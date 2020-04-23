Перин признался, что был готов закончить карьеру

Голкипер «Ювентуса» , выступающий за «Дженоа» на правах аренды, признался, что после очередной операции был готов закончить карьеру.

После четырех подряд операций я думал о том, чтобы закончить карьеру. Но мой огонь внутри еще не погас. Я был неподвижен в течение девяти месяцев.

«Дженоа» попросил меня помочь команде, и я согласился. В январе уже все списывали нас со счетов, думали, что мы вылетим, однако теперь мы покинули зону вылета, мы сражаемся, и это потому, что характер в футболе имеет значение.