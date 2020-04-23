ГлавнаяНовости

«Бавария» опубликовала заявление относительно Нюбеля

вчера, 16:48

«Бавария» опубликовала заявление относительно вратаря Александра Нюбеля от лица председателя правления клуба Карла-Хайнца Румменигге.

В последнее время появилось много слухов вокруг Александра Нюбеля.

Хотел бы отметить, что все лица, принимающие решения в «Баварии», включая главного тренера Ханс-Дитера Флика, очень рады, что Нюбель станет игроком нашего клуба в следующем сезоне.

Он один из лучших молодых вратарей Европы. В будущем он станет важным звеном нашей команды.

Мы уверены, что мастерство и опыт Мануэля Нойера помогут в развитии Нюбелю. 

«Бавария» не терпит уничижительных комментариев агентов игроков о других игроках нашего клуба.

Ранее президент «Баварии» Герберт Хайнер выразил мнение о том, что трансфер Нюбеля — это будущее клуба.

Все новости
Терри: «Мы действительно плакали, когда Моуриньо уходил из „Челси“»
Сегодня, 02:58 Комментарии2
Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»
Сегодня, 02:25 Комментарии6
Вьери: «Холанд – сильнейший форвард в мире»
Сегодня, 01:29 Комментарии6
Сантон: «Хочу остаться в „Роме“»
Вчера, 23:42 Комментарии5
Каррагер: «Знал, что Торрес не сможет заиграть в „Челси“»
Вчера, 23:33 Комментарии4
Фред: «Уверен, что Сульшер станет великим тренером»
Вчера, 22:36 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:39
Запихали двух медведей в одну берлогу..
Youngberg
Youngberg
вчера в 17:57
возможно итак, но возможно и нет
Valeleo
Valeleo
вчера в 17:32
Верно сказал.
STVA 1
STVA 1 ответ Zenit_84 (раскрыть)
вчера в 17:03
Шнобелю)))
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:01, ред.
Удачи Нюбелю!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:52
все этого ждали)) успокоил)))
shlomo
shlomo
вчера в 16:48
Хорошо сказали....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100