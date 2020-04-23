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Перин признался, что был готов закончить карьеру

вчера, 14:59

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин, выступающий за «Дженоа» на правах аренды, признался, что после очередной операции был готов закончить карьеру. 

После четырех подряд операций я думал о том, чтобы закончить карьеру. Но мой огонь внутри еще не погас. Я был неподвижен в течение девяти месяцев.

«Дженоа» попросил меня помочь команде, и я согласился. В январе уже все списывали нас со счетов, думали, что мы вылетим, однако теперь мы покинули зону вылета, мы сражаемся, и это потому, что характер в футболе имеет значение. 

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 16:23, ред.
Много испытаний в карьере у него. Увы,в Юве закрепиться не сумел, а игрок талантливый. Итальянец, что важно.
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 15:30
Молодец, мужик с характером.
AgentART
AgentART
вчера в 15:22
Удачи Перину!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:07
Крепкий и настырный итальянец, здоровья и удачи!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:00
Это он погорячился
beefs
beefs
вчера в 15:00
пора на пенсион
AgentART
AgentART
вчера в 14:59
Не всегда хорошо получается.
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