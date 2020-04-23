«Бавария» опубликовала заявление относительно Нюбеля

«Бавария» опубликовала заявление относительно вратаря от лица председателя правления клуба Карла-Хайнца Румменигге.

В последнее время появилось много слухов вокруг Александра Нюбеля.

Хотел бы отметить, что все лица, принимающие решения в «Баварии», включая главного тренера Ханс-Дитера Флика, очень рады, что Нюбель станет игроком нашего клуба в следующем сезоне.

Он один из лучших молодых вратарей Европы. В будущем он станет важным звеном нашей команды.

Мы уверены, что мастерство и опыт Мануэля Нойера помогут в развитии Нюбелю.

«Бавария» не терпит уничижительных комментариев агентов игроков о других игроках нашего клуба.