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Де Брюйне: «Хотел бы сыграть в одной команде с Роналду или Анри»

вчера, 16:33

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне в эфире The Football Show на Sky Sports назвал форвардов, с которыми хотел бы сыграть в одной команде.

Ты можешь играть с прекрасными полузащитниками, но нападающие для того, что я делаю, — наверное, самое важное. Так что я назову Криштиану [Роналду] или Тьерри Анри.

Отметим, что ранее Де Брюйне поделился мнением о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джейдоне Санчо.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 20:52
Ужас...одни Марокканки....ужаааас.
Тага Дага
Тага Дага ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
вчера в 20:51
Ты тоже оттуда же
....эээххх,как можно топить за Марокканку....
Альфамен
Альфамен ответ Тага Дага (раскрыть)
вчера в 19:38
Забыли спросить главного специалиста по петухам....
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Тага Дага (раскрыть)
вчера в 18:53
ну зачем ты так про своего парня
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:15
В матче звёзд, когда выйдет на пенсию, может и сыграет.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:02
С Анри ты уже не сыграешь, Кевин....А вот с Криштиану - вполне!
explay-
explay- ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 17:57
так Лео не форвард
juvenale
juvenale
вчера в 17:40
гнома и тут нет
swift stream
swift stream
вчера в 17:35
Неужели в женский футбол потянуло, Анри уже не играет.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 17:28
Не желательно с петухом...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:56
Анри уже не играет так, что извини.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:49
этого не случится)) но не в этом счастье поверь))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 16:45
Ну тогда в Реал сейчас не вариант - там у Кевина от одного только Йовича кукушку сорвёт.
beefs
beefs
вчера в 16:42
все может быть
Cap700
Cap700
вчера в 16:38
С Ронадлу не желательно.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:37
Это почти нереально, с Анри то уж точно.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:33
ты не хуже их
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