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УЕФА заранее произведет выплаты клубам, чьи игроки играли за сборные

вчера, 16:18

УЕФА решил незамедлительно произвести выплаты в размере €70 млн, которые причитаются клубам за вклад в соревнования организации среди национальных сборных. 

€50 млн получат клубы, отпускавшие игроков в 39 сборных, которые не участвуют в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате Европы. €17,7 млн получат клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах. €2,7 млн получат клубы, которые отпустят игроков на стыковые матчи. Выплаты получат 676 клубов из всех 55 национальных ассоциаций.

Всего клубам будет выделено не менее €200 млн. Оставшиеся €130 млн получат клубы, чьи футболисты поедут на финальный турнир Евро-2020.

Ранее стало известно, что УЕФА перенес женское Евро-2021 на 2022 год.

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SSPZ
SSPZ
вчера в 18:17
обрадовали команды, факт
beefs
beefs
вчера в 17:44
удивительно, но факт
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:42
ну и в чём это поможет клубам?))
VIPded
VIPded
вчера в 17:36
А куда бы эта УЕФА делась...)))
drug01
drug01
вчера в 17:30
Значит жизнь пойдет своим чередом!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:13
Вот кто сидит на реальных бабках!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:55
Щедрость то какая.
Valeleo
Valeleo
вчера в 16:30
УЕФА виднее.
Karabal
Karabal
вчера в 16:19
Сложно что-то аргументировать.
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