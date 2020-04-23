Евро-2020, которое пройдет в 2021 году, сохранило свое название

УЕФА опубликовал решение, касающееся переноса Евро-2020 на 2021 год:
В связи с переносом Евро-2020 на лето 2021 года и после тщательного внутреннего рассмотрения, а также дискуссий с партнерами исполком УЕФА решил, что турнир сохранит прежнее название — ЕВРО-2020.
Это решение позволит УЕФА сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу (1960-2020).
Сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир.
Решение отвечает обязательству УЕФА сделать Евро-2020 устойчивым турниром без лишнего мусора и отходов. На момент переноса чемпионата уже произведено множество брендированных товаров. В случае смены названия их пришлось бы уничтожить и произвести новые.
Ранее стало известно, что УЕФА заранее произведет выплаты клубам, чьи игроки играли за сборные.
спустя годы, никто и не вспомнит этих нюансов
спустя годы, никто и не вспомнит этих нюансов
Ну давайте посмотрим правде в глаза Евро 2020 играется 2021 году, такого априори не может быть. Всё таки финальный турнир должен соответствовать тому году когда он проводиться. Евро 2021 правильнее.
Теперь по поводу брендированных товаров и что их придётся уничтожить, ну так это полный бред. Наоборот эти товары будут иметь большую стоимость, чем аналогичные с 21 годом. То есть чемпионат, которого не было (Евро 2020) на этом ещё и навариться можно.
Если конечно УЕФА не придумала ещё круче слоган "Назад в будущее".
Ну давайте посмотрим правде в глаза Евро 2020 играется 2021 году, такого априори не может быть. Всё таки финальный турнир должен соответствовать тому году когда он проводиться. Евро 2021 правильнее.
Теперь по поводу брендированных товаров и что их придётся уничтожить, ну так это полный бред. Наоборот эти товары будут иметь большую стоимость, чем аналогичные с 21 годом. То есть чемпионат, которого не было (Евро 2020) на этом ещё и навариться можно.
Если конечно УЕФА не придумала ещё круче слоган "Назад в будущее".