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Малиновский: «Если не доиграть сезон, то футбола больше, может, не будет»

вчера, 18:47

Полузащитник сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский заявил, что очень важно доиграть нынешний сезон, а также рассказал о главном тренере клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини:

Если не доиграть сезон, то в следующем вообще может не быть футбола. Клубы несут финансовые потери, им нужно платить зарплаты. Футбол — это не только команды и игроки. В этой структуре работают миллионы людей. При больших потерях некоторые клубы могут просто исчезнуть. Нужно соблюдать все меры безопасности, предоставить возможность телевидению и журналистам освещать матчи, но доиграть сезон.

Гасперини? В плане тактики у него специфические идеи — не все играют в такой футбол. Это очень интересно и познавательно для футболистов, которые приходят в «Аталанту». Думаю, всем понятно, что физическая подготовка должна быть на высоком уровне, иначе трудно исповедовать тот стиль футбола, в который играет наша команда. Главное — быть функционально готов. Поэтому за три недели я пробежал на беговой дорожке уже 168 километров. Иногда дистанция меньше, иногда — больше. Бывают скоростные тренировки с высокой интенсивностью. Продолжаем подготовку. Надеюсь, вскоре начнем тренироваться.

Ранее стало известно, что Малиновский может продолжить карьеру в «Фиорентине».

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:35
Зря меняет Лацио на Фиалок
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:28
Всё равно останутся "Реал" и "Барселона" и не какой кризис их не выбьет.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:27
По хохляндски думает, типа если сала не будет люди на планете вымрут.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:24
Чемпионат двора всегда можно провести.
zsb1961
zsb1961
вчера в 19:15
Футбол бессмертен!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:01
странно слышать нытьё)) надо ждать!
ZeuSS
ZeuSS ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:54
маленькие клубы умирают очень быстро, потом пойдут клубы средней руки, без них футбол невозможен
shlomo
shlomo
вчера в 18:49
Ну это ты уже переборщил...футбол будет всегда
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