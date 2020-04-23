УЕФА заранее произведет выплаты клубам, чьи игроки играли за сборные

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вчера, 16:18

УЕФА решил незамедлительно произвести выплаты в размере €70 млн, которые причитаются клубам за вклад в соревнования организации среди национальных сборных.

€50 млн получат клубы, отпускавшие игроков в 39 сборных, которые не участвуют в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате Европы. €17,7 млн получат клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах. €2,7 млн получат клубы, которые отпустят игроков на стыковые матчи. Выплаты получат 676 клубов из всех 55 национальных ассоциаций.

Всего клубам будет выделено не менее €200 млн. Оставшиеся €130 млн получат клубы, чьи футболисты поедут на финальный турнир Евро-2020.