаем, что стал в голландском футболе своим – четыре клуба за двенадцать лет, но хавбек и форвард не дослужился до «Фейеноорда», «Аякса» или ПСВ , как лидеры рейтинга.

3. Дмитрий Булыкин («Аякс», «Твенте», « АДО Ден Хааг»)

Крепкий форвард из «Динамо» уехал в Бундеслигу – в «Байере» не закрепился, зато получил рекламу, поэтому отправился в «Андерлехт». Дзюба своего времени был невероятно результативным лишь на коротком отрезке в сборной России, а из Бельгии вернулся в Германию, а затем сделал правильный выбор – уехал в Ере. В АДО забил много мячей, понравился тренерам «Аякса», поэтому в этом списке еще один российский футболист с чемпионским званием в Голландии – в единственном сезоне в клубе из Амстердама Булыкин стал чемпионом в команде Франка Де Бура, причем в Ере даже был третьим снайпером команды после Сима Де Йонга и Миралема Сулеймани. В основном выходил на замену, конечно, но рядом с Вертонгеном, Эриксеном, Алдервейрелдом, ван дер Вилем и юным Дэйли Блиндом поиграл. Кстати, Арас Озбилис тоже был в той команде. А Булыкин пошел дальше – за «Твенте» тоже поиграл.

2. Игорь Корнеев («Фейеноорд», «Херенвен», «Бреда»)

Редкий российский футболист, поигравший за «Барселону» — пусть в 13 матчах, но ведь был в великом клубе. «Фейеноорд» тоже немаленький в историческом смысле, и вот за эту голландскую команду Игорь наигрался вдоволь. Хавбек в свое время не заиграл в «Спартаке», оказался лишним в юности, зато проявился себя в ЦСКА – стал чемпионом СССР в 1991 году, выиграл Кубок. Из «армейского» состава перебрался в «Эспаньол», потом Корнеева позвали в «Барселону» — там пробовал навязать конкуренцию Хаджи и младшему Кройфу, но не получилось. Зато «Херенвен» оказался хорошим трамплином, поэтому на рубеже веков Игорь уже играл за «Фейеноорд» с Дудеком, Калу и Даль Томассоном. Стали чемпионами в 1999-м году, а в 2002-м выиграли Кубок УЕФА – ван Хойдонк помог команде Оно, Босвельта и Ван Перси, а Корнеев получил медаль, но в финале был на скамейке.

1. Юрий Никифоров ( ПСВ , «Валвейк»)