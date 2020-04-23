Евро-2020, которое пройдет в 2021 году, сохранило свое название

УЕФА опубликовал решение, касающееся переноса Евро-2020 на 2021 год:

В связи с переносом Евро-2020 на лето 2021 года и после тщательного внутреннего рассмотрения, а также дискуссий с партнерами исполком УЕФА решил, что турнир сохранит прежнее название — ЕВРО-2020.

Это решение позволит УЕФА сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу (1960-2020).

Сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир.