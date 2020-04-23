Де Брюйне: «Хотел бы сыграть в одной команде с Роналду или Анри»

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вчера, 16:33

Полузащитник «Манчестер Сити» в эфире The Football Show на Sky Sports назвал форвардов, с которыми хотел бы сыграть в одной команде.

Ты можешь играть с прекрасными полузащитниками, но нападающие для того, что я делаю, — наверное, самое важное. Так что я назову Криштиану [Роналду] или Тьерри Анри.

Отметим, что ранее Де Брюйне поделился мнением о полузащитнике дортмундской «Боруссии» .