Восьмёрка смелых. Все российские футболисты в АПЛ

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сегодня, 18:30

«Соккер.ру» вспоминает английские приключения Аршавина, Канчельскиса и Павлюченко.

Ни у кого не получилось пройти испытание АПЛ идеально. Зато каждому есть что вспомнить. Даже Погребняк, хотя уступает другим в списке по таланту, может прокрутить в памяти приятные моменты из выступлений в одной из главных лиг мира.

К сожалению, только восемь россиян попробовали свои силы в АПЛ за всю историю турнира. Зато можно всех отметить их смелость. А еще добавить, что у каждого были веселые и не очень отрезки, которые нуждаются в том, чтобы их описать. Не только Андрей Сергеевич пытался покорить АПЛ .

Динияр Билялетдинов («Эвертон»)

Не повезло Динияру, хотя вингер «Локомотива» умел играть в футбол. Травмы мешали, характер не такой, чтобы драться за место в основе «Эвертона» и радовать годами. Яркие отрезки были – в первом сезоне забил 7 мячей во всех турнирах, и шесть из них – в АПЛ . Однако через год добавил лишь два удара, голевыми передачами не часто радовал, поэтому третий сезон в составе «ирисок» стал последним. Яркий след в истории английского футбола не оставил, хотя в «Спартаке» все сложилось еще хуже. Впрочем, отдельные из 59 поединков в АПЛ Динияру будет приятно вспомнить. Например, победный гол «Портсмуту». А всего у него 4 ассиста и 8 голов.

Юрий Жирков («Челси»)

Если Билялетдинов не попал по темпу в АПЛ , то интенсивный Жирков мог вписаться в составы многих клубов, но не «Челси». Абрамович отдал за трансфер Юрия 21 млн евро, что повысило давление. Хавбек и защитник не мог толком выучить английский, что усложнило адаптацию. Жирков просто пожил в Лондоне, обучился универсальности – играл в центре поля, но хватило его на 29 матчей. «Челси» отдал Юрия в «Анжи». Будучи по классу, состоянию и стилю игроком для АПЛ – например, Жиркова можно было представить слева в атаке «Ливерпуля» 2010 года, попал не в свою команду. Плюс не забивал, да и ассистами радовал редко – 4 штуки за два сезона.

Павел Погребняк («Фулхэм», «Рединг»)

Нападающий не переоценивает скромный вклад в историю АПЛ – уверен, что никто из компании Жиркова, Аршавина, Билялетдинова, Смертина и его скромной персоны не заслуживает места в «Зале славы АПЛ », что понятно. Верная оценка, хотя лично Погребняк в 41 матче в чемпионате Англии сочинил 11 голов, причем в ворота «Вулверхэмптона» трижды за вечер – отметился в аренде в «Фулхэме» после неудачного начала сезона в «Штутгарте». В «Рединге» уже и в АПЛ играл, и в Чемпионшипе, пожил в Лондоне с семьей, так что Англию вспоминает скорее с радостью, чем с горечью.

Алексей Смертин («Портсмут», «Челси», «Чарльтон», «Фулхэм»)

Карьеру Смертина в АПЛ опишем словами Аршавина:

Подумал тогда: каким образом он туда уехал? Такой деревянный футболист! Если уж он там может играть, то я уеду 100 процентов рано или поздно. Если серьезно, Алексей постоянно бегал, везде успевал, выигрывал единоборства, ничего не выдумывал. Леха, что называется, таскал рояль. Его никто не помнит, кроме руководства «Челси».

А если без иронии, то Смертин не сразу попал в «Челси» — до этого провел сезон в «Портсмуте», и смотрелся нормально. Хавбек собрал в АПЛ 82 матча, четвертый результат среди россиян в истории, и появился в составе четырех разных клубов. Нигде не был на первых ролях, но в Англии ему нравилось. Кроме того, в 2005 году стал чемпионом и обладателем Кубка Лиги – два трофея взял. Кстати, единственное «золото» Алексея в карьере.

Роман Павлюченко («Тоттенхэм»)

Будь Роман не «Спящим гигантом», а просто голевым «Гигантом», то карьера в «Тоттенхэме» сложилась бы куда лучше. В команде всегда была конкуренция, но форвард «Спартака» вправду многое умел и имел отличную прессу после Евро-2008, когда оказался со сборной Хиддинка в полуфинале турнира. Павлюченко мог покорить АПЛ , если бы оказался профессионалом. А так сыграл 78 поединков, далеко не все полные, были выходы на замену, забил 20 мячей и сделал 7 ассистов. Не ужасная статистика, ведь в других турнирах тоже забивал, но в АПЛ крепкий форвард за три с копейками сезона себя не показал.

Дмитрий Харин («Челси»)

Второй в списке гвардейцев АПЛ среди россиян – 118 матчей. Вратарь оказался в «Челси» в девяностых годах, когда в клубе еще не было главного россиянина в истории – Абрамовича, зато наигрался вдоволь. Харин запомнился фанатам тем, что неплохо справлялся с пенальти в АПЛ – отразил 5 из 11. Если бы не травма колена, то Харин мог играть за «Челси» и дальше. Но пришел Гуллит, доверился Эду де Гую, поэтому бывший вратарь ЦСКА потерял место в заявке. Потом пробовал заиграть в «Селтике» — неудачно. Жаль, что не выходил в основе, когда «Челси» брал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА , и даже в запасе Дмитрия уже не было. Он герой более ранней эпохи, в сезоне 1993/94 вообще провел 40 матчей в АПЛ и не раз выручал лондонцев.

(«Арсенал»)

Хотел в топ-5 – попал в «Арсенал». Не в лучшие времена. И хотя все не забудут покер в ворота «Ливерпуля» на «Энфилд Роуд» — в том числе, фанаты «красных», болельщики «канониров» помнят и видео, где Аршавин на бровях держится у ночного клуба. Многочисленные сообщения, что напарники по команде не принимают Андрея, поскольку не тренируется нормально и ходит по полю пешком, не забыты. Одновременно сам талант игрока никто не оспаривает, провел только в АПЛ за «Арсенал» 105 матчей, забил 23 гола, сделал 20 ассистов. Талантливый Аршавин заслужил попытку, но ее не использовал. Выбрал не лучший клуб не в лучшее время. Возможно, в роли запасного в «Барселоне» проявил себя лучше – трофеев нахватал бы точно.

Andrey Arshavin ❤️ Anfield



And we ❤️ Andrey Arshavin



Fond memories, Andrey — wishing you all the best 😊 pic.twitter.com/gaEDJ7g5Xo — Arsenal (@Arsenal) November 9, 2018

Андрей Канчельскис ( МЮ , «Эвертон», МС , «Саутгемптон»)

Уроженец Кировограда с балтийской фамилией выбрал сборную России, а в «Манчестер Юнайтед» попал, ни дня не играя за российские клубы – после «Динамо» попал в «Шахтер». Вингер достался Фергюсону в начале девяностых, а Канчельскис встретил тогда еще не легендарного тренера «приветливо» – послал по понятному маршруту первой же фразой.

Андрей не разговаривал на английском, и напарники подговорили ответить на вопрос о делах матерным выражением. Фергюсона начало отношений не смутило – такие приколы слышал не раз. Пока росли Бекхэм и Гиггз, Канчельскис выступал за МЮ в основе. Андрей — двукратный чемпион АПЛ , обладатель Кубка и Кубка лиги, двукратный победитель матча за Суперкубок, так что трофеев нахватался немало. В 1995 году стал игроком года по версии фанатов МЮ , ведь забил 14 голов, на 2 больше, чем Энди Коул или Эрик Кантона.