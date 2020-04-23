Малиновский: «Если не доиграть сезон, то футбола больше, может, не будет»

Полузащитник сборной Украины и «Аталанты» заявил, что очень важно доиграть нынешний сезон, а также рассказал о главном тренере клуба из Бергамо :

Если не доиграть сезон, то в следующем вообще может не быть футбола. Клубы несут финансовые потери, им нужно платить зарплаты. Футбол — это не только команды и игроки. В этой структуре работают миллионы людей. При больших потерях некоторые клубы могут просто исчезнуть. Нужно соблюдать все меры безопасности, предоставить возможность телевидению и журналистам освещать матчи, но доиграть сезон.

Гасперини? В плане тактики у него специфические идеи — не все играют в такой футбол. Это очень интересно и познавательно для футболистов, которые приходят в «Аталанту». Думаю, всем понятно, что физическая подготовка должна быть на высоком уровне, иначе трудно исповедовать тот стиль футбола, в который играет наша команда. Главное — быть функционально готов. Поэтому за три недели я пробежал на беговой дорожке уже 168 километров. Иногда дистанция меньше, иногда — больше. Бывают скоростные тренировки с высокой интенсивностью. Продолжаем подготовку. Надеюсь, вскоре начнем тренироваться.