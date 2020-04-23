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Бойко: «Я сам виноват, что не закрепился в „Бешикташе“»

вчера, 18:07

Голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко рассказал, почему не смог закрепиться в составе «Бешикташа», которому принадлежал с 2016 по 2018 год:

После того, как я ушел из этого клуба, я разобрался в себе и понял, что вся проблема и вся вина лежит на мне. В первую очередь, это даже не момент адаптации. Скажем так, я пришел туда, находясь на топ-уровне. После финала Лиги Европы я попал в четверку или пятерку лучших вратарей Европы. Тогда было голосование какое-то.

Я чувствовал себя идеально. У меня все хорошо складывалось. Я приходил в этот клуб и понимал, что это шаг вперед. И когда я перешел, и мне нужно было сидеть в запасе и ждать своего шанса... Потому что тренер так решил. На тот момент была главная моя ошибка – я не смог принять такое решение тренера.

Многие футболисты, которые едут из нашего чемпионата за границу, им трудно перестроиться. Потому что у нас иностранцев гладят по голове, бегают за ними. А в Европе, даже в Турции, такого нет. Ты приехал туда, ты – легионер. У тебя есть контракт, финансовые условия. Все! Для тебя делает клуб в плане контракта все. Ты подписал контракт, ты – профессионал и должен выполнять все условия. И нашим футболистам трудно перестроиться.

Напомним, что в 2018 году Бойко подписал пятилетний контракт с «Динамо».

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Все комментарии
swift stream
swift stream
вчера в 19:40
Зато Стамбул посмотрел.
drug01
drug01
вчера в 19:36
Надо хорошо подумать,чтобы принимать решение....
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:23
Хоть мир посмотрел.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:10
понятно, что сам, кто ж ещё может быть виноват
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:51
Кому он здесь интересен.
AgentART
AgentART
вчера в 18:26
А Бойко кто это?
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:22
Не надо было переусердствовать.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:14
ну печально ))но надо жить!
beefs
beefs
вчера в 18:07
самокритично и правильно
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