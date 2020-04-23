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Евро-2020, которое пройдет в 2021 году, сохранило свое название

вчера, 17:37

УЕФА опубликовал решение, касающееся переноса Евро-2020 на 2021 год:

В связи с переносом Евро-2020 на лето 2021 года и после тщательного внутреннего рассмотрения, а также дискуссий с партнерами исполком УЕФА решил, что турнир сохранит прежнее название — ЕВРО-2020.

Это решение позволит УЕФА сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу (1960-2020).

Сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир.

Решение отвечает обязательству УЕФА сделать Евро-2020 устойчивым турниром без лишнего мусора и отходов. На момент переноса чемпионата уже произведено множество брендированных товаров. В случае смены названия их пришлось бы уничтожить и произвести новые.

Ранее стало известно, что УЕФА заранее произведет выплаты клубам, чьи игроки играли за сборные. 

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:58
всё пройдёт
спустя годы, никто и не вспомнит этих нюансов
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:35
Состоится а может не состоится и в 2022
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:41
Ждёмс скогда будет европейский футбол
drug01
drug01 ответ Zimmer (раскрыть)
вчера в 22:23
Согласен!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:06
Это ожидалось.
Zimmer
Zimmer ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 20:16
Интересно было бы побывать в 1921 году.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:52
Главное, что бы провели, а в каком году без разницы)).
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 18:40
Главное,что не Тинькофф Евро-2020 ) И даже не СОГАЗ)
Aerobniy
Aerobniy ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 18:34
Сам понял,что сказал, сейчас об этом вирусе весь мир говорит, а для тебя он малоизвестный, нужно отдыхать.
drug01
drug01
вчера в 18:31
Казалось какой то малоизвестный COVID-19 наделал столько шума , что чемпионат пройдет в 1921 году....
Karabal
Karabal ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:30, ред.
Какая разница как он будет называться, суть останется прежняя.
shlomo
shlomo
вчера в 18:29
Не важно, как назвать....главное провести
Comdiv
Comdiv
вчера в 18:23
Лишь бы вообще чемпионат Европы прошел, какая разница под каким названием.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:12
Всё глупости это, ей Богу!
Ну давайте посмотрим правде в глаза Евро 2020 играется 2021 году, такого априори не может быть. Всё таки финальный турнир должен соответствовать тому году когда он проводиться. Евро 2021 правильнее.
Теперь по поводу брендированных товаров и что их придётся уничтожить, ну так это полный бред. Наоборот эти товары будут иметь большую стоимость, чем аналогичные с 21 годом. То есть чемпионат, которого не было (Евро 2020) на этом ещё и навариться можно.
Если конечно УЕФА не придумала ещё круче слоган "Назад в будущее".
ДСА
ДСА
вчера в 18:12
Лишь в ЕВРО-2024 не превратилось.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:43
да какое это имеет значение то?))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:38, ред.
Логотип менять не стоило...
Cap700
Cap700
вчера в 17:38
Это важный факт.
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